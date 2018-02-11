Бывший депутат Рады Игорь Марков говорит, что украинских нацистов надо убивать без суда. Более утонченный Соловьев считает, что надо устроить над ними Нюрнбергский трибунал. А еще говорят, что у Соловьева одна пропаганда и никакого состязания мнений.

Странноватый германский писатель Владимир Сергиенко: "Тяжело стоять и слушать это. Может показаться, что кто-то здесь Украину ненавидит, зла ей желает..."

А ведь и правда - может показаться.

Соловьев (энергично): "Порошенко надо похудеть килограмм на пятьдесят и стать мужиком!"

Что-то в этом есть автобиографическое.

Соловьев гневно обращается к Вячеславу Ковтуну: "Да у вас газеты пишут такое, за что бы им в нацистском рейхе повесили крест на грудь! А чего это, спрашивают, столько евреев у нас в правительстве?"

Видно, нацистская пресса в Третьем рейхе постоянно задавала точно такой же вопрос.

Константин Затулин (веско): "Что бы там ни говорили, Украины как государства в истории никогда не было. Она существует только с 1991 года - и этот экзамен на существование она проходит плохо".

Соловьев об Украине (печально): "Бандеровские чтения, антисемитизм, издевательство над памятью убитого Олеся Бузины..."

Ужас.

Ковальчук: "Я в Новосибирске увидел всплеск позитива. Раньше была отдельно генетика в медицине, отдельно в сельском хозяйстве, а сейчас все вместе - пул! И отсюда прямой путь к природоподобному прорыву!"

Ковальчук: "Перевод пищи, еды в электрический сигнал - это принципиально нового типа энергетика... И это двигается у нас полным ходом".

Ковальчук: "Природоподобного типа генерация. Это у нас есть, с этим все в порядке".

У Лысенко, кажется, была яровизация. Историческое проклятие отечественной науки.

Соловьев начинает разговор с Ковальчуком так: "Михаил Валентинович, чтобы сразу отбросить все вот это: запуск американской ракеты Falcon - правда, тут же сообщили, что у компании Tesla убытки огромные, а что они к государству не имеют отношения, это все вранье... Так что же, нам этому нечего противопоставить? Или российская наука сохраняет свое величие?" Понятливый Ковальчук отвечает, что наше величие на месте, а у американцев "всегда было много пузырей". Соловьев (авторитетно): "Я, конечно, признаю, что Илон Маск - гениальный пиарщик, но где у него научные, технологические прорывы? Я их не вижу".

Это называется "срывает все и всяческие Маски".

Соловьев анонсирует появление главного путинского ученого Михаила Ковальчука: "Сейчас придет человек, у которого нет смартфона, зато есть синхротрон четвертого поколения!"

Наверное, карман у него большой.

Жириновский: "А кто мешает выключить рубильник и не пускать газ в Европу? Мы потеряем - но они ведь замерзнут! Все от того, что нет силы воли! Кругом размазня и подкаблучники".

Соловьев (страстно): "Сталин занимался развитием страны! Сталин занимался развитием народа!"

А кто скажет, что не занимался?

Соловьев делает строгий выговор Станкевичу: "Вы говорите, что главное - это избежать войны. Это что же - сразу сдаться?!" Станкевич (испуганно): "Нет-нет, про "сдаться" надо сразу забыть!" Но Соловьев не успокаивается: "Вы еще предложите к американскому посольству на коленях приползти и вымаливать прощение!"

Сколько же в нем чувства собственного достоинства, просто поразительно.

Соловьев (важно): "Западные страны долго пытались направить российскую экономику по сырьевому варианту, не давая ей перейти к новому технологическому укладу".

Ну, хитры, ох, хитры... Но Соловьева им не провести.

Жириновский упрекает Шахназарова за излишнюю осторожность по отношению к Америке и выступает за более решительную политику. Соловьев (урезонивая старшего друга): "Владимир Вольфович, но разве вам не кажется, что воевать страна может только тогда, когда она к войне готова?" Жириновский (с подъемом): "Нет! Воевать надо всегда! (После секундной паузы.) Но чужими руками!"

Карен Шахназаров (вдумчиво): "В США идет перестройка. Надеюсь, там победят те, кто выступает за то, чтобы Америка сошла с мирового пьедестала, как и обещал Трамп. И нам не надо им в этом мешать, лезть на рожон. Ведь кое-что уже происходит. Вот у них фондовый рынок обрушился". Соловьев (радостно): "И не отрос!"

Сергей Станкевич осуждает "милитаристское безумие" в США и говорит: "Я эти речи называю "перловка" - от слова "Перл-Харбор". Надо сказать, что даже со стороны Соловьева и его присных этот диковатый юмор одобрения не встречает.

Сказав по обязанности несколько слов о катастрофе самолета в Подмосковье, Соловьев с облегчением обращается к Жириновскому: "Владимир Вольфович! Вы сегодня очень элегантно выглядите!" "Готовлюсь к въезду в Кремль!" - откликается неувядаемый Вольфович. Все весело смеются. Жизнь продолжается.

Глава Дагестана Владимир Васильев в "Вестях недели" (прочувствованно): "Ну нельзя так дальше! Так дальше нельзя!".

Это он о коррупции. Удивительно, как природа наделила этого человека на редкость благородной внешностью.

Киселев (бодро): "В Дагестане пошел процесс декриминализации... Прошлый глава региона боялся нарушить сложившийся баланс группировок во власти. А сейчас люди говорят: "Наконец-то!"

Что-то раньше не слышно было по телевизору, как люди в Дагестане (и не только) говорят: "Когда у нас наконец пойдет процесс декриминализации?" Видать, всему свое время.

