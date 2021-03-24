Крым: ни слова о репрессиях
Прослушав это обращение крымского татарина Ахмаджона Кадырова, прокурор вручил ему предостережение "о недопустимости нарушения закона". Дело в том, что слова "притеснение", "запугивание", "беззаконие", "несправедливость", "попытка запугать", а также призывы "помогать всем, кто находится под притеснением" свидетельствуют о формировании "негативного отношения к сотрудникам правоохранительных и судебных органов", что в соответствии с оккупационными законами является экстремизмом.
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