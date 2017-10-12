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В "Антивирус Касперского" по указанию российских властей была включена функция поиска секретных документов администрации США. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает The Wall Street Journal.

Тесты, проведенные американскими специалистами, говорится в публикации, показали, что антивирус вел на компьютерах, где был установлен, поиск по словосочетанию "top secret" (англ. совершенно секретно) и по кодовым названиям секретных американских программ.

Без содействия самой "Лаборатории Касперского", подчеркнули источники WSJ, включить в антивирус такую функцию было бы невозможно.

Сколько компьютеров американской администрации оказались под угрозой из-за использования "Антивируса Касперского", неизвестно, отмечается в статье.

Информация о связи "Лаборатории Касперского" с российскими спецслужбами в последнее время неоднократно появлялась в печати. 29 июня стало известно, что комитет Сената США по обороне одобрил законопроект, запрещающий использование программ Касперского в американской армии. Автор законопроекта - сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин - отметила, что "Лаборатория Касперского" "может быть подвержена влиянию российских властей".

12 июля администрация президента США исключила "Лабораторию Касперского" из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госструктурами. Как отмечалось, такое решение призвано "обеспечить целостность и защищенность правительственных систем и сетей США". Ограничения, однако, распространялись только на закупки, сделанные через Администрацию общих служб Белого Дома.

Между тем 13 сентября и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк обязала федеральные структуры исполнительной власти в 90-дневный срок полностью отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского" и ее дочерних фирм. Как отмечалось, программы Касперского получают глубокий доступ к файлам на компьютерах, и это может быть использовано злоумышленниками для компрометации информационных систем. Отмечалось, что "министерство обеспокоено связями между отдельными менеджерами "Лаборатории Касперского" и разведкой или иными правительственными структурами России, так же как и российским законом, который позволяет разведке запросить или потребовать у Касперского помощи в перехвате данных, проходящих через российские сети".

Сам гендиректор фирмы Евгений Касперский, в 1987 году окончивший Высшую школу КГБ, подобные обвинения неизменно отвергает. В "Лаборатории Касперского" отрицают всякие политические связи, как и аффилированность с какими-либо правительствами.