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Красная Армия входит в Тифлис

16 февраля 1921 года произошло первое нападение России на Грузию. И это при том, что в Российской империи из всех кавказских территорий Грузия наряду с Арменией считалась наиболее лояльной Петербургу. А в руководстве Советской России грузины занимали видное место. Достаточно назвать Иосифа Сталина и Серго Орджоникидзе. Однако в самой Грузии большевики оказались в меньшинстве. К власти пришла местная социал-демократическая партия, которая ранее в составе РСДРП принадлежала к фракции меньшевиков.

Осознав после октября 1917 года, что во всероссийском масштабе у меньшевиков нет шансов прийти к власти, грузинские социал-демократы сделали упор сперва на создание независимой Закавказской Федерации, а после ее распада - независимой Грузии, провозгласив создание Грузинской демократической республики 26 мая 1918 года. Батум и некоторые другие пограничные территории были заняты турецкими войсками. После капитуляции Турции Батум заняли британские войска, также охранявшие железную дорогу Батум - Баку.

Социал-демократы Грузии пользовались поддержкой среди собственно грузинского населения. Они получили большинство мест (109 из 130) на демократических выборах в Учредительное собрание Грузии, прошедших в феврале 1919 года. Видные социал-демократы Николай Чхеидзе и Ной Жордания были избраны соответственно президентом и премьер-министром страны. Большевики же опирались на национальные меньшинства - абхазов и осетин, точно так же, как это впоследствии делала Россия. В Абхазии и Южной Осетии при поддержке из Советской России шла партизанская борьба.

Но сохранение независимости Грузии в тот период в конечном счете зависело не от уровня поддержки населением демократически избранного правительства страны, а от сложившейся геополитической обстановки. Последняя же была не в пользу Грузии. После того как Россия вышла из Первой мировой войны и заключила сепаратный мир с Четверным союзом, Закавказье было отнесено к зоне ответственности США. Однако после того как Вудро Вильсону не удалось убедить Сенат ратифицировать Версальский мирный договор и Америка осталась вне Лиги Наций, поддерживать порядок в регионе должны были Англия и Франция. В тот момент обеим державам было не до Закавказья. Они сосредоточились на контроле за Константинополем и проливами и на собственных подмандатных территориях в Ираке, Сирии и Ливане, а также на Персии. Англия, кроме того, поддерживала Грецию в борьбе против национального турецкого правительства во главе с Мустафой Кемаль-пашой в Анкаре.

Закавказье оказалось на далекой периферии англо-французских интересов, да и сил для военного противостояния с Советской Россией на Кавказе после демобилизации армий у Антанты не было. Москва же, заключив фактический союз с Анкарой, начала советизацию Закавказья. Первой жертвой стал Азербайджан, поскольку большевикам крайне нужны были Бакинские нефтепромыслы. Британские войска ушли оттуда еще в конце августа 1919 года. Азербайджан был оккупирован без боя Красной Армией в конце апреля - начале мая 1920 года при содействии находившихся в стране турецких войск. Кемалистское правительство, являвшееся союзником Азербайджана, посоветовало находившимся у власти в Баку мусаватистам капитулировать.

На очереди была Армения. Но к тому времени началась советско-польская война и основные силы Красной Армии с Кавказа пришлось перебросить на польский фронт. Поэтому планы советизации Армении и Грузии отложили на полгода.

7 мая 1920 года между РСФСР и Грузинской демократической республикой был заключен мирный договор. Советская Россия признавала независимость Грузии, а та в ответ отказалась от какой-либо помощи белогвардейцам в России и легализовала Коммунистическую партию Грузии, которая фактически вела вооруженную борьбу против грузинского правительства. Советское полпредство в Тифлисе, возглавляемое Сергеем Кировым, стало центром подрывной деятельности, которая должна была подготовить последующую оккупацию Грузии советскими войсками.

После завершения советско-польской войны и изгнания Врангеля из Крыма геополитическая ситуация стала максимально благоприятной для Москвы. В июле 1920 года из Батума были выведены британские войска. Англия, еще в начале 1920 года прекратившая помощь белым армиям, искала возможность заключить торговое соглашение с Советской Россией. Помогать Армении и Грузии Лондон не собирался. Также и Франция не имела войск в Закавказье. В Черном море курсировал французский флот, но он оказал лишь символическую помощь при отражении советского вторжения в Абхазии.

