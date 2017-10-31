О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.265223.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.265223.html
Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Регионы, Украина, Война, Свобода слова, Интернет, Россия, Общество, Европа, СМИ, Политика, Мир

новость Житель Копейска Рычагов получил 3 года 3 месяца по делу о попытке вступить в "Азов"

31.10.2017
Станислав Рычагов. Фото: telefakt.ru
Станислав Рычагов. Фото: telefakt.ru
Реклама

Судья Копейского горсуда Челябинской области Ирина Мохначева приговорила местного жителя Станислава Рычагова к 3 годам 3 месяцам общего режима по обвинениям в экстремизме и попытке вступить в полк Нацгвардии Украины "Азов". Об этом сообщает "Телефакт". В качестве дополнительного наказания Мохначева назначила подсудимому 10 месяцев ограничения свободы после выхода из колонии.

Рычагов был объявлен виновным по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет), части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 3 статьи 30 - части 3 статьи 359 УК (покушение на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника).

Согласно фабуле дела, в ноябре 2014 года Рычагов нашел телефон командира "Азова" и, созвонившись с ним, направился на Украину. На блокпосту он заявил о намерении воевать за Украину. Рычагову надели на голову мешок и привезли на базу полка. Там его допросили, а также изучили записи на его страницах в соцсетях. Как утверждается, азовцы обнаружили у Рычагова пост в поддержку Владимира Путина. После этого они отказались принять его в полк.

Рычагов направился домой, но был захвачен в плен пророссийскими боевиками. Позже они сообщили о местонахождении пленного его матери. Та приехала и забрала сына в Копейск.

Однако после этого, говорится в деле, Рычагов начал публиковать аудиозаписи, запрещенные в России.

Как передает ТАСС, "выявили и пресекли" эту деятельность оперативники областного УФСБ. Агентство также утверждает, что осужденный придерживается национал-социалистских взглядов.

Суд над Рычаговым продолжался с июня нынешнего года. Предварительных слушаний не проводилось; разбирательство по существу заняло больше десятка заседаний. Признал ли подсудимый вину, не уточняется.

На фото из зала суда Рычагов изображен вне металлической клетки. Исходя из этого можно предположить, что на время следствия и суда его в СИЗО не помещали.

Оставить комментарий Обсудить
31.10.2017
новость Новости по теме
27.10.2017 ФСБ: В Белгороде задержан оружейник - сторонник "Правого сектора" →
18.10.2017 В Ростове задержан украинец по подозрению в членстве в "Правом секторе" →
11.10.2017 Крым: арест "украинского диверсанта" Лимешко продлен до 13 декабря →
02.10.2017 Украина отказалась выдать российского добровольца "Азова" Железнова →
28.09.2017 Бывший охранник Яроша Шумков арестован в России по делу об экстремизме →
21.09.2017 Политзек Бахолдин возвращен в брянский СИЗО-1 →
14.09.2017 Националист Алферов и его жена приговорены к 12 и 3 годам лишения свободы →
07.09.2017 Сроки по делу Misanthropic Division подтверждены →
07.09.2017 СКР: Трое россиян заочно арестованы по делу о членстве в "Правом секторе" →
07.06.2017 Боец "Азова" Широбоков заочно осужден в Самаре к пятилетнему сроку →
11.04.2017 СКР возбудил уголовные дела против российских добровольцев "Правого сектора" →
22.12.2016 Срок московскому школьнику Банецкому за участие в АТО уменьшен на два месяца →
18.11.2016 СБУ: Мы спасли атошника Богданова от убийства, спланированного в России →
29.08.2016 Киров: "боец "Азова" Кривокорытов получил два с половиной года →
26.07.2016 Суд приговорил "бойца "Азова" Филатова к шести годам колонии строгого режима →
19.11.2015 Приговор "вербовщику "Правого сектора" Разумову оставлен в силе →
01.07.2015 ФСБ: Житель Ивановской области осужден за попытку примкнуть к "Правому сектору" →
Фото и Видео
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама


Выбор читателей
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость НКО и генетическое оружие
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: adi19.ru
новость Ленобласть: автоматчики против сантехников
Автоматчики у офицерского общежития в Агалатове. Фото: 47news.ru
новость Диссиденты против "Стены скорби"
Памятник "Стена скорби" Георгия Франгуляна. Источник: gmig.ru
статья Жаль слушателей "Эха"
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Атака "фабрики троллей"
Штаб-квартира Facebook. Фото: pcworld.com
в блоге Путин и черная магия
383
статья Журналисты на ножах
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Российский след в убийстве Окуевой
Амина Окуева. Фото с личной ФБ-страницы
новость Нальчик: ОМОН вместо мэра
Разгон митинга у мэрии Нальчика. Кадр видео Ислама Текушева
новость Штаб Трампа и "племянница Путина"
Джордж Пападопулос. Фото из личного твиттера
новость Убита Амина Окуева
Амина Окуева. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Несанкционированный крест
24675
в блоге Чем пахнет Киселев
383
новость Авария на полигоне в КНДР
Ядерный полигон Пунгери в КНДР. Фото: 38north.org
новость Пригожин против "Фонтанки"
Евгений Пригожин. Источник: rupolit.net
новость Бывшев: обвинение по третьему делу
Александр Бывшев. Фото Сары Хёрст
новость Четыре года за посты в соцсети
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Василия Дерюгина
новость Независимость Каталонии приостановлена
Барселона: демонстрация против отделения Каталонии. Фото: @JavierMaroto