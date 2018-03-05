Соловьев (страстно): "При Ельцине у меня и у всей страны отобрали природные ресурсы!"

Ох же ты моя сиротинушка...

Соловьев (о независимости Украины): "Берут левую руку и отрывают от тела - а эта левая рука кричит: "Я всю жизнь страдала от мозга!"

Мозг, надо понимать, в Кремле.

Игорь Волгин: "Страну погубила космополитическая маниловщина Горбачева и антикоммунистическая собакевичевщина Ельцина".

Должно быть, писатель - вития...

Яков Кедми (с надрывом): "В 90-е годы что сделали с российской интеллигенцией? Ее уничтожили - и научную, и культурную".

А советская-то власть к интеллигенции как к родной...

Яков Кедми: "Османская империя не распалась. Ее разорвали державы-победительницы. А кто спас Османскую империю? Мустафа Кемаль не смог бы этого сделать без помощи Ленина!"

Вряд ли Ленин поблагодарил бы его за такую похвалу.

Странный германский писатель Владимир Сергиенко: "У меня гражданство отнял Горбачев. Я был гражданином Советского Союза. Произошло нарушение моих прав... Горбачев либо дурак, либо подлец".

Донецкий политолог Владимир Корнилов уверяет, что на украинском референдуме в декабре 1991 года народ обманули: люди голосовали за независимость Украины, но не думали, что это подразумевает отделение от России.

Соловьев (украинскому гостю Вадиму Трюхану - с командирским рыком в голосе): "Вы присягу какой стране приносили?!"

Глупый писатель Игорь Волгин говорит, что распад СССР произошел незаконно. Соловьев (с гневом): "Да! Не соблюдали никаких законов! Разбежались как тараканы!"

Ну что ты с ними будешь делать...

Дмитрий Куликов: "Итак, восемнадцать лет президентства Путина позволили преодолеть последствия развала Союза. Это первая фиксация".

Ты смотри - Фрейда читал.

Соловьев (печально): "На вопрос о том, какое событие в истории он хотел бы предотвратить, Путин ответил: "Развал Советского Союза". И правда - мы потеряли четверть территории, половину населения..." Политолог Дмитрий Куликов (бодро): "Да, но мы сумели восстановиться! Какой еще стране в истории это удавалось?"

Ну да - ведь Англия, например, после распада Британской империи накрылась медным тазом. Правда, она потеряла гораздо большую долю территории и населения.

Соловьев (с хитрой улыбкой): "А Трамп тут нанес мощный удар по российским демократам! Он одобрил пожизненное президентство товарища Си в Китае и сказал, что в Америке тоже хорошо бы снять конституционное ограничение на президентские сроки!"

Какой-то у него рецидив любви к Трампу. Видать, не умерла надежда позапрошлого года.

Соловьев (с силой): "Ведь эти обвинения насчет российского вмешательства в американские выборы - они же никакого отношения к Трампу не имеют! Тогда президентом был Барак Обама - он и отвечал за кибербезопасность!"

Вот оно как. Странно только, что сам Трамп этой простой вещи не понимает. Как, впрочем, и Обама.

Соловьев: "Когда Путин попросил представить ему для награждения список тех, кто отличился в создании новых вооружений, ему принесли список предприятий. А это что значит? Это значит, что есть в стране и промышленность, и наука, и технологии... И работают там люди, которые привыкли языком не болтать, а делать свое дело!"

А по-моему, это значит только одно: имена этих скромных людей засекречены так, что даже у Путина нет соответствующей формы допуска.

Никонов: "Я здесь соглашусь с Яковом - американцы крайне неэффективны в создании новых систем вооружения в последние десятилетия. Им потребуются средства, в несколько раз превышающие их военный бюджет, чтобы добиться того, чего мы добились в рамках нашего скромного оборонного бюджета. И ведь Путин озвучил только то, что можно озвучить... Америка не имеет того, что у России было всегда, - умной силы. Мы будем побеждать умной силой!"

Андрей Сидоров, завкафедрой факультета мировой политики МГУ, наставляет мягкотелого Станкевича: "Договариваться с Европой, Сергей Борисович, можно только в одном случае - если здесь не будет Соединенных Штатов".

Дело за малым.

Яков Кедми (с присущей ему решительностью): "Что показало выступление Путина? Что вся оборонная система НАТО абсолютно бесполезна. А Россия находится на высшей ступени безопасности за всю свою историю. Разговор с Европой может быть только об одном. Сначала - вывод всех баз НАТО из Восточной Европы. А потом - роспуск НАТО. Об этом можно говорить хоть сейчас. Как во время Шестидневной войны сказали арабам: "Вот вам номер телефона - когда захотите говорить о мире, звоните".

Сергей Федоров (Институт Европы РАН): "Послание стряхнуло у европейцев пыль с ушей, и теперь, может быть, они что-то такое начнут улавливать".

Благодушный Станкевич говорит, что с Западом (во всяком случае с Европой) все же желательно как-то договариваться. Соловьев (возмущенно): "Да с кем там говорить? Они же хотят нас уничтожить!"

Сергей Станкевич (с сожалением): "Послание было воспринято на Западе как угроза и даже как запугивание и шантаж". А разве иначе его можно было воспринять?

Соловьев начинает свой вечер с довольным видом: "Послание Путина вызвало шок на Западе". Ему вторит Вячеслав Никонов: "Послание президента было жизнеутверждающим(!), и я думаю, настроение у нас должно быть такое же... Теперь Запад должен будет полностью пересмотреть свою военно-политическую стратегию".

Боюсь, если действительно пересмотрит, ничего хорошего для России из этого не выйдет.

В "Вестях недели" умильный репортаж о том, как проходят досрочные президентские выборы в отдаленных уголках Карелии. Старушка с чувством произносит: "Нам главное, чтобы был мир на земле". Голосует ли она при этом за Путина, неизвестно.

В Киеве, сообщает Киселев, по колено нечищеного снега. До чего ж довели страну...

В "Вестях недели" подробно рассказывают о том, как Путин беседовал с журналистами на медиафоруме, проведенном Общероссийским народным фронтом. Самый содержательный вопрос такой: "Успеваете ли вы по утрам делать зарядку?" "Да", - неустрашимо отвечает президент. И для пущей убедительности добавляет: "Сегодня тоже делал". Впрочем, вот еще один любопытный момент. Вопрос: "В каком историческом периоде хотели бы оказаться? Посмотреть, как там оно?" Ответ: "Сегодня". Значит ли, что он не знает, как там оно сегодня? Возможно.

Киселев: "Если для американцев историческая параллель с бессмысленной линией Мажино разрушительна, то для нас анализ нашего исторического опыта, наоборот, плодотворен". Следует рассказ о том, как в 50-е годы молодой академик Сахаров предлагал взорвать у обоих побережий США мощные ядерные заряды, чтобы огромные волны смыли Америку с лица земли. Раньше, говорит Киселев, у нас такой технической возможности не было, а теперь она есть. И задумчиво добавляет: "Неприятно такое себе представлять..."

Киселев, насмехаясь над американской ПРО, напоминает о том, как после Первой мировой войны Франция соорудила колоссальную линию Мажино, но от армий Гитлера это ее не спасло. Удивительно уместное и откровенное историческое сравнение.

Киселев: "Такое оружие заставляет пересмотреть саму суть международных отношений, прежде всего отношений Америки и России".

Киселев, задыхаясь от восторга, говорит, что Путин поведал миру о системах оружия, о которых до того не было "ни бита информации". И тут же, почти без паузы, сообщает, что мы неоднократно предупреждали Запад о наших сокрушительных возможностях.