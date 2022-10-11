Первый подвиг Суровикина
Генерал армии Сергей Суровикин. Фото: Минобороны РФ
Сейчас многие демонизируют персону генерала Суровикина. Его карьеру отсчитывают от ночи с 20 на 21 августа 1991 года, когда он якобы таранил баррикады и убивал защитников Белого дома.
В ту ночь я бежал на выстрелы к тоннелю, но успел только к финалу трагедии. Зато опрашивать свидетелей начал сразу там же. Спустя 25 лет я вернулся к теме, участвуя в интернет-проекте "Мемориала" о трех днях путча. Выписки из документов, свидетельств и публикаций только об этом инциденте в тоннеле заняли у меня больше 30 страниц. Думаю, могу уверенно сказать: капитан Суровикин в тот день никого не давил и в сущности никем не командовал. Он просто смылся.
По приказу назначенного ГКЧП коменданта Москвы он должен был провести колонну из 14 БМП 1-го батальона 15-го полка Таманской дивизии по Садовому кольцу и расставить посты из них по всей длине Садового для "обеспечения соблюдения комендантского часа". У тоннеля под Калининским проспектом (ведущего к Белому дому) колонна неожиданно для себя (видимо, руководство не контролировало ситуацию и не представляло реального положения дел) наткнулась на баррикады из поливальных машин и троллейбусов. Защитники Белого дома также ничего не знали о планах военных и ГКЧП и перегораживали вокруг Белого дома все, что было можно. По приказу Суровикина колонна все же просочилась сквозь баррикаду на въезде и направилась в тоннель. Но на выезде из него дорогу перегораживали троллейбусы. Несколько машин были безнадежно заблокированы, но передние могли пройти в узкий проход между троллейбусами и стеной тоннеля. Капитан Суровикин пересел в переднюю машину и попросту сдристнул дальше по Садовому.
"Из разговоров с экипажами стало ясно, что они вообще ничего не знали о происходящем, о путче, о формулировке боевой задачи своего подразделения. После боя, по их словам, командир роты сбежал. Фамилия этого майора является тайной следствия, которое уже ведет московская военная прокуратура". (Михаил Каменский, репортаж с места событий для журнала "Коммерсант Власть", 26.08.1991)
"Его машина застревает, он с группой управления переходит на другую машину, преодолевает завал и уходит вперед, оставив за себя у баррикады капитана Лапина Е.А." (Административное расследование по поводу инцидента личного состава 1 мсб в/ч 73881 с гражданскими лицами, происшедшего в ночь с 20 на 21 августа 1991 года. Провели генерал-майор В. Губкин, полковник Л. Князев, полковник П. Зинченко. Опубликовано в "Военно-историческом журнале", N12, 1991 г.)
Это не только свидетели говорили, это описал он сам (ссылка на его воспоминания ниже): "Как я и предполагал, за ограждением... осталась яма, и гусеница моей машины туда опрокинулась. Колонна встала. Пересел на вторую машину и начал обходить слева, расталкивая эти троллейбусы. Почему я принял решение проходить? Во-первых, мне была поставлена задача выставить патруль. Что последует за этой задачей, я конкретно не представлял. Возможно, что что-то очень серьезное, поскольку такое волнение, раз мне сказали, что возможны действия - преступных группировок, бандформирований. [...] Я в принципе думал, что вся колонна за мной пройдет. Дальнейшее знаю из рассказов экипажей".
Экипажи, оставшись без командования и не понимая, что происходит, действовали кто во что горазд. Кто-то попытался прорваться, тараня троллейбусы. Защитники, не зная их намерений и предполагая, что, выйдя из тоннеля, они пойдут на Белый дом, стали забрасывать их коктейлями Молотова и всяко атаковать. Солдаты стреляли в основном в воздух, хотя пули рикошетили от стен и потолка тоннеля; один из командиров экипажей сделал все же несколько выстрелов в нападавших. От всех этих пуль и под гусеницами машин погибли трое защитников, несколько человек были ранены.
Сам Суровикин говорил, что потом вернулся к оставленной им колонне, но я не нашел свидетельств того, что он там был.
Чайковский (Новоарбатский) тоннель, ночь на 21 августа 1991 года. Фото: oldmos.ru
Было заведено уголовное дело по факту гибели людей. Потом оно было закрыто, следствие не нашло вины ни военных, ни защитников БД. Капитан Суровикин провел 6 месяцев в "Матросской Тишине", после чего был освобожден и повышен в звании. Генерал Додонов потом рассказывал то ли правду, то ли легенду о том, как это произошло: "Ельцин лично отдал приказ об освобождении майора Суровикина. Да, я не оговорился, Борис Николаевич именно так и сказал: "...а майора Суровикина немедленно освободить". Тем самым давая понять, что повышает его в звании за образцовое выполнение воинского долга".
Вот ссылка на единственный найденный мной более-менее длинный текст, принадлежащий самому Суровикину. Интервью с ним было опубликовано в левопатриотической газете "Наша Россия" (№19) через несколько месяцев после путча. Он предстает обычным солдафоном, долдонящим уставные формулы и нещадно врущим, чтобы оправдать свою трусость (до россказней про обстрел экипажей из огнестрела не додумался больше никто). Самое страшное, что есть в его рассказе, - нежелание или неспособность видеть реальность.
"Поставил офицерам задачу не патрулирование, сказал, что в Москве возможны массовые беспорядки и мы должны следить, чтобы преступные элементы, группировки, бандформирования не учинили какие-либо насилия над гражданским населением".
До чего актуальный ход мысли! Он неспособен или не хочет признать, что стоявшие на баррикадах, атаковавшие его машины люди и есть те самые мирные москвичи. Поэтому у меня нет сомнений, что он будет со всем рвением "защищать население Украины от националистов". До тех пор, пока не поймет, что попал в западню. И тогда он просто сбежит, как в августе 1991 года.
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