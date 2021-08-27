В Афганистане реализовался худший сценарий: в последние дни панической эвакуации ИГ устроило мощный теракт в аэропорту Кабула. Убитых более ста, раненых - 150. Американская армия понесла крупнейшие разовые потери за последнее десятилетие: 13 убитых, 18 раненых.

Президент Джо Байден обещает, что террористов настигнет американское возмездие: "Мы не простим. Мы не забудем. Мы вас найдем - и вы заплатите".

Ужас в том, что о готовящемся теракте американцы знали (по некоторым данным, разведка перехватила в шифрованных мессенджерах предсмертное видеопослание одного из шахидов) и всех предупреждали, но предотвратить не могли. Теперь ждут новых терактов - по словам генерала Кеннета Маккензи, ИГ в любой момент может отправить еще одного смертника, взорвать автомобиль или сбить самолет.

Байдену и его администрации приходится отвечать на очень неудобные вопросы. Вот фрагменты выступления президента 26 августа (формулировки вопросов - наши).

Правильным ли было решение сдать талибам авиабазу Баграм и всю эвакуацию организовать через аэропорт Кабула?

"Они (военное командование. - Ред.) заключили, что Баграм не представляет большой добавленной стоимости и мудрее сосредоточиться на Кабуле. Ну я и последовал этой рекомендации".

Мог ли теракт был совершен с ведома "Талибана", чья радикальная часть - базировавшаяся в Пакистане "Сеть Хаккани", известная давними связями с "Аль-Кайдой", - ныне полноправно участвует в политическом процессе?

"До сих пор я не получал никаких данных от нашего военного командования на месте (в Афганистане. - Ред.) насчет возможного сговора между "Талибаном" и ИГ в осуществлении того, что случилось сегодня (теракта в кабульском аэропорту. - Ред.) и что может быть продолжено".

Разве можно было доверять талибам охрану аэропорта?

"Это не вопрос доверия, это вопрос взаимной заинтересованности.

...Как правильно сказал генерал Маккензи, не в интересах "Талибана", чтобы "Вилаят Хорасан" (ISIS-K, пакистано-афганское отделение "Исламского государства". - Ред.) давал метастазы - это во-первых. А во-вторых, они сами заинтересованы в том, чтобы мы вовремя ушли... и увезли с собой как можно больше людей.

...Я думаю, у нас еще будет множество возможностей обеспечить дополнительному количеству людей выезд из Афганистана - самостоятельно или в сотрудничестве с "Талибаном". Не то чтобы талибы были хорошими ребятами. Я этого вовсе не говорю. Но у них есть настоятельный интерес... Они очень хотели бы найти способ оставить аэропорт открытым... Они сейчас пытаются понять, удастся ли им поддерживать эту часть экономики - пусть она не устойчива, но сильно отличается от того, что было прежде".

По данным Politico, США передали "Талибану" список эвакуируемых американцев и сотрудничавших с ними афганцев (в том числе обладетелей американских грин-карт). Получается, американцы сами составили расстрельный список?

"...В каких-то случаях наши военные связывались с военными "Талибана" и говорили, например: "Сейчас поедет этот автобус, в нем столько-то человек, такие-то группы пассажиров. Мы хотим, чтобы вы пропустили этот автобус или эту группу". Да, такие случаи бывали. И, насколько мне известно, в большинстве подобных случаев их пропускали (талибы. - Ред.). Но я не могу с уверенностью вам сказать, что существовал какой-то список фамилий. Возможно, он был составлен, но мне неизвестно, при каких обстоятельствах. Это не значит, что списка не существовало. "Вот имена 12 человек, они едут, пропустите их". Такое вполне могло случиться".

Байден по-прежнему не сомневается в правильности решения о выводе американского контингента:

"Я не считаю, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы установить демократию в Афганистане - стране, которая ни разу за всю свою историю не была единой и состоит из разных племен, которые никогда, никогда в жизни не ладили между собой. Наша цель заключалась в том, чтобы предотвратить возрождение "Аль-Кайды" - сначала достать Бин Ладена, вымести "Аль-Кайду" из Афганистана и сделать так, чтобы это (теракты 11 сентября. - Ред.) никогда не повторилось. Как я уже сто раз говорил: терроризм дал метастазы по всему миру, сейчас более серьезная угроза исходит от стран, которые расположены гораздо ближе к США. Там у нас нет военных баз, там мы не держим наших солдат. У нас неограниченные возможности сделать так, чтобы они на нас не напали. Леди и джентльмены, пора было закончить 20-летнюю войну".