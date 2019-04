Реклама



Сторонник Советов перед казнью. 3 мая 1919 года. Фото: Bundesarchiv

6 апреля 1919 года коммунисты провозгласили в Мюнхене Баварскую Советскую Республику.

В конце апреля 1919 Ленин писал лидерам красной Баварии:

"Очень просим вас сообщать чаще и конкретнее, какие меры вы провели для борьбы с буржуазными палачами Шейдеманами и Ко, создали ли Советы рабочих и прислуги по участкам города, вооружили ли рабочих, разоружили ли буржуазию, использовали ли склады одежды и других продуктов для немедленной и широкой помощи рабочим, а особенно батракам и мелким крестьянам, экспроприировали ли фабрики и богатства капиталистов в Мюнхене, а равно капиталистические земледельческие хозяйства в его окрестностях, отменили ли ипотеки и арендную плату для мелких крестьян, удвоили или утроили плату батракам и чернорабочим, конфисковали ли всю бумагу и все типографии для печатания популярных листовок и газет для массы, ввели ли 6-часовой рабочий день с двух- или трехчасовыми занятиями по управлению государством, уплотнили ли буржуазию в Мюнхене для немедленного вселения рабочих в богатые квартиры, взяли ли в свои руки все банки, взяли ли заложников из буржуазии, ввели ли более высокий продовольственный паек для рабочих, чем для буржуазии, мобилизовали ли рабочих поголовно и для обороны и для идейной пропаганды в окрестных деревнях?"

Многое из того, о чeм спрашивал старший товарищ, баварские коммунисты успели воплотить, что-то - собирались. Они не успели отправить ответ в Москву, которая поддерживала Баварскую Советскую Республику не только морально, но и материально. Дни социалистического эксперимента в Мюнхене и его окрестностях были сочтены, а сторонникам левых взглядов и до сих пор мало что светит на баварских выборах.

Но начиналось все неожиданно для Баварии, которая сейчас выглядит оплотом консерватизма. Социал-демократы и их союзники из самого широкого спектра левых движений захватили власть в Мюнхене при массовой поддержке горожан и солдат 8 ноября 1918 года - до отставки кайзера Вильгельма II, еще шла Первая мировая. Баварский король Людвиг III бежал. Министром-президентом стал лидер местного отделения Независимой социал-демократической партии Курт Эйснер. Бывший театральный критик из Берлина, Эйснер был неплохим пропагандистом и ужасным менеджером. Он не мог организовать работу правительства, которое стало терять доверие самого массового и очень консервативного избирателя - баварского крестьянина. Красноречие Эйснера, отточенное в мюнхенских кафе, помочь не могло. На январских выборах его партия, независимые социал-демократы, потерпела сокрушительное поражение, получив 3 места в ландтаге. Консервативная католическая Народная партия получила 66 мандатов.

Эйснер должен был уйти в отставку, но он не хотел отдавать власть. Потребовалось полтора месяца нарастающего хаоса и политического напряжения, чтобы Эйснер, понимая шаткость своей ситуации, согласился распустить ландтаг. На пути в здание баварского парламента 21 февраля молодой офицер, монархист граф Арко-Валли застрелил Эйснера. Сторонники Эйснера попытались убить министра внутренних дел Баварии социал-демократа Эрхарда Ауэра, считая, что он стоит за покушением на Эйснера.

Мюнхен был ввергнут в хаос: демонстрации, уличные столкновения, нападения на политических противников, грабежи, отсутствие правительства. И, как это часто бывало и бывает, убийство умеренного политика привело к активизации радикалов. Крайне левые силы, ориентировавшиеся на Советскую Россию, стали готовиться к захвату власти. И хотя партии, победившие на выборах, смогли в марте создать коалиционное правительство под руководством социал-демократа Иоганнеса Хоффмана, война всех против всех продолжалась, а коммунисты вели успешную пропаганду среди вернувшихся с фронта солдат.

Коммунисты, левые социал-демократы и анархисты провозгласили советскую республику, переход к диктатуре пролетариата и "социализацию". Социализация началась с университета и прессы. В редакции всех газет были введены государственные комиссары, "буржуазной" прессе было вменено публиковать материалы левых партий. Новое правительство приостановило обращение бумажных денег и банковских чеков, стало создавать Красную армию, вооружая рабочих отобранным у населения оружием. Советская Россия признала новое баварское правительство.



Победа коммунистов в Баварии. Фото: The Times History of the War

Во главе баварской социалистической революции стояли левые интеллектуалы, люди, спорившие в кафе. Глава республики Эрнест Толлер и один из министров, Эрих Мюзам, были драматургами, министр просвещения Густав Ландауэр - писателем. Большинство из них воспринималось баварцами как чужаки - берлинцы, пруссаки, многие были евреями.

Правительство эксцентричных драматургов просуществовало неделю. После кровопролития на улицах 12 апреля коммунисты разогнали недавних союзников. Главой фактического правительства, Исполкома фабрично-заводских и солдатских советов Мюнхена, стал совсем недавно приехавший в Баварию из Берлина российский эмигрант Евгений Левинэ.



Слева направо: Мюзам, Толлер, Ландауэр, Левинэ

Коммунисты с новой силой взялись за строительство нового общества, проводя национализацию, реквизириуя жилье, захватывая и расстреливая заложников. Советский историк Наум Застенкер в 1934-м с восторгом писал: "Была уничтожена, хотя и не вполне, пресловутая "свобода печати" - самое опасное оружие буржуазной контрреволюции. Вместо смехотворной "социализации печати" независимых диктатура пролетариата прекратила издание буржуазной прессы".

От коммунистов отшатнулись недавние союзники. Стремление крайне левых к власти любой ценой привело к росту консервативных настроений. Ленин писал мюнхенским товарищам, указывая, что нужно сделать, 27 апреля. Левинэ и его соратники не успели ответить. Законное баварское правительство при помощи регулярной армии и Freikorps (хорошо организованных и вооруженных добровольческих подразделений из недавних фронтовиков) одержало военную победу. 1 мая Freikorps вошел в Мюнхен. За красным террором последовал белый.



Freikorps входит в Мюнхен. Фото: Bundesarchiv

События начала 1919 года в Баварии стали прологом к политической борьбе в Германии наступающего десятилетия - растущий раскол между левыми и консерваторами, обвинения коммунистами социал-демократов в соглашательстве и предательстве, появление популистских лидеров. И все это время в Мюнхене жил демобилизованный ефрейтор Адольф Гитлер.