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Судья Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода Глеб Свешников арестовал гражданского активиста, координатора Нижегородского политического красного креста Владимира Кравцова на 20 суток за участие в акции, прошедшей 29 сентября взамен сорванной встречи с Алексеем Навальным. Об этом сообщают товарищи активиста по НПКК.

Кравцов был объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Постановление в отношении активиста - первое в Нижнем Новгороде решение, вынесенное по этой норме кодекса, а срок административного ареста - самый длительный из назначавшихся в городе.

"От 600 других участников событий Кравцов отличился тем, что устроил сцепку со своими товарищами - Дмитрием Калинычевым и Ильей Мясковским, - о чем полицейский протокол умалчивает", - отмечается в публикации.

Предыдущий раз Кравцов привлекался по статье 20.2 КоАП за участие в городской антикоррупционной акции 26 марта. Это и дало полицейским и судье Свешникову основание теперь обвинить его в повторном нарушении.

Нижегородский политический красный крест занимается помощью политзекам и иным преследуемым по политическим мотивам лицам, преимущественно из числа живущих или отбывающих сроки в Нижегородской области.

На 29 сентября в Нижнем Новгороде намечался согласованный митинг с участием Навального, однако городские чиновники в последний момент незаконно отозвали согласование. Функционеров штаба, готовивших акцию, задержали.

Однако несколько сот оппозиционеров все же вышли на площадь Маркина, где был запланирован митинг. Там правозащитник и активист Станислав Дмитриевский попытался организовать шествие, однако полиция задержала его и еще шестерых активистов, в том числе Кравцова, Калинычева и Мясковского. После оформления протоколов всех освободили до суда.

2 октября Нижегородский райсуд арестовал Дмитриевского на 14, а Калинычева - на 12 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Мясковский тогда же был оштрафован на 18 тысяч рублей по части 5 "митинговой" статьи 20.2 кодекса.

Помимо Кравцова часть 8 статьи 20.2 после акции 29 сентября вменили также Эдуарду Чупрову. В понедельник он не явился на слушания, направив вместо себя адвоката. В итоге рассмотрение протокола отложили.