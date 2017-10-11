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новость Крым: арест "украинского диверсанта" Лимешко продлен до 13 декабря

11.10.2017
Геннадий Лимешко дает объяснения ФСБ. Кадр съемки спецслужбы
Геннадий Лимешко дает объяснения ФСБ. Кадр съемки спецслужбы
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Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил "украинскому диверсанту" Геннадию Лимешко (Лымешко) срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 13 декабря. Об этом сообщается на сайте суда.

Как утверждается, ходатайство о продлении ареста, поданное следователем УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, рассматривалось в открытом заседании. Журналисты и правозащитники, однако, собственных отчетов о слушаниях не поместили.

Обвинение 25-летнему Лимешко, как следует из публикации суда, осталось прежним. Вопреки фабуле дела, которую ранее изложила спецслужба, вменяется ему лишь часть 1 статьи 223.1 российского УК (незаконное изготовление взрывчатки), предусматривающая от 3 до 6 лет колонии.

О деле Лимешко ФСБ впервые объявила 15 августа, уже после ареста политзека. Как утверждалось, обвиняемый - уроженец пгт Сахновщина Харьковской области - ранее участвовал в АТО как разведчик в одном из подразделений украинской армии, а затем стал агентом СБУ в Херсонской области. 9 августа, заявляла ФСБ, Лимешко получил задания вывести из строя ЛЭП Судак - Новый Свет, уничтожить либо повредить путем поджога лесá в местности Судак - Рыбачье - Алушта, спровоцировать обвал горных пород для перекрытия трассы Судак - Новый Свет, а также поджечь "один из объектов коммунального хозяйства" в районе Рыбачьего.

12 августа, утверждали силовики, Лимешко был задержан при попытке повредить ЛЭП. При нем, как заявлялось, нашли две тротиловые шашки, накольный механизм для приведения взрывчатки в действие, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, а также ручную пилу для подпила деревянных опор ЛЭП и фотоаппарат для "документирования диверсионной деятельности" и "отчета перед кураторами СБУ".

Позже ФСБ распространила видео с признательными показаниями Лимешко.

СБУ охарактеризовала сообщение российской спецслужбы как "очередную провокацию". В свою очередь, Минобороны Украины отметило, что Лимешко в ноябре 2016 - мае 2017 года действительно служил по контракту в одном из подразделений сухопутных войск, однако был уволен за систематическое нарушение дисциплины. Об участии арестованного в АТО и службе в разведке военное министерство не упомянуло.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что 9 августа Лимешко действительно выехал с континента в аннексированный Крым, однако ни тротиловых шашек, ни иных запрещенных предметов при нем не было. "Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров", - отмечали в ведомстве.

Известно также, что с начала 2015 по август 2016 года Лимешко служил в 8-м отдельном батальоне "Аратта" - одном из формирований "Правого сектора" (с декабря 2015-го - Украинской добровольческой армии). Он имел позывной Морфин.

Мать арестованного рассказывала, что после увольнения из армии Лимешко уехал на заработки в Мариуполь и на связь выходил редко, а с 9 августа вовсе перестал звонить.

На континентальной Украине у Лимешко остались жена и недавно родившийся сын.

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11.10.2017
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