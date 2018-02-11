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Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и еженедельной программы Дмитрия Киселева.
Хронику ведет Николай Руденский.
Бывший депутат Рады Игорь Марков говорит, что украинских нацистов надо убивать без суда. Более утонченный Соловьев считает, что надо устроить над ними Нюрнбергский трибунал. А еще говорят, что у Соловьева одна пропаганда и никакого состязания мнений.
Странноватый германский писатель Владимир Сергиенко: "Тяжело стоять и слушать это. Может показаться, что кто-то здесь Украину ненавидит, зла ей желает..."
А ведь и правда - может показаться.
Соловьев (энергично): "Порошенко надо похудеть килограмм на пятьдесят и стать мужиком!"
Что-то в этом есть автобиографическое.
Соловьев гневно обращается к Вячеславу Ковтуну: "Да у вас газеты пишут такое, за что бы им в нацистском рейхе повесили крест на грудь! А чего это, спрашивают, столько евреев у нас в правительстве?"
Видно, нацистская пресса в Третьем рейхе постоянно задавала точно такой же вопрос.
Константин Затулин (веско): "Что бы там ни говорили, Украины как государства в истории никогда не было. Она существует только с 1991 года - и этот экзамен на существование она проходит плохо".
Соловьев об Украине (печально): "Бандеровские чтения, антисемитизм, издевательство над памятью убитого Олеся Бузины..."
Ужас.
Ковальчук: "Я в Новосибирске увидел всплеск позитива. Раньше была отдельно генетика в медицине, отдельно в сельском хозяйстве, а сейчас все вместе - пул! И отсюда прямой путь к природоподобному прорыву!"
Ковальчук: "Перевод пищи, еды в электрический сигнал - это принципиально нового типа энергетика... И это двигается у нас полным ходом".
Ковальчук: "Природоподобного типа генерация. Это у нас есть, с этим все в порядке".
У Лысенко, кажется, была яровизация. Историческое проклятие отечественной науки.
Соловьев начинает разговор с Ковальчуком так: "Михаил Валентинович, чтобы сразу отбросить все вот это: запуск американской ракеты Falcon - правда, тут же сообщили, что у компании Tesla убытки огромные, а что они к государству не имеют отношения, это все вранье... Так что же, нам этому нечего противопоставить? Или российская наука сохраняет свое величие?" Понятливый Ковальчук отвечает, что наше величие на месте, а у американцев "всегда было много пузырей". Соловьев (авторитетно): "Я, конечно, признаю, что Илон Маск - гениальный пиарщик, но где у него научные, технологические прорывы? Я их не вижу".
Это называется "срывает все и всяческие Маски".
Соловьев анонсирует появление главного путинского ученого Михаила Ковальчука: "Сейчас придет человек, у которого нет смартфона, зато есть синхротрон четвертого поколения!"
Наверное, карман у него большой.
Жириновский: "А кто мешает выключить рубильник и не пускать газ в Европу? Мы потеряем - но они ведь замерзнут! Все от того, что нет силы воли! Кругом размазня и подкаблучники".
Соловьев (страстно): "Сталин занимался развитием страны! Сталин занимался развитием народа!"
А кто скажет, что не занимался?
Соловьев делает строгий выговор Станкевичу: "Вы говорите, что главное - это избежать войны. Это что же - сразу сдаться?!" Станкевич (испуганно): "Нет-нет, про "сдаться" надо сразу забыть!" Но Соловьев не успокаивается: "Вы еще предложите к американскому посольству на коленях приползти и вымаливать прощение!"
Сколько же в нем чувства собственного достоинства, просто поразительно.
Соловьев (важно): "Западные страны долго пытались направить российскую экономику по сырьевому варианту, не давая ей перейти к новому технологическому укладу".
Ну, хитры, ох, хитры... Но Соловьева им не провести.
