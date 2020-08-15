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О Варшавской битве 1920 года не любили вспоминать в Советском Союзе и не любят вспоминать в сегодняшней России. Эта битва стала единственным действительно стратегическим поражением Красной Армии за все время гражданской войны. Был не только сорван поход в Европу с целью разжечь пожар "мировой революции", но и власть большевиков в Москве оказалась под угрозой.

В польской историографии Варшавскую битву называют "Чудом на Висле" - столь неожиданным стал крах советских армий, которые, казалось, неудержимо катились на польскую столицу. При этом победа была одержана при практическом равенстве сил сторон. Однако главнокомандующий польской армией и начальник Польского государства Юзеф Пилсудский сумел сосредоточить ударную группировку под своим личным командованием на реке Вепш против слабейшего участка советского Западного фронта Михаила Тухачевского, начавшего наступление на Варшаву 12 августа. 15 августа на крайнем северном участке советско-польского фронта 5-я польская армия генерала Владислава Сикорского начала контрнаступление против 4-й советской армии Александра Шуваева и в тот же день разгромила ее штаб. Внимание Тухачевского было отвлечено на север, и начавшийся 16 августа главный контрудар группы Пилсудского с рубежа реки Вепш оказался совершенно неожиданным для советского командования

Разгром войск Западного фронта был полным. В боях за Варшаву с начала августа и до 10 сентября 1920 года поляки взяли около 50 тысяч пленных. В последовавшем за Варшавской битвой Неманском сражении, продолжавшемся с 11 сентября по 18 октября 1920 года, были уничтожены оставшиеся части Западного фронта и присланные ему подкрепления и захвачены в плен еще около 40 тысяч красноармейцев. Кроме того, более 40 тысяч бойцов и командиров 4-й и 15-й советских армий и 3-го кавалерийского корпуса вынуждены были отойти в Восточную Пруссию, где они были интернированы немцами. Советские войска в Варшавской битве также потеряли около 15 000 убитыми и 10 000 ранеными, избежавшими плена (еще много раненых оказалось в польском плену), против 4500 убитых, 10 000 пропавших без вести и 22 000 раненых у поляков. В Неманском сражении советские войска потеряли около 10 000 убитых и такое же количество раненых, тогда как польские потери составили не более 7000 убитых и раненых. К концу сражения в войсках Тухачевского насчитывалось не более 30 000 человек против более чем 90 000 у поляков. Практически от армий Западного фронта остались лишь штабы и тылы.

Только в ходе Варшавской битвы польские войска в качестве трофеев захватили 231 орудие и 1026 пулеметов, а также много иного имущества, в том числе значительное количество боеприпасов. Это опровергает популярную у советских историков версию, что Красная Армия проиграла Варшавскую битву из-за проблем со снабжением. Как вспоминал главнокомандующий польской армией Юзеф Пилсудский, с началом наступления под Варшавой возглавляемая им ударная группа "двигались почти без соприкосновения с противником, так как незначительные стычки в том или ином месте с какими-то небольшими группами, которые при малейшем столкновении с нами рассыпались и убегали, нельзя было называть сопротивлением". Сказалась усталость красноармейцев в результате трехлетней гражданской войны и более высокая боеспособность и мотивированность польской армии, защищавшей воссозданное независимое Польское государство.

Советское командование признавало, что обороняться на Западном фронте Красная Армия не в состоянии. 12 октября 1920 года, в день вступления в силу советско-польского перемирия, главком Красной Армии Сергей Каменев, очевидно, с ведома главы военного ведомства Льва Троцкого, предложил Политбюро все силы бросить против врангелевской армии в Крыму, мотивируя это тем, что с Польшей вести борьбу Красная Армия все равно не в состоянии: "Мы не можем рассчитывать на то, что до ликвидации Врангеля мы будем в состоянии, продолжая борьбу с ним, уделить такие силы и средства для Запада, чтобы в короткий срок восстановить там нашу боевую мощь до размеров, гарантирующих нам успех в борьбе с поляками, если бы они разорвали условия перемирия..."



Польские солдаты отправляются на фронт. Фото: Центральный военный архив Польши

Польские войска, занявшие Минск, при желании могли бы без труда дойти до Москвы и взять ее даже без помощи Антанты, полагаясь только на уже захваченные трофеи. Однако по политическим причинам Пилсудский отказался как от похода на Москву, так и от поддержки независимости Украины, из-за которой, собственно, и начал поход на Киев в апреле 1920 года.

Незадолго до Варшавской битвы начальник Польского государства издал приказ, в котором говорилось: "Сражаясь за свободу свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с тем порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разорения". В Варшаве даже находилось некое подобие альтернативного русского правительства - Русский политический комитет во главе с бывшим эсером и непримиримым противником большевиков Борисом Савинковым. Он даже сформировал Русскую народную армию во главе с генералом Станиславом Булак-Балаховичем, которая достаточно успешно в союзе с поляками воевала с красными. Но она насчитывала лишь около 1500 человек. С таким войском Русский комитет Савинкова никак не мог претендовать на роль общенационального правительства России.

Гораздо большей силой, численностью в несколько десятков тысяч человек, была Русская армия барона Петра Врангеля в Крыму и Северной Таврии. Однако Врангель придерживался лозунга "единой и неделимой России" и отказывался признавать независимость Польши. Даже формировавшаяся на польской территории из бывших солдат и офицеров белых частей, интернированных в Польше, 10-тысячная 3-я армия генерала Бориса Пермикина так и не попала на советско-польский фронт из-за нежелания Врангеля передавать ее под польское командование и была в конце концов эвакуирована в Крым. Передавать власть Врангелю в случае, если бы польским войскам удалось занять Москву, Пилсудский никак не мог. Савинков же, готовый признать независимость Украины, как на том настаивал Пилсудский, не обладал военными силами и не смог бы удержаться у власти в Москве.

Поэтому Пилсудский предпочел заключить с Советской Россией компромиссный Рижский мир, оставивший за Польшей Восточную Галицию, Волынь и Западную Белоруссию. Он также отказался от требования независимости Украины, убедившись, что правительство Украинской Народной Республики не способно сформировать большую армию, а многочисленные украинские повстанцы властями УНР не контролируются. Замечу, что в неудаче Петлюры частично были виноваты сами поляки, которые предоставили ему возможность проводить мобилизацию далеко не на всей территории Украины, занятой польскими войсками.

Победа Польши в советско-польской войне обеспечила независимость не только Польского государства, но и стран Балтии, Финляндии и Румынии. Неизвестно, удалась ли бы в случае падения Варшавы коммунистическая революция в Германии, но трудно сомневаться в том, что тогда бы Красная Армия смогла сокрушить все государства-лимитрофы, армии которых были существенно слабее польской. В реальности же все эти государства перешли под советский контроль только два десятилетия спустя, после пакта Молотов - Риббентроп и советско-германской войны.