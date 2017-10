С зарегистрированным на вымышленное имя сайтом donotshoot.us, где проводился конкурс для игроков в Pokemon Go, также оказались связаны более 200 видеозаписей в YouTube, относящихся к случаям применения насилия полицейскими к афроамериканцам. Кроме того, в сервисе микроблогов Tumblr появлялись публикации, связанные с этим сайтом, в том числе и о конкурсе для игроков в Pokemon Go.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/Politics/World/US/m.264742.html"> <img src="//graniru.orghttps://graniru.org/att/cards/264742.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: CNN: Россия использовала Pokemon Go для попыток дестабилизации ситуации в США</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Российская "фабрика троллей" пыталась вызвать напряженность в американском обществе в том числе с помощью игры Pokemon Go. Ее участников призывали ловить покемонов в местах, где афроамериканцы были застрелены полицейскими, и давать пойманным монстрам имена жертв. За это игрокам обещали призы. По данным CNN, это было частью запущенной с российских аккаунтов кампании Donʼt Shoot Us. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>