Жириновский упрекает Шахназарова за излишнюю осторожность по отношению к Америке и выступает за более решительную политику. Соловьев (урезонивая старшего друга): "Владимир Вольфович, но разве вам не кажется, что воевать страна может только тогда, когда она к войне готова?" Жириновский (с подъемом): "Нет! Воевать надо всегда! (После секундной паузы.) Но чужими руками!"
Карен Шахназаров (вдумчиво): "В США идет перестройка. Надеюсь, там победят те, кто выступает за то, чтобы Америка сошла с мирового пьедестала, как и обещал Трамп. И нам не надо им в этом мешать, лезть на рожон. Ведь кое-что уже происходит. Вот у них фондовый рынок обрушился". Соловьев (радостно): "И не отрос!"
Сергей Станкевич осуждает "милитаристское безумие" в США и говорит: "Я эти речи называю "перловка" - от слова "Перл-Харбор". Надо сказать, что даже со стороны Соловьева и его присных этот диковатый юмор одобрения не встречает.
Сказав по обязанности несколько слов о катастрофе самолета в Подмосковье, Соловьев с облегчением обращается к Жириновскому: "Владимир Вольфович! Вы сегодня очень элегантно выглядите!" "Готовлюсь к въезду в Кремль!" - откликается неувядаемый Вольфович. Все весело смеются. Жизнь продолжается.
Глава Дагестана Владимир Васильев в "Вестях недели" (прочувствованно): "Ну нельзя так дальше! Так дальше нельзя!".
Это он о коррупции. Удивительно, как природа наделила этого человека на редкость благородной внешностью.
Киселев (бодро): "В Дагестане пошел процесс декриминализации... Прошлый глава региона боялся нарушить сложившийся баланс группировок во власти. А сейчас люди говорят: "Наконец-то!"
Что-то раньше не слышно было по телевизору, как люди в Дагестане (и не только) говорят: "Когда у нас наконец пойдет процесс декриминализации?" Видать, всему свое время.
"Герой "Вестей недели" - немец по национальности Евгений Мартенс, который чувствует себя в России дома и лучше, чем в Германии. Со Ставрополья никуда больше уезжать не собирается... В Северной Вестфалии, в деревушке Берг, семья Мартенс прожила 18 лет. У них были свой дом в традиционном стиле, хозяйство, мастерская, маленький грузовик и фургон на 14 мест. Жили дружно. Но система образования насаждала странные ценности, так называемые уроки сексуального воспитания, и то, в каком разрезе подавалась тема, никак не устраивало родителей... Луиза и Евгений приняли решение снова вернуться в Россию, на их малую родину... В распоряжении большой семьи теперь свой этаж. Отдельная комната для девочек и для мальчиков... "Нас заставили идти против своей совести... Немцы против воспитания в таком духе, но, увы, они работают, им некогда. У меня такое ощущение, что в Германии идет искусственное разжигание вражды к России, мне это непонятно", - говорит Евгений".
Киселев (с горькой обидой): "А в начале года на российскую авиабазу Хмеймим напал рой ударных беспилотников... Хорошо, что мы посбивали эти дроны, часть посадили и забрали для исследований. Но факт в том, что террористы теперь и ударные дроны освоили. С чьей подачи? Понятно, что США все вопросы в свой адрес решительно отметают. Но ведь мы это и раньше проходили. Хороший исторический пример здесь - Афганистан. Тогда президент США Рейган, дабы насолить Советскому Союзу, решил поставлять душманам ПЗРК - "Стингеры" - для борьбы с нашими бронированными боевыми вертолетами Ми-24Д... А что, США, их мораль и методы сильно изменились с тех пор?"
Насолить, значит, Рейган хотел Советскому Союзу. Ну не сволочь он после этого?
"В Сочи - финал Всероссийского конкурса "Лидеры России". На участие в нем было подано рекордное количество заявок - более 200 тысяч - из разных регионов страны. В итоге отобрали 100 лучших молодых управленцев... "Лидеры России" - это еще и о настоящих личных ценностях. Бизнесмен Денис Денежкин за время конкурса был назначен на должность вице-мэра Омска - за честность(!) Сказал губернатору, что быть плохим чиновником стыдно".
