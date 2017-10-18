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В Ростове-на-Дону следователи СКР совместно с оперативниками ФСБ задержали гражданина Украины Романа Терновского по подозрению в членстве в "Правом секторе", сообщается на сайте следственного ведомства.

Терновскому вменили часть 2 статьи 282.2 УК (участие в экстремистской организации). Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. Суд уже отправил украинца в СИЗО.

Согласно фабуле дела, Терновский "неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях" "Правого сектора" на Украине и "осуществлял пропаганду деятельности организации" на своей странице в Фейсбуке.

СКР распространил фотографию Терновского, на которой он и еще несколько проукраинских активистов стоят в Харькове рядом с мемориальной табличкой на месте столкновений с пророссийскими боевиками на улице Рымарской, произошедших в марте 2014 года.

Позже ведомство обнародовало видеозапись, на которой украинца после задержания заводят в здание ростовского управления СКР.

Терновский стал уже третьим за год жителем Украины, задержанным в России по подозрению в участии в "Правом секторе". Участие в этой же организации инкриминировали эмигрировавшему на Украину московскому гражданскому активисту Денису Бахолдину, которого задержали в марте в Брянской области при пересечении границы с Россией. Те же обвинения предъявлены Дмитрию Шумкову, бывшему охраннику экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, который в августе пропал без вести и потом при невыясненных обстоятельствах оказался в брянском СИЗО-1.

7 сентября российский суд заочно арестовал по обвинению в членстве в "Правом секторе" троих россиян, находящихся на Укране. Речь шла о пресс-секретаре партии Артеме Скоропадском, а также о замкоме одного из боевых подразделений добровольческого корпуса "Правый сектор" Игоре Чудинове и активисте Георгии Стоцком. Скоропадскому и Чудинову вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии, Стоцкому - часть 2 этой же статьи.