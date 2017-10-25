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Касперский признал операции с секретными данными АНБ
25.10.2017
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
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Гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский признал, что антивирус компании скачал с компьютера сотрудника АНБ секретные данные и переслал их разработчикам антивируса, сообщает Associated Press.

По словам Касперского, в 2014 году антивирус автоматически послал аналитикам "Лаборатории" шпионские программы с компьютера, находящегося в США. Из заголовков файлов стало понятно, что они секретные, и Касперский немедленно приказал своим сотрудникам удалить их, заверил создатель антивируса.

В отчете на сайте "Лаборатории" говорится, что утечка данных произошла в сентябре 2014 года, а файлы, обнаруженные антивирусом, принадлежали хакерской группировке Equation Group, которую связывают с Агентством национальной безопасности США. Речь идет о шпионской программе Backdoor.Win32.Mokes. Как выяснилось, эта программа, замаскированная под генератор ключей для пиратской версии Microsoft Office, хранилась на домашнем компьютере работника АНБ, и антивирус сработал на нее при проверке. Последний раз, утверждают в компании, программу-шпион антивирус обнаруживал в ноябре того же года.

Создатель "Антивируса Касперского" не стал отвечать на вопрос агенства, связался ли он с АНБ при обнаружении утечки секретных данных. Касперский добавил, что не хотел бы, чтобы в СМИ говорили о его контактах с американскими спецслужбами.

Между тем еще 6 октября в пресс-службе компании заявляли, что обвинения АНБ в краже антивирусом секретных данных беспочвенны. 16 октября в официальном блоге "Лаборатории" Касперский написал, что нет доказательств сбора секретной информации антивирусом. В "Лаборатории" отрицают политические связи компании, как и аффилированность с какими-либо правительствами.

12 октября The Wall Street Journal писал, что в "Антивирус Касперского" по указанию российского руководства была встроена функция поиска секретных документов администрации США. Как утверждалось, тесты, проведенные американскими специалистами, показали, что антивирус вел на компьютерах, где был установлен, поиск по словосочетанию по словосочетанию "top secret" (англ. совершенно секретно) и по кодовым названиям секретных американских программ.

Информация о связи "Лаборатории Касперского" с российскими спецслужбами в последнее время неоднократно появлялась в печати. 29 июня стало известно, что комитет Сената США по обороне одобрил законопроект, запрещающий использование программ Касперского в американской армии. Автор законопроекта - сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин - отметила, что "Лаборатория Касперского" "может быть подвержена влиянию российских властей".

12 июля администрация президента США исключила "Лабораторию Касперского" из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госструктурами. Как отмечалось, такое решение призвано "обеспечить целостность и защищенность государственных систем и сетей США".

13 сентября и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк обязала федеральные структуры исполнительной власти в 90-дневный срок полностью отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского" и ее дочерних фирм. Как отмечалось, программы Касперского получают глубокий доступ к файлам на компьютерах, и это может быть использовано злоумышленниками для взлома информационных систем. Отмечалось, что "министерство обеспокоено связями между отдельными менеджерами "Лаборатории Касперского" и разведкой или иными правительственными структурами России, так же как и российским законом, который позволяет разведке запросить или потребовать у Касперского помощи в перехвате данных, проходящих через российские сети".

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25.10.2017
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