"Герой "Вестей недели" - немец по национальности Евгений Мартенс, который чувствует себя в России дома и лучше, чем в Германии. Со Ставрополья никуда больше уезжать не собирается... В Северной Вестфалии, в деревушке Берг, семья Мартенс прожила 18 лет. У них были свой дом в традиционном стиле, хозяйство, мастерская, маленький грузовик и фургон на 14 мест. Жили дружно. Но система образования насаждала странные ценности, так называемые уроки сексуального воспитания, и то, в каком разрезе подавалась тема, никак не устраивало родителей... Луиза и Евгений приняли решение снова вернуться в Россию, на их малую родину... В распоряжении большой семьи теперь свой этаж. Отдельная комната для девочек и для мальчиков... "Нас заставили идти против своей совести... Немцы против воспитания в таком духе, но, увы, они работают, им некогда. У меня такое ощущение, что в Германии идет искусственное разжигание вражды к России, мне это непонятно", - говорит Евгений".

Киселев (с горькой обидой): "А в начале года на российскую авиабазу Хмеймим напал рой ударных беспилотников... Хорошо, что мы посбивали эти дроны, часть посадили и забрали для исследований. Но факт в том, что террористы теперь и ударные дроны освоили. С чьей подачи? Понятно, что США все вопросы в свой адрес решительно отметают. Но ведь мы это и раньше проходили. Хороший исторический пример здесь - Афганистан. Тогда президент США Рейган, дабы насолить Советскому Союзу, решил поставлять душманам ПЗРК - "Стингеры" - для борьбы с нашими бронированными боевыми вертолетами Ми-24Д... А что, США, их мораль и методы сильно изменились с тех пор?"

Насолить, значит, Рейган хотел Советскому Союзу. Ну не сволочь он после этого?

"В Сочи - финал Всероссийского конкурса "Лидеры России". На участие в нем было подано рекордное количество заявок - более 200 тысяч - из разных регионов страны. В итоге отобрали 100 лучших молодых управленцев... "Лидеры России" - это еще и о настоящих личных ценностях. Бизнесмен Денис Денежкин за время конкурса был назначен на должность вице-мэра Омска - за честность(!) Сказал губернатору, что быть плохим чиновником стыдно".

Умри, Денис, лучше не скажешь.

Григорий Явлинский в "Вестях недели": "Нужно очень серьезно отнестись к тому, что происходит в нашей стране и что в ней нужно сделать. Суть того, что нужно сделать, - очень серьезно изменить политику".

Что ж - цели ясны, задачи поставлены.

Репортаж "Вестей недели" из Краснодарского края: "В этом году на винодельческом предприятии "Абрау-Дюрсо" все разговоры о предстоящих выборах".

А вот на винзаводе "Дом Периньон" небось только о шампанском говорят. Скучные они.

"В новосибирском Академгородке даже по деталям заметно, что это снова место работы молодых. В автоматах продают кофе под названием "Бозон Хиггса".

Верный признак.

"Вести недели": "8 февраля, в День российской науки, Владимир Путин прилетел в Новосибирск - интеллектуальный центр нашего Зауралья. Там на Госсовете по науке и образованию были приняты важнейшие решения... Управляемый термоядерный синтез еще мечта, но в лабораториях ученые к ее воплощению все ближе. И тогда - отопление и освещение огромных мегаполисов без сжигания нефти и газа, полеты даже к Марсу всего за месяц... Энергии человечеству нужно все большее, учитывая набранную дикую скорость научного развития".

Да, к Марсу за месяц - это действительно дикая скорость.

Киселев продолжает изобличать Родченкова: "Верхняя треть лица - там уже ботулотоксин, попросту - ботокс. Это яд, дозированно парализующий мимические мышцы. Тоже уколы. Лоб потом не морщится. Между бровей расправляем так называемые морщины гнева, но не до конца. Как же совсем без них и на американском телевидении говорить о Путине? Без морщин гнева - слом жанра".

Вот про ботокс, а сразу потом про Путина - это он зря. Непродуманно это.

Киселев (с отвращением): "Новая серия: в студии популярного в США вечернего воскресного телешоу канала СВS 60 minutes представлен необычный человек с явно крашеными черными волосами, утверждающий, что он тот самый Григорий Родченков, главный информатор WADA. По замыслу публика должна ахнуть: ведь все же помнят Родченкова, того самого, усатого и остроносого седеющего человека, с морщинами на лбу, "работающим" лицом, острым подбородком и дряблой кожей болезненного цвета. А у этого не нос, а шнобель - горбатый и массивный, как баклажан. Щеки появились, массивные губы. Морщин на лбу нет. Лицо тяжелое и одутловатое. Даже кожа другая - натянутая, с другой поверхностной фактурой, не говоря уже о цвете".

Репортер "Вестей недели" из Пхёнчхана (укоризненно): "Швейцарка Санна Луди, которая три раза проваливала допинг-пробы и была наказана на год, приехала с чемоданами с национальной символикой".

А вот и важная победа на идеологическом фронте: "Про нашу лыжницу Наталью Непряеву на лыжном стадионе местный диктор в микрофон прокричал: "Непряева - из России", хотя официальная формулировка для наших спортсменов - "олимпийский атлет из России".

Вести недели" из Пхёнчхана: "Казалось, уже все, полуфинал. До финиша - несколько кругов, а Cемен Елистратов - шестой. Вдруг - словно второе дыхание: обгоняет одного, почти сразу - второго и вплоть до последнего круга идет третьим. За несколько метров до финиша - словно выжидал - делает рывок - можно сказать, подрезает канадца и корейца, приходит первым! В финале за доли секунды, когда канадский и венгерский спортсмены в борьбе сорвались, Семен устоял. Медаль - наша!"

Что медаль у Семена бронзовая, сразу и не поймешь.