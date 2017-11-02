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новость Жителю Дагестана Мирзоеву вменяют участие в АТО

02.11.2017
Управление СКР по Дагестану. Фото: dagestan.sledcom.ru
Управление СКР по Дагестану. Фото: dagestan.sledcom.ru
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СКР направил в суд дело жителя Магарамкентского района Дагестана Фируза Мирзоева, которому вменяется участие в АТО на Украине. Об этом сообщает региональный главк следственного ведомства.

Мирзоеву вменяется часть 3 статьи 359 УК (участие в вооруженном конфликте в качестве наемника). Ему грозит от трех до семи лет колонии. Какая мера пресечения избрана обвиняемому, СКР не поясняет.

Согласно фабуле дела, летом 2014 года Мирзоев через Турцию прибыл на Украину и в Краматорске вступил в состав вооруженных сил этой страны. Далее, заявляет СКР, Мирзоев 20 дней воевал против боевиков ДНР, отстаивая сам Краматорск и окрестности. За эти 20 дней боев, говорится в деле, обвиняемому заплатили 1000 долларов - из расчета 50 долларов в день.

Именно стремление к материальному вознаграждению СКР называет мотивом действий Мирзоева.

Чем занимался обвиняемый последующие три года, в публикации не уточняется. В мае же 2017-го, сообщает СКР, Мирзоев был задержан в Таджикистане, где находился с поддельным паспортом, и передан России.

В публикации СКР прямо говорится, что гражданства Украины у обвиняемого нет. Между тем в вооруженные силы страны, то есть регулярную армию, иностранцев до ноября 2016 года не принимали. Если Мирзоев действительно участвовал в АТО, то лишь в составе добровольческих батальонов.

Кроме того, даже сейчас украинским военным платят меньше 50 долларов в день. Три года назад их зарплаты были еще ниже.

Признает ли вину сам Мирзоев, СКР не уточняет.

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02.11.2017
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