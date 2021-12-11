Реакция на речь Муратова (это один пример, но хороший пример) во многом объясняет, что почему ничего не получилось из Координационного совета оппозиции во время "болотных" протестов. Дело в желании быть радикальными за чужой счет, поэтому любое действие (не жест, а именно действие) критикуется и высмеивается так, что никакой солидарности и быть не может.

...По мнению моих совестливых соотечественников и соязычников, Дмитрий Муратов должен был сказать что-то про узурпацию власти в России, про "новичок" и т.д. И - либо остаться в эмиграции, либо из московского аэропорта отправиться в СИЗО. А что произойдет с его делом (за которое он вроде бы нобелевку получил) - это неважно, важно резко про Путина сказануть.

Того, что Муратов коснулся большинства болевых точек - от "Боинга" и войны с Украиной до пыток в тюрьмах, уничтожения "Мемориала" и закона об инагентах - осудителям недостаточно. Потому что - как это уже окончательно видно - оппозиционная интеллигенция отказалась от солидарности и хоть какого-то конструктива во имя ярких слов, которые произносятся лучше всего в безопасной обстановке.

https://www.facebook.com/anna.narinskaya/posts/5310132689000811