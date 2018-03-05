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Также: Телевидение, Россия, Мир, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Николай Руденский, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев

статья ТЕЛЕПРОПАГАНДА. МАРТ 2018

05.03.2018
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92749

Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и еженедельной программы Дмитрия Киселева.

Хронику ведет Николай Руденский.

TELEGRAM-канал

00:59 | 05.03.2018

Соловьев (страстно): "При Ельцине у меня и у всей страны отобрали природные ресурсы!"
Ох же ты моя сиротинушка...

00:55 | 05.03.2018

Соловьев (о независимости Украины): "Берут левую руку и отрывают от тела - а эта левая рука кричит: "Я всю жизнь страдала от мозга!"
Мозг, надо понимать, в Кремле.

00:50 | 05.03.2018

Игорь Волгин: "Страну погубила космополитическая маниловщина Горбачева и антикоммунистическая собакевичевщина Ельцина".
Должно быть, писатель - вития...

00:47 | 05.03.2018

Яков Кедми (с надрывом): "В 90-е годы что сделали с российской интеллигенцией? Ее уничтожили - и научную, и культурную".
А советская-то власть к интеллигенции как к родной...

00:43 | 05.03.2018

Яков Кедми: "Османская империя не распалась. Ее разорвали державы-победительницы. А кто спас Османскую империю? Мустафа Кемаль не смог бы этого сделать без помощи Ленина!"
Вряд ли Ленин поблагодарил бы его за такую похвалу.

00:35 | 05.03.2018

Странный германский писатель Владимир Сергиенко: "У меня гражданство отнял Горбачев. Я был гражданином Советского Союза. Произошло нарушение моих прав... Горбачев либо дурак, либо подлец".

00:32 | 05.03.2018

Донецкий политолог Владимир Корнилов уверяет, что на украинском референдуме в декабре 1991 года народ обманули: люди голосовали за независимость Украины, но не думали, что это подразумевает отделение от России.

00:24 | 05.03.2018

Соловьев (украинскому гостю Вадиму Трюхану - с командирским рыком в голосе): "Вы присягу какой стране приносили?!"

00:20 | 05.03.2018

Глупый писатель Игорь Волгин говорит, что распад СССР произошел незаконно. Соловьев (с гневом): "Да! Не соблюдали никаких законов! Разбежались как тараканы!"
Ну что ты с ними будешь делать...

00:17 | 05.03.2018

Дмитрий Куликов: "Итак, восемнадцать лет президентства Путина позволили преодолеть последствия развала Союза. Это первая фиксация".
Ты смотри - Фрейда читал.

00:15 | 05.03.2018

Соловьев (печально): "На вопрос о том, какое событие в истории он хотел бы предотвратить, Путин ответил: "Развал Советского Союза". И правда - мы потеряли четверть территории, половину населения..." Политолог Дмитрий Куликов (бодро): "Да, но мы сумели восстановиться! Какой еще стране в истории это удавалось?"
Ну да - ведь Англия, например, после распада Британской империи накрылась медным тазом. Правда, она потеряла гораздо большую долю территории и населения.

23:55 | 04.03.2018

Соловьев (с хитрой улыбкой): "А Трамп тут нанес мощный удар по российским демократам! Он одобрил пожизненное президентство товарища Си в Китае и сказал, что в Америке тоже хорошо бы снять конституционное ограничение на президентские сроки!"
Какой-то у него рецидив любви к Трампу. Видать, не умерла надежда позапрошлого года.

23:43 | 04.03.2018

Соловьев (с силой): "Ведь эти обвинения насчет российского вмешательства в американские выборы - они же никакого отношения к Трампу не имеют! Тогда президентом был Барак Обама - он и отвечал за кибербезопасность!"
Вот оно как. Странно только, что сам Трамп этой простой вещи не понимает. Как, впрочем, и Обама.

23:32 | 04.03.2018

Соловьев: "Когда Путин попросил представить ему для награждения список тех, кто отличился в создании новых вооружений, ему принесли список предприятий. А это что значит? Это значит, что есть в стране и промышленность, и наука, и технологии... И работают там люди, которые привыкли языком не болтать, а делать свое дело!"
А по-моему, это значит только одно: имена этих скромных людей засекречены так, что даже у Путина нет соответствующей формы допуска.

23:24 | 04.03.2018

Никонов: "Я здесь соглашусь с Яковом - американцы крайне неэффективны в создании новых систем вооружения в последние десятилетия. Им потребуются средства, в несколько раз превышающие их военный бюджет, чтобы добиться того, чего мы добились в рамках нашего скромного оборонного бюджета. И ведь Путин озвучил только то, что можно озвучить... Америка не имеет того, что у России было всегда, - умной силы. Мы будем побеждать умной силой!"

