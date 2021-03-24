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статья Крым: ни слова о репрессиях

24.03.2021

Прослушав это обращение крымского татарина Ахмаджона Кадырова, прокурор вручил ему предостережение "о недопустимости нарушения закона". Дело в том, что слова "притеснение", "запугивание", "беззаконие", "несправедливость", "попытка запугать", а также призывы "помогать всем, кто находится под притеснением" свидетельствуют о формировании "негативного отношения к сотрудникам правоохранительных и судебных органов", что в соответствии с оккупационными законами является экстремизмом.

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24.03.2021
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Вера Олейникова

Вот сейчас обидно было

23.03.2021

Резкие высказывания о российских силовиках остаются одним из основных видов запрещенного контента. Обиды полицейских и чекистов оборачиваются уголовными и административными делами о возбуждении ненависти, неуважении и оскорблении власти, оправдании терроризма. Свежие примеры - в нашем обзоре. 
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