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Также: Внутренняя политика США, США, Российско-американские отношения, Россия, Портников, Мир, Политика, Колонки | Персоны: Дональд Трамп, Виталий Портников

статья Флинн благодарения

Виталий Портников, 26.11.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Помилование уходящим американским президентом Дональдом Трампом его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна стало отличным напоминанием о первых неделях правления бизнесмена, сумевшего победить в борьбе за Белый Дом, об опасности, нависшей тогда над Соединенными Штатами и всем миром, и об эффективности американской политической системы, которая смогла остановить по крайней мере наиболее одиозных людей из окружения нового президента.

24 дня, которые Майкл Флинн провел в офисе советника президента по вопросам национальной безопасности, - это дни позора. И дело не только в знаменитой встрече будущего американского чиновника с российским послом в Вашингтоне. Дело в том, что еще до этой встречи Флинн не скрывал своих симпатий к Кремлю и своей чудовищной беспринципности. Его появление на приеме российского пропагандистского канала Russia Today рядом с Владимиром Путиным было не случайностью, а кульминацией этой беспринципности.

Флинн выступал в качестве одного из дежурных комментаторов этого лживого телеканала, который, как бы ни прикрываться разговорами о свободе слова и важности донести свою мысль то любой аудитории, - все же не Fox News. И при этом никаким особенным секретом не является то, что многие западные комментаторы российского телеканала выступают там не просто так. Не потому что им хочется комментировать, а потому что хочется хорошо жить.

И мы не будем выяснять, что же на самом деле определяло отношения Флинна с Москвой - совпадение взглядов или желание хорошо жить. Потому что, как правило, в таких случаях желание хорошо жить приводит к совпадению взглядов, аморальность тянется к аморальности. Почему бы Флинну в таком случае действительно не пообещать изменить политику в отношении к России? И можно сколько угодно твердить, что это были наивные обещалки человека, не понимавшего силы американской политической системы и ее инерции. Но почему-то такими же наивными были ожидания Путина, который действительно отказался от введения контрсанкций в ответ на последние санкции администрации Барака Обамы в расчете на крутой поворот администрации Дональда Трампа в сторону от здравого смысла.

Этого поворота не произошло. Но потому что не хотели или потому что не смогли? Ведь генерал Флинн был отнюдь не единственным человеком в окружении Трампа, известным своими контактами с российскими политическими кругами. Еще один такой человек - бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, которого удалось остановить на взлете. Манафорту, в отличие от Флинна, провертевшегося эти три года в ожидании приговора, не удалось уйти от настоящего тюремного заключения - но не из-за подозрений в сговоре с Кремлем, а из-за доказанного обвинения в работе на структуры, связанные с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Впрочем, какая разница? И Путин, и Янукович - это одна и та же мафия, одни и те же представления о политике и морали, о цивилизованном мире. Это просто две стороны одной и той же постсоветской медали - бандит и чекист. И какой же ужас, что в ближайшем окружении новоизбранного американского президента находились люди, готовые содействовать интересам этой наглой, не скрывающей своего презрения к цивилизованному миру мафии! И какое же счастье, что этих людей удалось остановить и принудить Трампа, и сейчас не скрывающего своих симпатий к Флинну и Манафорту, воспользоваться услугами людей с более приличной репутацией. Хотя многие из этих людей вызывали у президента куда большее раздражение, чем его бывшие "соратники".

Впрочем, это уже история. Наступил последний для Дональда Трампа День благодарения в Белом Доме.

Комментарии 302 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 26.11.2020
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Владимир Абаринов

Преданность и предательство

Владимир Абаринов, 24.08.2018

Требуя от подчиненных "личной преданности" себе, президент не признает никаких своих обязательств по отношению к ним. Это противоречит вашингтонской этике. Да и любой другой тоже. Манафорт остался лояльным, Коэн "предал" - а результат один и тот же. Трамп - нарушитель конвенции, и это очень серьезная проблема.
Владимир Абаринов

Мюллеру верить можно

Владимир Абаринов, 31.10.2017

Действительно, в обвинительном заключении нет ни слова о России. Но, судя по всему, это только первая фаза. Спецпрокурор Мюллер, вероятно, рассчитывает склонить Манафорта к сотрудничеству со следствием в обмен на отказ от преследования по самым тяжким статьям.
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