23:12 | 04.03.2018

Андрей Сидоров, завкафедрой факультета мировой политики МГУ, наставляет мягкотелого Станкевича: "Договариваться с Европой, Сергей Борисович, можно только в одном случае - если здесь не будет Соединенных Штатов".
Дело за малым.

23:04 | 04.03.2018

Яков Кедми (с присущей ему решительностью): "Что показало выступление Путина? Что вся оборонная система НАТО абсолютно бесполезна. А Россия находится на высшей ступени безопасности за всю свою историю. Разговор с Европой может быть только об одном. Сначала - вывод всех баз НАТО из Восточной Европы. А потом - роспуск НАТО. Об этом можно говорить хоть сейчас. Как во время Шестидневной войны сказали арабам: "Вот вам номер телефона - когда захотите говорить о мире, звоните".

92750

22:54 | 04.03.2018

Сергей Федоров (Институт Европы РАН): "Послание стряхнуло у европейцев пыль с ушей, и теперь, может быть, они что-то такое начнут улавливать".

22:51 | 04.03.2018

Благодушный Станкевич говорит, что с Западом (во всяком случае с Европой) все же желательно как-то договариваться. Соловьев (возмущенно): "Да с кем там говорить? Они же хотят нас уничтожить!"

22:47 | 04.03.2018

Сергей Станкевич (с сожалением): "Послание было воспринято на Западе как угроза и даже как запугивание и шантаж". А разве иначе его можно было воспринять?

22:45 | 04.03.2018

Соловьев начинает свой вечер с довольным видом: "Послание Путина вызвало шок на Западе". Ему вторит Вячеслав Никонов: "Послание президента было жизнеутверждающим(!), и я думаю, настроение у нас должно быть такое же... Теперь Запад должен будет полностью пересмотреть свою военно-политическую стратегию".
Боюсь, если действительно пересмотрит, ничего хорошего для России из этого не выйдет.

22:36 | 04.03.2018

В "Вестях недели" умильный репортаж о том, как проходят досрочные президентские выборы в отдаленных уголках Карелии. Старушка с чувством произносит: "Нам главное, чтобы был мир на земле". Голосует ли она при этом за Путина, неизвестно.

22:12 | 04.03.2018

В Киеве, сообщает Киселев, по колено нечищеного снега. До чего ж довели страну...

22:06 | 04.03.2018

В "Вестях недели" подробно рассказывают о том, как Путин беседовал с журналистами на медиафоруме, проведенном Общероссийским народным фронтом. Самый содержательный вопрос такой: "Успеваете ли вы по утрам делать зарядку?" "Да", - неустрашимо отвечает президент. И для пущей убедительности добавляет: "Сегодня тоже делал". Впрочем, вот еще один любопытный момент. Вопрос: "В каком историческом периоде хотели бы оказаться? Посмотреть, как там оно?" Ответ: "Сегодня". Значит ли, что он не знает, как там оно сегодня? Возможно.

20:48 | 04.03.2018

Киселев: "Если для американцев историческая параллель с бессмысленной линией Мажино разрушительна, то для нас анализ нашего исторического опыта, наоборот, плодотворен". Следует рассказ о том, как в 50-е годы молодой академик Сахаров предлагал взорвать у обоих побережий США мощные ядерные заряды, чтобы огромные волны смыли Америку с лица земли. Раньше, говорит Киселев, у нас такой технической возможности не было, а теперь она есть. И задумчиво добавляет: "Неприятно такое себе представлять..."

20:32 | 04.03.2018

Киселев, насмехаясь над американской ПРО, напоминает о том, как после Первой мировой войны Франция соорудила колоссальную линию Мажино, но от армий Гитлера это ее не спасло. Удивительно уместное и откровенное историческое сравнение.

92748

20:27 | 04.03.2018

Киселев: "Такое оружие заставляет пересмотреть саму суть международных отношений, прежде всего отношений Америки и России".

20:13 | 04.03.2018

Киселев, задыхаясь от восторга, говорит, что Путин поведал миру о системах оружия, о которых до того не было "ни бита информации". И тут же, почти без паузы, сообщает, что мы неоднократно предупреждали Запад о наших сокрушительных возможностях.

20:03 | 04.03.2018

"Дырявый ядерный зонтик: как "Сармат", "Авангард" и "Кинжал" превращают американскую ПРО в груду бесполезного металла. Это я, Дмитрий Киселев, "Вести недели".

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05.03.2018
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