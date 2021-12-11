Его преследуют хулы
Нобелевская речь главного редактора "Новой газеты" одних восхитила, других возмутила: Дмитрия Муратова обвиняют в недостаточной смелости и пропагандистских манипуляциях. Особое внимание привлекли пассажи, посвященные Алексею Навальному (Муратов сделал акцент на роли компании "Ив Роше" в этом политическом деле) и Украине (война с которой "в больных головах геополитиков перестала казаться невозможной"). Владимир Путин упоминается в муратовской речи только один раз - как человек, который "помогает установить памятник к 100-летию академика Сахарова".
Александр Морозов, политолог, эксперт ISANS
Великолепная нобелевская речь Муратова - о милитаризме, насилии, об ответственности политиков, о миссии журналиста. И дань памяти тем кто ушел, и напутствие тем, кто входит в профессию. И очень точное и простое обозначение связи между журналистикой и демократией.
Любовь Соболь, соратница Алексея Навального
Какая отвратительно беззубая нобелевская речь Муратова. Весь мир отходит от демократии, а Навального так вообще по заявлению парфюмерной компании посадили. Ни ФСБ, ни Путин совершенно ни при чем. И пытки сами по себе существуют, из воздуха взялись.
Георгий Албуров, соратник Алексея Навального
Прочитал речь Муратова. Он реально сказал, что Навального посадили по заявлению "парфюмерной компании из Франции", а про его отравление не сказал. Вааау.
Кира Ярмыш, бывший пресс-секретарь НавальногоВижу безошибочное указание на то, что в Нобелевской речи не сказано то, что должно быть сказано.
Ее полностью публикует у себя ТАСС.
Иван Яковина, журналист
Речь Муратова, которая очень многим нравится, на мой взгляд - полное говно.
Путин у него памятник Сахарову открывает, а "Мемориал" закрывает не он, а плохая Генпрокурора. МН17 упал непонятно по чьей вине, нападения на Украину и аннексии Крыма не было вообще (были какие-то "события на востоке Украины"), Навального химоружием не травили, и вообще его в тюрьму упекла не российская власть, а французская компания! Ей должно быть стыдно, о как!
Ну и так далее...
https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/10160204205515798
Алексей Цветков, поэт
Так, может, и "Боинг" сбила парфюмерная компания? Тогда все становится на свои места.
https://www.facebook.com/alexei.tsvetkov/posts/10158584327569646
Остап Кармоди, журналист
"Если кто-то кое-где у нас порой грозит миру войной, преследует журналистов, портит отношения России с Украиной, сажает Навального и сбивает Боинг..."
Сразу видно, что человек пришёл в журналистику в самом начале перестройки. Такое мастерство не пропьешь, старая школа.
Павел Шехтман, публицист
Представим себе, что в 1943 году немец получил Нобелевскую премию мира. И стал в своей речи печаловаться о кризисе демократии вообще, во всемирном масштабе; о наступлении тоталитаризма вообще; очень умно порассуждал про бегство от свободы; поскорбел о том, что "Европа вновь охвачена безумием войны"; и наконец заявил, что в Германии броются две тенденции и в то время когда фюрер строит автобаны и ликвидировал безработицу, СС отправляет в концлагеря невинных людей.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=235120708733046&id=100067053555473
Ксения Ларина, ведущая программ на "Эхе Москвы"
Речь Дмитрия Муратова уже вошла в историю. Вообще все эти дни наполнены какой-то невероятной гордостью за Отечество. Не за государство, а именно за Отечество, которое изо всех сил сопротивляется преступному государству. За выдающихся людей, за истинных патриотов, которые все равно победят. Рано или поздно.
Даже если их унижают, высылают, сажают и убивают...
Александр Гольдфарб, глава Фонда Литвиненко
...Он (Муратов. - Ред.) и его газета, как и "Дождь", делают важное дело. По факту он - вместе с Синдеевой и Навальным, а не с Симоньян и Путиным. Возможно, реверансы в сторону власти в его выступлениях - сравнение двух законов об иноагентах (в видеообращении к участникам Саммита за демократию. - Ред.), подчеркивание гуманитарных импульсов Путина, сдвиг акцента в посадке Навального на французских парфюмеров и т.д. - этo плата за возможность продолжать говорить правду в газете. Но это вовсе не значит, что его речи - истина в последней инстанции, которую не следует фильтровать.
