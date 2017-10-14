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Сервис микроблогов Твиттер передал комитету Сената США по разведке сведения о 201 аккаунте, связанном с попытками России повлиять на президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, компания активизировала свои усилия по сотрудничеству со следователями после упреков в скудости предоставленных сведений.

При этом записи, сделанные с этих аккаунтов, могли быть удалены, сообщает газета Politico. По мнению аналитиков, значительное количество информации, имеющий важное значение для расследования, потеряно навсегда. Одной из причин этого является стандарт защиты пользователей. Согласно документу, если потребитель удаляет то или иное сообщение, сервис, а также частные компании, которые используют его данные в целях маркетинга и анализа, должны удалить эту информацию у себя.

Однако, отмечает издание, даже в этом случае администрация Твиттера может применить алгоритм для восстановления удаленных данных, если они будут иметь значение для расследования.

7 сентября администрации Фейсбука сообщила, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в американские выборы были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

29 сентября администрация Твиттера заблокировала аккаунты, предположительно связанные с российским вмешательством. "Из примерно 450 учетных записей, которыми Фейсбук недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Твиттере. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам, - говорилось в заявлении компании. - Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила".

Однако сенатор-демократ Марк Уорнер остался "глубоко разочарован" скудностью сведений, предоставленных администрацией Твиттера. По словам Уорнера, выступление представителя компании было недостаточно проработанным и основывалось сделанном ранее сообщении Фейсбука. "Их реакция, честно говоря, была недостаточной практически по всем параметрам", - отметил сенатор.

3 октября Администрация Фейсбука передала комитетам по разведке Сената и Палаты представителей США полный отчет о размещении в соцсети политической рекламы из России.Такие сообщения посмотрели около 10 миллионов пользователей, заявил вице-президент Фейсбука по публичной политике и коммуникациям Эллиот Шраге. "Большая часть объявлений была сосредоточена на социальных и политических аспектах широкого идеологического спектра, от темы сексуальных меньшинств до расовых и иммиграционных вопросов, а также о праве владения оружием", - заявил Шраге.

При этом до президентских выборов 2016 года пользователи увидели 44 процента таких постов, остальные 56 процентов были просмотрены после выборов, отметил Шраге. Это свидетельствует о том, что российские усилия вышли далеко за рамки вмешательства во время выборов и могут продолжаться и по сей день.

"Мы все больше понимаем, как злоупотребляли нашей службой, и мы продолжим расследование, чтобы узнать все, что можем. Однако мы полагаем, что наш случай - это всего лишь небольшая часть гораздо большей головоломки. Конгресс и специальный прокурор имеют больше возможностей сложить ее вместе, потому что они обладают гораздо более широкими полномочиями по расследованию и получению информации из других источников", - отметил вице-президент Фейсбука.