О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.264742.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.264742.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Интернет, Мир, Политика | Персоны: Мария Захарова

новость Огни Москвы

CNN: Россия использовала Pokemon Go для попыток дестабилизации ситуации в США
13.10.2017
Заставка игры Pokemon Go
Заставка игры Pokemon Go
Реклама

Российская "фабрика троллей" пыталась вызвать напряженность в американском обществе в том числе с помощью игры Pokemon Go. Об этом сообщает CNN.

"Российские усилия по вмешательству в американскую политику не остановились на Facebook и Twitter. Исследование российских аккаунтов показывает, что дотянулись до YouTube, Tumblr и даже до Pokemon Go", - отмечает телеканал.

По данным CNN, с российских аккаунтов была запущена кампания Donʼt Shoot Us ("Не стреляйте в нас"). Она должна была выглядеть как проект активистов движения Black Lives Matter, протестующего против убийств полицейскими афроамериканцев. Возможной целью, отмечает телеканал, было спровоцировать афроамериканцев на протесты и в то же время убедить остальных граждан США в том, что от Black Lives Matter исходит растущая угроза.

В частности, в рамках кампании участников игры Pokemon Go призывали искать покемонов в местах, связанных с превышением полицией своих полномочий, и давать пойманным покемонам имена погибших в таких инцидентах. Выполнившим эти условия игрокам организаторы конкурса обещали подарочные карты в интернет-магазин Amazon. Как отмечает телеканал, неизвестно, получил ли кто-либо из ловцов покемонов приз.

С зарегистрированным на вымышленное имя сайтом donotshoot.us, где проводился конкурс для игроков в Pokemon Go, также оказались связаны более 200 видеозаписей в YouTube, относящихся к случаям применения насилия полицейскими к афроамериканцам. Кроме того, в сервисе микроблогов Tumblr появлялись публикации, связанные с этим сайтом, в том числе и о конкурсе для игроков в Pokemon Go.

По данным телеканала, страница Donʼt Shoot Us была в числе 470 аккаунтов, которые администрация Facebook заблокировала как подозрительные.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высмеяла сообщение телеканала. "Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов, - написала Захарова. - Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны".

7 сентября администрации Фейсбука сообщила, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в американские выборы были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

15 сентября The Wall Street Journal передавала, что администрация Фейсбука направила спецпрокурору США по расследованию вмешательства в выборы Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Спецпрокурор получил копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории.

22 сентября исполнительный директор Фейсбука Марк Цукерберг пообещал сделать более прозрачным размещение политической рекламы в своем сервисе.

27 сентября стало известно, что комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Фейсбука, Твиттера и Google на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в выборы. Заседание назначено на 1 ноября.

3 октября администрация Фейсбука передала комитетам по разведке Сената и Палаты представителей США полный отчет о размещении в соцсети политической рекламы, которая могла иметь российское происхождение. Такую рекламу посмотрели около 10 миллионов пользователей, заявил вице-президент Фейсбука по публичной политике и коммуникациям Эллиот Шраге. "Большая часть объявлений была сосредоточена на социальных и политических аспектах широкого идеологического спектра, от темы сексуальных меньшинств до расовых и иммиграционных вопросов, а также о праве владения оружием", - заявил Шраге.

Оставить комментарий Обсудить
13.10.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
Илья Мильштейн

"Спящие" и бдящие

Илья Мильштейн, 13.10.2017

Как мы раньше могли бы отнестись к этому с виду неприглядному факту из жизни госчиновников? Вероятно, радовались бы успехам силовиков, влекущих мошенников на цугундер. Однако после просмотра "Спящих" о судьбах Ампелонского и его подельников размышляешь уже с иным, тревожным чувством.

новость Новости по теме
03.10.2017 Фейсбук передал в Конгресс отчет о покупках рекламы из России →
29.09.2017 Twitter заблокировал более 200 аккаунтов в связи с делом о вмешательстве в выборы в США →
28.09.2017 Конгресс США хочет допросить менеджеров Facebook, Google и Twitter →
26.09.2017 РКН угрожает заблокировать Фейсбук в 2018 году по закону о хранении данных →
22.09.2017 "Русский след" в Фейсбуке: Цукерберг обещает навести порядок с политической рекламой →
16.09.2017 Фейсбук передал спецпрокурору Мюллеру отчет о покупках рекламы из России →
13.09.2017 В Сенате США потребовали от соцсетей отчитаться о полученных из России деньгах →
12.09.2017 СМИ: Россия использовала Фейсбук для организации протестных акций в США →
07.09.2017 Вмешательство в выборы в США: Facebook сообщил о подозрительной рекламе →
23.08.2017 В Сенате хотят ограничить Трампа в плане сотрудничества с Россией по кибербезопасности →
27.07.2017 СМИ: Россия шпионила за избирательным штабом Макрона через Фейсбук →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
новость Израиль выходит из ЮНЕСКО
Биньямин Нетаньяху. Фото: gov.il
новость СКР проверяет чиновников РКН
Роскомнадзор. Фото из Инстаграма @loveismonika
новость Жучок под видом антивируса
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Крым: новое дело "Хизб ут-тахрир"
Сейран Салиев. Фото: krymr.com
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
статья Путин раздвигает ноги
РЕКЛАМА
новость Профессора выслали из Польши
Гуманитарная академия в Пултуске. Фото: studyinpoland.pl
новость Скандал из-за снятых флагов
Здание закрытого генконсульства России в Сан-Франциско. Фото: facebook.com/RusEmbUSA
в блоге Недоцеловались с Гитлером
383
новость США выходят из ЮНЕСКО
Здание ЮНЕСКО. Фото: unesco.org
новость ПАСЕ прогнулась под Москву
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
новость Судья мешает защите Бученкова
Дмитрий Бученков и его адвокаты - Илья Новиков и Светлана Сидоркина. Фото Д.Борко
статья Адвокаты против дьяволов
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Гибель МН-17: JIT не отступит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
новость Путин уволил Турчака
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
новость Два года условно за репост
Штаб-квартира СБУ в Киеве. Фото: Википедия
новость Первый арест по бахчисарайскому делу
У здания суда в Симферополе. Фото Заира Смедляева
в блоге Мозг Хазина
383
новость Убийство Немцова: слушания в ПАСЕ
Мать и дочь Немцова на могиле. Фото: А.Агеева/Грани.Ру