Александр Осовцов, бывший российский политик
Муратов сказал максимум того, что мог сказать главный редактор газеты, которая продолжает выходить в путинской России. Если бы он сказал всё или хотя бы что-то из того, чего хотят от него недовольные его речью, то он не был бы тем, кто он есть. И возглавлял бы не "Новую газету", а "Хронику текущих событий", которую громили, а редакторов сажали...
Анна Наринская, литературный критик
Реакция на речь Муратова (это один пример, но хороший пример) во многом объясняет, что почему ничего не получилось из Координационного совета оппозиции во время "болотных" протестов. Дело в желании быть радикальными за чужой счет, поэтому любое действие (не жест, а именно действие) критикуется и высмеивается так, что никакой солидарности и быть не может.
...По мнению моих совестливых соотечественников и соязычников, Дмитрий Муратов должен был сказать что-то про узурпацию власти в России, про "новичок" и т.д. И - либо остаться в эмиграции, либо из московского аэропорта отправиться в СИЗО. А что произойдет с его делом (за которое он вроде бы нобелевку получил) - это неважно, важно резко про Путина сказануть.
Того, что Муратов коснулся большинства болевых точек - от "Боинга" и войны с Украиной до пыток в тюрьмах, уничтожения "Мемориала" и закона об инагентах - осудителям недостаточно. Потому что - как это уже окончательно видно - оппозиционная интеллигенция отказалась от солидарности и хоть какого-то конструктива во имя ярких слов, которые произносятся лучше всего в безопасной обстановке.
https://www.facebook.com/anna.narinskaya/posts/5310132689000811
Виктор Шендерович, писатель, публицист
...Возможность спасать в последнее десятилетие прямо связана с компромиссом, и это понятно ежу. Газета, существующая на деньги Чемезова, противостоит Путину, но красная линия проходит именно по этой персоналии (Муратова. - Ред.). Для власти, замечу, это тоже компромисс, и еще какой, но я сейчас не про власть - я про нас, ей противостоящих.
Наш выбор, в сущности, прост, как яйцо: выйти вон (примеров несть числа), пойти на таран, сесть или погибнуть (примеров, увы, тоже выше крыши) - или найти свое место в текущей российской композиции. Каждый и выбирает для себя, как сказано Левитанским. И никто никому не указ, ибо это прежде всего вопрос органики, человеческой природы. Кому что дано, как говорится.
...Идет битва. И нобелевская речь Муратова - великолепный образец концентрации на сути дела, а не словесной пене. Безукоризненный случай использования нового сильного статуса для движения в сторону реальных изменений в России - да, медленных, да, нравственно мучительных по процедуре. Но если для прекращения пыток надо опереться на Путина, значит, надо опереться на Путина! А уж цену этого компромисса Дмитрий Муратов знает как-нибудь получше драчунов, немедленно бросившихся отхлестать его по щекам за недостаточную драчливость.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4778342268901145&id=100001762579664
Михаил Ходорковский, политик, бывший политзаключенный
Мы все понимаем: между бескомпромиссностью и достаточно честной газетой Дмитрий выбирает газету, Чулпан Хаматова и Нюта Федермессер - возможность помочь людям, а Люба Соболь или Мария Певчих - бескомпромиссность.
Кто из них "более матери-истории ценен"? Выбор Маяковского известен))) Я тоже уважаю выбор борцов и революционеров, только страшен мир, где борцы и революционеры имеют право требовать от прочих самопожертвования ради своих революционных взглядов.
https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/posts/444228240392866
Александр Скобов, историк, публицист
...У меня нет претензий к нобелевской речи Дмитрия Муратова. В ней нет того, чего я опасался. Нет ничего конформистского и соглашательского. Она не беззубая, как посчитали некоторые.
И дело не только в том, что блестящая форма и высокий эмоциональный накал делает эту речь мощнейшим снарядом, выпущенным в путинизм. Муратов четко, бескомпромиссно и системно обозначил контуры глобального противостояния в современном мире. Противостояния между правами человека, свободой мысли и ее выражения с одной стороны и контратакующей тиранией с другой стороны. Поэтому я не стал бы говорить, что выбор Муратова - делать добро в рамках системы, а не бороться с системой.
...Я, в отличие от Муратова, отъявленный "ястреб". Но если в Сопротивлении будут только такие "ястребы", будет беда... У Сопротивления обязательно должно быть свое умеренное крыло. Вопрос в том, каким оно должно быть. В условиях все более жесткой поляризации оно должно быть настолько радикальным, насколько это вообще возможно для умеренного крыла. Нобелевская речь Дмитрия Муратова соответствует этому критерию.
https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/4816436951750813