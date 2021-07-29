Последний из остававшихся в живых членов ГКЧП, бывший секретарь ЦК КПСС Олег Бакланов умер буквально за несколько недель до 30-й годовщины попытки государственного переворота в Советском Союзе. Попытки, как казалось в августе 1991 года, неудавшейся - были арестованы участники заговора, запрещена Коммунистическая партия, расформирован КГБ, стерт с политической карты мира Советский Союз.

Теперь, спустя три десятилетия после переворота, все эти выводы кажутся наивными надеждами людей, недооценивших инерцию развития российского государства и подлинную силу чекистской мафии. Олег Бакланов умирает уважаемым государственным деятелем - с такими же почестями провожали и других участников переворота, доживших до путинских времен.

Бакланов, кстати, вовсе не был никому не нужным маргиналом. Он активно участвовал в политических процессах, причем не только в России, но и в Украине (заговорщик родился в Харькове), поддерживая, разумеется, Виктора Януковича и Партию регионов. Регионалы в ответ сделали члена ГКЧП "почетным гражданином Харьковской области", как бы иронично это звание ни звучало.

Зато в маргиналов в современной России превращены люди, выступающие за демократию. Они могут рассчитывать разве что на обыски и неправедные приговоры - вот и вся незавидная судьба тех, кто противостоял ГКЧП в августе 1991-го.

Члены ГКЧП пытались воспрепятствовать даже тем хлипким реформам, которые еще продолжались в последние месяцы горбачевского правления. Что ж, в путинской России нет никакой гласности, которая могла бы беспокоить власть, а контроль над ведущими медиа куда более эффективен, чем в конце существования СССР. Члены ГКЧП хотели сорвать процедуру подписания cоюзного договора, опасаясь, что договоренности центра и республик ослабят центральную власть. Что ж, современная Россия - "бумажная федерация", в которой права субъектов - вещь совершенно условная. Об отношении к бывшим советским республикам как к российским провинциям я уж и не упоминаю - на этот счет Владимир Владимирович пишет обширные статьи, а не только посылает танки.

30 лет назад в Москве умер Лазарь Каганович - тоже бывший секретарь ЦК КПСС, последний из остававшихся в живых соратников Сталина и активных участников Октябрьского переворота. Его домработница потом рассказывала, что последнее, что сказал Каганович, смотревший перед смертью телевизионные новости, было слово "катастрофа". Лазарю Моисеевичу было от чего расстраиваться: бандитское государство, в создании которого он принимал непосредственное участие, в буквальном смысле слова рушилось на его глазах.

У Олега Бакланова, думается, никакого сожаления о напрасно прожитых годах не было. Олег Дмитриевич умер в "правильном" государстве.