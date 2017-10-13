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Российская "фабрика троллей" пыталась вызвать напряженность в американском обществе в том числе с помощью игры Pokemon Go. Об этом сообщает CNN.

"Российские усилия по вмешательству в американскую политику не остановились на Facebook и Twitter. Исследование российских аккаунтов показывает, что дотянулись до YouTube, Tumblr и даже до Pokemon Go", - отмечает телеканал.

По данным CNN, с российских аккаунтов была запущена кампания Donʼt Shoot Us ("Не стреляйте в нас"). Она должна была выглядеть как проект активистов движения Black Lives Matter, протестующего против убийств полицейскими афроамериканцев. Возможной целью, отмечает телеканал, было спровоцировать афроамериканцев на протесты и в то же время убедить остальных граждан США в том, что от Black Lives Matter исходит растущая угроза.

В частности, в рамках кампании участников игры Pokemon Go призывали искать покемонов в местах, связанных с превышением полицией своих полномочий, и давать пойманным покемонам имена погибших в таких инцидентах. Выполнившим эти условия игрокам организаторы конкурса обещали подарочные карты в интернет-магазин Amazon. Как отмечает телеканал, неизвестно, получил ли кто-либо из ловцов покемонов приз.

С зарегистрированным на вымышленное имя сайтом donotshoot.us, где проводился конкурс для игроков в Pokemon Go, также оказались связаны более 200 видеозаписей в YouTube, относящихся к случаям применения насилия полицейскими к афроамериканцам. Кроме того, в сервисе микроблогов Tumblr появлялись публикации, связанные с этим сайтом, в том числе и о конкурсе для игроков в Pokemon Go.

По данным телеканала, страница Donʼt Shoot Us была в числе 470 аккаунтов, которые администрация Facebook заблокировала как подозрительные.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высмеяла сообщение телеканала. "Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов, - написала Захарова. - Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны".

7 сентября администрации Фейсбука сообщила, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в американские выборы были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

15 сентября The Wall Street Journal передавала, что администрация Фейсбука направила спецпрокурору США по расследованию вмешательства в выборы Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Спецпрокурор получил копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории.

22 сентября исполнительный директор Фейсбука Марк Цукерберг пообещал сделать более прозрачным размещение политической рекламы в своем сервисе.

27 сентября стало известно, что комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Фейсбука, Твиттера и Google на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в выборы. Заседание назначено на 1 ноября.

3 октября администрация Фейсбука передала комитетам по разведке Сената и Палаты представителей США полный отчет о размещении в соцсети политической рекламы, которая могла иметь российское происхождение. Такую рекламу посмотрели около 10 миллионов пользователей, заявил вице-президент Фейсбука по публичной политике и коммуникациям Эллиот Шраге. "Большая часть объявлений была сосредоточена на социальных и политических аспектах широкого идеологического спектра, от темы сексуальных меньшинств до расовых и иммиграционных вопросов, а также о праве владения оружием", - заявил Шраге.