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Сотрудники ФСБ задержали в Белгороде члена "молодежной праворадикальной националистической группировки", организовавшего подпольную оружейную мастерскую, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Как утверждают силовики, оружейника задержали при попытке сбыта самодельного взрывного устройства. Его имя не называется.

По версии ФСБ, задержанный изготавливал взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы. У него якобы изъяли самодельное взрывное устройство на основе гранаты Ф-1, гранату такой же марки с запалом, четыре самодельных пистолета, 1,2 килограмма взрывчатки, используемой для изготовления самодельных бомб, а также 263 патрона различного калибра, запчасти и заготовки для изготовления 14 единиц оружия, заявили в спецслужбе.

В сообщении ФСБ говорится, что дома у задержанного нашли флаги и буклеты украинской партии "Правый сектор" и международного праворадикального движения Misanthropic Division, а также некие фотографии, "свидетельствующие об участии мужчины в праворадикальных акциях и незаконном обороте оружия".

Против задержанного возбуждены дела по статьям 222 (незаконное изготовление оружия) и 223 (незаконный сбыт оружия) УК.

27 июля ФСБ сообщила о задержании группировки "неонацистского толка", занимавшейся незаконным изготовлением и оборотом оружия в Центральном федеральном округе. Как утверждалось, задержания прошли в Москве и Подмосковье 25-26 июня. В числе прочих был задержан и предполагаемый организатор подпольного бизнеса. Силовики заявили об изъятии пулемета Дегтярева, семи пистолетов-пулеметов "Кедр", двух автоматов Калашникова, 37 пистолетов и револьверов, ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, 3 килограммов взрывчатки, множества отдельных деталей огнестрельного оружия и свыше 1500 патронов разного калибра.