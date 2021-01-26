О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.280919.html
Также: Право, Свобода слова, Спецслужбы, Общество, СМИ, Россия, Политика | Персоны: Александр Скобов

статья Александр Скобов: Не защищаться, а нападать

26.01.2021
Реклама

100617
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

Петербургский историк и публицист, бывший советский политзаключенный Александр Скобов, вызванный в ФСБ, сам бросает вызов путинскому режиму. Публикуем его открытое письмо.

О вызове в ФСБ, адвокате и всём-всём-всём

Официальное заявление

27 января к 14:00 я вызван в ФСБ "для дачи объяснений". По какому поводу, мне не сообщили, а я пытаться выяснить это у представителей ФСБ не стал. Есть у меня правило: не задавать им вопросов. Сам-то я на их вопросы отвечать не собираюсь. Требовать при этом, чтобы они отвечали на мои, как-то не очень воспитанно.

Да и вряд ли они могли сообщить мне что-то для меня важное. Я уверен, что вызов касается моих публичных высказываний. Идет ли речь о статьях, опубликованных в интернет-газетах, или просто о репликах в фейсбуке, мне без разницы.

Многие мои друзья, в том числе связанные с правозащитными организациями, предлагают мне помочь найти адвоката. В этой связи хочу сообщить следующее.

Я не признаю существующую в России власть законной. Она уничтожила возможности для нормальной, цивилизованной политической борьбы, превратила в посмешище выборы и суд, растоптала элементарные правовые нормы. Поэтому я не собираюсь подчиняться ее законам, попирающим принципы свободы собраний и свободы слова. Нет такого репрессивно-запретительного закона путинской эпохи, который я бы не нарушал осознанно и систематически много лет в десятках и сотнях своих статей.

Я публично приравниваю сталинский режим к гитлеровскому. Я публично оправдываю многих людей, которых путинские законы публично оправдывать запрещают. В том числе и тех, кто воевал против советской (или российской) армии. А некоторых из них даже одобряю. Я требую безусловного возвращения Украине аннексированного Крыма и признания полной государственной независимости Чеченской Республики. Я выступаю против сохранения территориальной целостности России - за ее конфедерализацию с правом свободного выхода любого субъекта.

Кроме того, я утверждаю, что лично Путин является убийцей и военным преступником, прямо виновным в массовой гибели людей в ходе развязанных им многочисленных агрессивных войн, начиная с чеченской. Я также утверждаю, что он лжец и подлец. Как и его судьи, выносящие решения по политическим делам. Я также признаю право на восстание против тирании, коей путинский режим безусловно является. Я также признаю право на тираноубийство.

Я не собираюсь играть с государством "Бандитского Петербурга" в кошки-мышки и доказывать, что мои высказывания неверно интерпретируют. Нет, вы правильно меня поняли. Моя задача - показать антиправовой характер не интерпретации существующих законов путинской охранкой и путинским шемякиным судом, а антиправовой характер самих этих законов.

Я вообще не собираюсь спорить с этим государством в его "правовом поле". Не собираюсь защищаться. Я собираюсь нападать. Мои действия – это обращенный к другим призыв также не подчиняться антиправовым законам. Убежден, что эти законы нельзя "более лучше" принтерпретировать. Их можно только сломать массовым неповиновением.

В этом я давно и серьезно расхожусь со значительной частью правозащитного сообщества. И понимаю, что не так просто найти адвоката, который взялся бы отстаивать такую линию. По сути, мне нужен адвокат, который не будет меня защищать. А будет лишь информировать общественность о моей позиции и моей ситуации в случае моего ареста. Вот такой адвокат "для связи с общественностью". Для пиара.

Если мои друзья-правозащитники могут предложить мне адвоката, который согласится на такую роль, я с удовольствием с ним свяжусь. Впрочем, не настаиваю. Не так много адвокатов, которые соглашаются помогать демократической оппозиции. И сейчас они будут предельно загружены в связи с последними протестами. Очень многих придется защищать традиционными адвокатскими средствами. Как-то неудобно отвлекать на глупости занятых людей.