Умри, Денис, лучше не скажешь.
Григорий Явлинский в "Вестях недели": "Нужно очень серьезно отнестись к тому, что происходит в нашей стране и что в ней нужно сделать. Суть того, что нужно сделать, - очень серьезно изменить политику".
Что ж - цели ясны, задачи поставлены.
Репортаж "Вестей недели" из Краснодарского края: "В этом году на винодельческом предприятии "Абрау-Дюрсо" все разговоры о предстоящих выборах".
А вот на винзаводе "Дом Периньон" небось только о шампанском говорят. Скучные они.
"В новосибирском Академгородке даже по деталям заметно, что это снова место работы молодых. В автоматах продают кофе под названием "Бозон Хиггса".
Верный признак.
"Вести недели": "8 февраля, в День российской науки, Владимир Путин прилетел в Новосибирск - интеллектуальный центр нашего Зауралья. Там на Госсовете по науке и образованию были приняты важнейшие решения... Управляемый термоядерный синтез еще мечта, но в лабораториях ученые к ее воплощению все ближе. И тогда - отопление и освещение огромных мегаполисов без сжигания нефти и газа, полеты даже к Марсу всего за месяц... Энергии человечеству нужно все большее, учитывая набранную дикую скорость научного развития".
Да, к Марсу за месяц - это действительно дикая скорость.
Киселев продолжает изобличать Родченкова: "Верхняя треть лица - там уже ботулотоксин, попросту - ботокс. Это яд, дозированно парализующий мимические мышцы. Тоже уколы. Лоб потом не морщится. Между бровей расправляем так называемые морщины гнева, но не до конца. Как же совсем без них и на американском телевидении говорить о Путине? Без морщин гнева - слом жанра".
Вот про ботокс, а сразу потом про Путина - это он зря. Непродуманно это.
Киселев (с отвращением): "Новая серия: в студии популярного в США вечернего воскресного телешоу канала СВS 60 minutes представлен необычный человек с явно крашеными черными волосами, утверждающий, что он тот самый Григорий Родченков, главный информатор WADA. По замыслу публика должна ахнуть: ведь все же помнят Родченкова, того самого, усатого и остроносого седеющего человека, с морщинами на лбу, "работающим" лицом, острым подбородком и дряблой кожей болезненного цвета. А у этого не нос, а шнобель - горбатый и массивный, как баклажан. Щеки появились, массивные губы. Морщин на лбу нет. Лицо тяжелое и одутловатое. Даже кожа другая - натянутая, с другой поверхностной фактурой, не говоря уже о цвете".
Репортер "Вестей недели" из Пхёнчхана (укоризненно): "Швейцарка Санна Луди, которая три раза проваливала допинг-пробы и была наказана на год, приехала с чемоданами с национальной символикой".
А вот и важная победа на идеологическом фронте: "Про нашу лыжницу Наталью Непряеву на лыжном стадионе местный диктор в микрофон прокричал: "Непряева - из России", хотя официальная формулировка для наших спортсменов - "олимпийский атлет из России".
Вести недели" из Пхёнчхана: "Казалось, уже все, полуфинал. До финиша - несколько кругов, а Cемен Елистратов - шестой. Вдруг - словно второе дыхание: обгоняет одного, почти сразу - второго и вплоть до последнего круга идет третьим. За несколько метров до финиша - словно выжидал - делает рывок - можно сказать, подрезает канадца и корейца, приходит первым! В финале за доли секунды, когда канадский и венгерский спортсмены в борьбе сорвались, Семен устоял. Медаль - наша!"
Что медаль у Семена бронзовая, сразу и не поймешь.
В анонсах "Вестей недели" Киселев сулит рассказать о "первых победах спортсменов из России" на Олимпиаде в Пхёнчхане. Это интригует.
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и еженедельной программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.