Тем временем дашнакское правительство попыталось занять Западную Армению, отходившую к Республике Армения по Севрскому мирному договору Антанты с Турцией. Однако кемалисты легко разгромили армянскую армию и заняли значительную часть Восточной Армении, включая Карс. После этого Красная Армия без боя заняла Ереван и оставшуюся часть Армении. Республика была по-братски разделена между Советской Россией и кемалистской Турцией. Тогдашнее сотрудничество Ленина с Кемалем очень напоминает нынешнее сотрудничество Путина и Эрдогана, в том числе во время последней войны в Нагорном Карабахе.

После советизации Армении настал черед Грузии, которая теперь со всех сторон была окружена врагами - большевиками и кемалистами. Но советскую агрессию против Грузии необходимо было представить как ответ на грузинское нападение. Поэтому в ночь на 12 февраля 1921 года, за два дня до истечения срока пребывания грузинских войск в нейтральной армяно-грузинской зоне Лори и за четыре дня до начала грузинско-армянской конференции по урегулированию спорных вопросов, советские войска с территории Армении атаковали грузинских пограничников. Одновременно большевики подняли восстание в армянских и русских селах Борчалинского уезда и к 14 февраля захватили весь уезд.

14 февраля Ленин приказал 11-й армии взять Тифлис, но сделал это в завуалированной форме: "Цека рассматривает операции РВС 11 как местную защиту повстанцев нейтральной зоны от грозящего им истребления со стороны белогвардейцев. Считайтесь с этим политическим характером вашей операции во всех ваших публичных выступлениях. Разумеется, мы ожидаем от РВС 11 энергичных и быстрых действий, не останавливающихся перед взятием Тифлиса, если это по военным соображениям необходимо для действительной защиты нейтральной зоны от нового нападения".

На самом деле нападения в нейтральной зоне совершали не грузинские, а советские войска. 15 февраля в приграничном селении Шулаверы в Борчалинском уезде, уже занятом советскими войсками, был образован Грузинский ревком, провозгласивший "Грузинскую советскую республику" и запросивший военную помощь у Москвы. Таким образом, советскую агрессию против Грузии пытались представить как внутренний конфликт. 16 февраля Красная Армия официально перешла границу Грузии. Российская агрессия против Грузии в августе 2008 года была организована по такому же сценарию. Сначала был спровоцирован обстрел российских миротворцев в зоне грузино-югоосетинского конфликта, а затем для защиты миротворцев в Грузию вошла основная группировка российских войск.

В феврале 1921 года грузинская армия и народная гвардия (партийное ополчение социал-демократов) упорно сопротивлялись вторжению и даже нанесли несколько поражений советским войскам, захватив 2500 пленных. Но силы были слишком неравны. 25 февраля грузинские войска под угрозой окружения вынуждены были оставить Тифлис. Они сохранили боеспособность и собирались оборонять Батум, получая снабжение морем. Однако с юга в Грузию вторглись турецкие войска и 8 марта вошли в Батум. После этого боевые действия между грузинскими и советскими войсками фактически прекратились.

16 марта между Советской Россией и кемалистской Турцией был заключен Московский договор о дружбе, согласно которому Батум оставался в составе Советской Грузии, а Южно-Батумский округ с городами Ардаган, Артвин и Ахалцих отходил к Турции. Что характерно, в тот же день было заключено торговое соглашение между РСФСР и Англией. 17 марта между грузинской армией и Красной Армией было подписано соглашение о перемирии, а 18 марта грузинское правительство и часть армии через Батум отправились в эмиграцию.

В августе 2008 года, в отличие от февраля - марта 1921 года, боевые действия между Россией и Грузией продолжались всего 5 дней, и сопротивление грузинской армии носило по большей части лишь символический характер. Российское вторжение в Грузию, как и в 1921 году, тоже проходило при попустительстве западных держав, правда, на этот раз без поддержки со стороны Турции. Однако России не удалось тогда оккупировать всю Грузию из-за угрозы США вмешаться в конфликт. Москве пришлось отказаться от того, чтобы посадить в Тбилиси свое марионеточное правительство, и ограничиться фактической аннексией Абхазии и Южной Осетии. На этот раз, в отличие от событий столетней давности, Грузии удалось сохранить свою независимость, потому что западные державы оказались все же не готовы отдать международно признанное государство на растерзание агрессору.