Александр Скобов

Оставить комментарий Обсудить
26.01.2021
в блоге Блоги
22130
Александр Подрабинек 24.01.2019
в блоге Останемся свободными
статья Статьи по теме
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

Смертный бой

Александр Скобов, 22.12.2020

Тем, кто не приемлет уничтожения правосудия и института выборов, политических репрессий и гангстерских расправ с оппонентами, кто не приемлет разбойничьего захвата Крыма и развязанной Кремлем войны в Донбассе, следует относиться к путинскому режиму, его пособникам и холуям также по законам военного времени. Как к врагам, в борьбе с которыми мы ни в коей мере не ограничены формальными законодательными рамками, этими врагами устанавливаемыми.
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

До степени смешения

Александр Скобов, 02.11.2020

Цели в мировой войне у советского руководства были изначально те же, что и у руководства нацистского: превращение все новых людей и народов в материал для своих социальных экспериментов. То, что советские жрецы обильно сдабривали эти вполне людоедские идеи коммунистическими мантрами о будущем добром обществе, никак не влияло на судьбу миллионов, которых стирали в лагерную пыль.
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

Обезьяний царь

Александр Скобов, 24.06.2020

Обезьянья стая, к которой в первую очередь и обращается Путин, это его "ядерный электорат". Те, кто похабно ухмыляется при словах "право" и "гуманизм". Те, для кого легитимность власти определяется не тем, насколько она соблюдает закон, а тем, насколько она может себе позволить его нарушать. Вот они слышат и понимают сигналы Путина правильно.

Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

Долой эту Конституцию!

Александр Скобов, 06.03.2020

Второй блок поправок меняет заложенную в Конституцию либеральную идеологию на идеологию консервативно-традиционалистскую. Меняет не только на абстрактно-умозрительном уровне, но и на вполне практическом. Самая страшная и опасная поправка - про защиту государством истории и недопущение умаления подвига народа при защите Отечества.
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман

Операция "Свинарник"

Александр Скобов, 06.07.2020

Этот мой текст и есть "оправдание терроризма", а не то, что сказала Светлана Прокопьева. Почувствуйте разницу. Блаженны поднявшие оружие против тирании. И никакие уголовные статьи не запретят людям выражать им сочувствие и симпатию. В освобожденной от путинской нечисти России обязательно будет памятник подорвавшему себя в здании архангельского ФСБ Михаилу Жлобицкому.
Александр Подрабинек

Выплаты и расплата

Александр Подрабинек, 09.10.2019

Это антиправосудие, при котором игра оппозиции в законопослушность неуместна. Исполнять такие судебные решения - способствовать крушению права как одного из институтов регулирования общественной жизни. Платить по таким искам - укреплять систему беззакония и произвола. Нужно ли это делать оппозиции?
новость Новости по теме
19.01.2021 Публициста Скобова вызывают в ФСБ →
Фото и Видео
51313
Play own
Сроки отцу и сыну
51307
Play own
Запрещенка-2020
51287
Play own
"Террорист" с флагом Украины
51279
Play own
Налет на свидетелей
Реклама
﻿
Выбор читателей
новость Путин: Дворец не мой
Кадр ролика ФБК "Дворец для Путина"
статья Собчак, фашизм и каска
Александр Скобов. Фото Д.Борко
новость 23 января: букет уголовных дел
Пушкинская площадь, 23.01.2021. Кадр видео "Граней"
статья 23 января: итоги
Митинг на Пушкинской. Фото: Грани.Ру
статья День протеста: ВИДЕО
Пушкинская площадь, 23.01.2021. Кадр видео "Граней"
РЕКЛАМА
новость Россию гонят из ПАСЕ
Мария Мезенцева в ПАСЕ. Кадр трансляции
статья Навальный и Европа
Митинг на площади Яна Палаха в Праге. Фото: vk.com/prague_public
статья Император Геленджика
Кадр ролика ФБК "Дворец для Путина"
статья Чего не простят Навальному
Виталий Портников
статья Беларусь лишилась чемпионата
Дмитрий Галко
статья "Навальнинг": кампания угроз
Алина Морозова снимает портрет Путина. Кадр видео
статья Кого убивала ФСБ
Христо Грозев. Фото: dnevnik.bg
статья Школота против сволоты
Кадр видео из ТикТока
новость Байден: инаугурация
Джо и Джилл Байдены. Кадр трансляции
новость Война-2008: победа Грузии в ЕСПЧ
Российские военные в Грузии. 2008 год
статья Лукашенко и Путин: мертвая хватка
Виталий Портников
статья Конец света в Вашингтоне
Фото @julianfeeld
статья Кровавый хоккей в Минске
Рене Фазель с Дмитрием Басковым
статья 25 лет кизлярской трагедии
Теракт в Кизляре
статья История великих возвращений
Гарибальди входит в Рим