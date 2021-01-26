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Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
Петербургский историк и публицист, бывший советский политзаключенный Александр Скобов, вызванный в ФСБ, сам бросает вызов путинскому режиму. Публикуем его открытое письмо.
Официальное заявление
27 января к 14:00 я вызван в ФСБ "для дачи объяснений". По какому поводу, мне не сообщили, а я пытаться выяснить это у представителей ФСБ не стал. Есть у меня правило: не задавать им вопросов. Сам-то я на их вопросы отвечать не собираюсь. Требовать при этом, чтобы они отвечали на мои, как-то не очень воспитанно.
Да и вряд ли они могли сообщить мне что-то для меня важное. Я уверен, что вызов касается моих публичных высказываний. Идет ли речь о статьях, опубликованных в интернет-газетах, или просто о репликах в фейсбуке, мне без разницы.
Многие мои друзья, в том числе связанные с правозащитными организациями, предлагают мне помочь найти адвоката. В этой связи хочу сообщить следующее.
Я не признаю существующую в России власть законной. Она уничтожила возможности для нормальной, цивилизованной политической борьбы, превратила в посмешище выборы и суд, растоптала элементарные правовые нормы. Поэтому я не собираюсь подчиняться ее законам, попирающим принципы свободы собраний и свободы слова. Нет такого репрессивно-запретительного закона путинской эпохи, который я бы не нарушал осознанно и систематически много лет в десятках и сотнях своих статей.
Я публично приравниваю сталинский режим к гитлеровскому. Я публично оправдываю многих людей, которых путинские законы публично оправдывать запрещают. В том числе и тех, кто воевал против советской (или российской) армии. А некоторых из них даже одобряю. Я требую безусловного возвращения Украине аннексированного Крыма и признания полной государственной независимости Чеченской Республики. Я выступаю против сохранения территориальной целостности России - за ее конфедерализацию с правом свободного выхода любого субъекта.
Кроме того, я утверждаю, что лично Путин является убийцей и военным преступником, прямо виновным в массовой гибели людей в ходе развязанных им многочисленных агрессивных войн, начиная с чеченской. Я также утверждаю, что он лжец и подлец. Как и его судьи, выносящие решения по политическим делам. Я также признаю право на восстание против тирании, коей путинский режим безусловно является. Я также признаю право на тираноубийство.
Я не собираюсь играть с государством "Бандитского Петербурга" в кошки-мышки и доказывать, что мои высказывания неверно интерпретируют. Нет, вы правильно меня поняли. Моя задача - показать антиправовой характер не интерпретации существующих законов путинской охранкой и путинским шемякиным судом, а антиправовой характер самих этих законов.
Я вообще не собираюсь спорить с этим государством в его "правовом поле". Не собираюсь защищаться. Я собираюсь нападать. Мои действия – это обращенный к другим призыв также не подчиняться антиправовым законам. Убежден, что эти законы нельзя "более лучше" принтерпретировать. Их можно только сломать массовым неповиновением.
В этом я давно и серьезно расхожусь со значительной частью правозащитного сообщества. И понимаю, что не так просто найти адвоката, который взялся бы отстаивать такую линию. По сути, мне нужен адвокат, который не будет меня защищать. А будет лишь информировать общественность о моей позиции и моей ситуации в случае моего ареста. Вот такой адвокат "для связи с общественностью". Для пиара.
Если мои друзья-правозащитники могут предложить мне адвоката, который согласится на такую роль, я с удовольствием с ним свяжусь. Впрочем, не настаиваю. Не так много адвокатов, которые соглашаются помогать демократической оппозиции. И сейчас они будут предельно загружены в связи с последними протестами. Очень многих придется защищать традиционными адвокатскими средствами. Как-то неудобно отвлекать на глупости занятых людей.
Александр Скобов
Тем, кто не приемлет уничтожения правосудия и института выборов, политических репрессий и гангстерских расправ с оппонентами, кто не приемлет разбойничьего захвата Крыма и развязанной Кремлем войны в Донбассе, следует относиться к путинскому режиму, его пособникам и холуям также по законам военного времени. Как к врагам, в борьбе с которыми мы ни в коей мере не ограничены формальными законодательными рамками, этими врагами устанавливаемыми.
Цели в мировой войне у советского руководства были изначально те же, что и у руководства нацистского: превращение все новых людей и народов в материал для своих социальных экспериментов. То, что советские жрецы обильно сдабривали эти вполне людоедские идеи коммунистическими мантрами о будущем добром обществе, никак не влияло на судьбу миллионов, которых стирали в лагерную пыль.
Обезьянья стая, к которой в первую очередь и обращается Путин, это его "ядерный электорат". Те, кто похабно ухмыляется при словах "право" и "гуманизм". Те, для кого легитимность власти определяется не тем, насколько она соблюдает закон, а тем, насколько она может себе позволить его нарушать. Вот они слышат и понимают сигналы Путина правильно.
Второй блок поправок меняет заложенную в Конституцию либеральную идеологию на идеологию консервативно-традиционалистскую. Меняет не только на абстрактно-умозрительном уровне, но и на вполне практическом. Самая страшная и опасная поправка - про защиту государством истории и недопущение умаления подвига народа при защите Отечества.
Этот мой текст и есть "оправдание терроризма", а не то, что сказала Светлана Прокопьева. Почувствуйте разницу. Блаженны поднявшие оружие против тирании. И никакие уголовные статьи не запретят людям выражать им сочувствие и симпатию. В освобожденной от путинской нечисти России обязательно будет памятник подорвавшему себя в здании архангельского ФСБ Михаилу Жлобицкому.
Это антиправосудие, при котором игра оппозиции в законопослушность неуместна. Исполнять такие судебные решения - способствовать крушению права как одного из институтов регулирования общественной жизни. Платить по таким искам - укреплять систему беззакония и произвола. Нужно ли это делать оппозиции?