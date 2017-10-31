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Судья Копейского горсуда Челябинской области Ирина Мохначева приговорила местного жителя Станислава Рычагова к 3 годам 3 месяцам общего режима по обвинениям в экстремизме и попытке вступить в полк Нацгвардии Украины "Азов". Об этом сообщает "Телефакт". В качестве дополнительного наказания Мохначева назначила подсудимому 10 месяцев ограничения свободы после выхода из колонии.

Рычагов был объявлен виновным по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет), части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 3 статьи 30 - части 3 статьи 359 УК (покушение на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника).

Согласно фабуле дела, в ноябре 2014 года Рычагов нашел телефон командира "Азова" и, созвонившись с ним, направился на Украину. На блокпосту он заявил о намерении воевать за Украину. Рычагову надели на голову мешок и привезли на базу полка. Там его допросили, а также изучили записи на его страницах в соцсетях. Как утверждается, азовцы обнаружили у Рычагова пост в поддержку Владимира Путина. После этого они отказались принять его в полк.

Рычагов направился домой, но был захвачен в плен пророссийскими боевиками. Позже они сообщили о местонахождении пленного его матери. Та приехала и забрала сына в Копейск.

Однако после этого, говорится в деле, Рычагов начал публиковать аудиозаписи, запрещенные в России.

Как передает ТАСС, "выявили и пресекли" эту деятельность оперативники областного УФСБ. Агентство также утверждает, что осужденный придерживается национал-социалистских взглядов.

Суд над Рычаговым продолжался с июня нынешнего года. Предварительных слушаний не проводилось; разбирательство по существу заняло больше десятка заседаний. Признал ли подсудимый вину, не уточняется.

На фото из зала суда Рычагов изображен вне металлической клетки. Исходя из этого можно предположить, что на время следствия и суда его в СИЗО не помещали.