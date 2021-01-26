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Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

Петербургский историк и публицист, бывший советский политзаключенный Александр Скобов, вызванный в ФСБ, сам бросает вызов путинскому режиму. Публикуем его открытое письмо.

О вызове в ФСБ, адвокате и всём-всём-всём Официальное заявление

27 января к 14:00 я вызван в ФСБ "для дачи объяснений". По какому поводу, мне не сообщили, а я пытаться выяснить это у представителей ФСБ не стал. Есть у меня правило: не задавать им вопросов. Сам-то я на их вопросы отвечать не собираюсь. Требовать при этом, чтобы они отвечали на мои, как-то не очень воспитанно.

Да и вряд ли они могли сообщить мне что-то для меня важное. Я уверен, что вызов касается моих публичных высказываний. Идет ли речь о статьях, опубликованных в интернет-газетах, или просто о репликах в фейсбуке, мне без разницы.

Многие мои друзья, в том числе связанные с правозащитными организациями, предлагают мне помочь найти адвоката. В этой связи хочу сообщить следующее.

Я не признаю существующую в России власть законной. Она уничтожила возможности для нормальной, цивилизованной политической борьбы, превратила в посмешище выборы и суд, растоптала элементарные правовые нормы. Поэтому я не собираюсь подчиняться ее законам, попирающим принципы свободы собраний и свободы слова. Нет такого репрессивно-запретительного закона путинской эпохи, который я бы не нарушал осознанно и систематически много лет в десятках и сотнях своих статей.

Я публично приравниваю сталинский режим к гитлеровскому. Я публично оправдываю многих людей, которых путинские законы публично оправдывать запрещают. В том числе и тех, кто воевал против советской (или российской) армии. А некоторых из них даже одобряю. Я требую безусловного возвращения Украине аннексированного Крыма и признания полной государственной независимости Чеченской Республики. Я выступаю против сохранения территориальной целостности России - за ее конфедерализацию с правом свободного выхода любого субъекта.

Кроме того, я утверждаю, что лично Путин является убийцей и военным преступником, прямо виновным в массовой гибели людей в ходе развязанных им многочисленных агрессивных войн, начиная с чеченской. Я также утверждаю, что он лжец и подлец. Как и его судьи, выносящие решения по политическим делам. Я также признаю право на восстание против тирании, коей путинский режим безусловно является. Я также признаю право на тираноубийство.

Я не собираюсь играть с государством "Бандитского Петербурга" в кошки-мышки и доказывать, что мои высказывания неверно интерпретируют. Нет, вы правильно меня поняли. Моя задача - показать антиправовой характер не интерпретации существующих законов путинской охранкой и путинским шемякиным судом, а антиправовой характер самих этих законов.

Я вообще не собираюсь спорить с этим государством в его "правовом поле". Не собираюсь защищаться. Я собираюсь нападать. Мои действия – это обращенный к другим призыв также не подчиняться антиправовым законам. Убежден, что эти законы нельзя "более лучше" принтерпретировать. Их можно только сломать массовым неповиновением.

В этом я давно и серьезно расхожусь со значительной частью правозащитного сообщества. И понимаю, что не так просто найти адвоката, который взялся бы отстаивать такую линию. По сути, мне нужен адвокат, который не будет меня защищать. А будет лишь информировать общественность о моей позиции и моей ситуации в случае моего ареста. Вот такой адвокат "для связи с общественностью". Для пиара.

Если мои друзья-правозащитники могут предложить мне адвоката, который согласится на такую роль, я с удовольствием с ним свяжусь. Впрочем, не настаиваю. Не так много адвокатов, которые соглашаются помогать демократической оппозиции. И сейчас они будут предельно загружены в связи с последними протестами. Очень многих придется защищать традиционными адвокатскими средствами. Как-то неудобно отвлекать на глупости занятых людей.

Александр Скобов