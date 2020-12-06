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6 декабря заканчивается онлайн-опрос, который инициировала команда Светланы Тихановской, об отключении финансовой системы Беларуси от SWIFT для давления на режим Лукашенко. SWIFT - это технология, позволяющая выполнять межбанковские платежи в международных валютах. Ее отключение - довольно редкий вид санкций, до сих пор применявшийся только к Ирану и Северной Корее. Пока сложно сказать, войдет ли Беларусь в этот клуб, но народный мандат на то, чтобы такая мера могла быть применена, можно сказать, уже получен. На момент написания статьи в опросе приняло участие 390 тысяч человек, то есть примерно 4 процента населения страны. Большинство респондентов (64%) поддержали такую возможность, несмотря на все риски, которые несет отключение SWIFT для экономики.

По мнению команды Светланы Тихановской, белорусская экономика не сможет функционировать без притока иностранной валюты, поскольку является экономикой открытого типа (в отличие от экономики Северной Кореи) и целиком зависит от поставок из Европы. Отключение SWIFT станет сигналом для белорусских элит и российских партнеров: без ухода Лукашенко политический кризис не разрешить.

Очевидно, что белорусы сделали ставку на бескровное противостояние. Но бескровно оно сейчас только для одной стороны - протестующие, в отличие от силовиков, постоянно несут те или иные потери. Мирный характер протестов не влияет на масштаб и жестокость репрессий со стороны режима. Под их натиском протест слабеет. И без дополнительного рычага рискует быть окончательно разгромленным.

"Каждый день белорусов похищают, унижают и подвергают чудовищному обращению сотрудники силовых ведомств. В домах произвольно устанавливают паспортный контроль, в районах - зоны повышенного милицейского досмотра. Каждый день промедления - это новые жертвы, новые поломанные судьбы и новые разрушительные для будущего страны шаги, предпринятые одним человеком, который готов на все", - объясняют авторы инициативы.

Одно из ключевых возражений ее противников состоит в том, что отключение SWIFT окончательно вытолкнет режим Лукашенко в объятия России. Беларусь перейдет на СПФС, систему, созданную в свое время в России из-за угрозы отключения от SWIFT ее самой. И эту "сделку с дьяволом" будет не так просто отыграть назад. В итоге, если перефразировать известное высказывание, "что не доделал русский штык - доделает русский финансист". Некоторые даже подозревают, что для того все и затевается.

Этот аргумент воспроизводит известную риторику: Европе нельзя давить на Лукашенко, иначе он уйдет к Путину, благодаря которой диктатор и удерживался у власти столько времени.

Команда Тихановской уверяет, что СПФС не сможет полностью заменить международную межбанковскую систему для Беларуси.

В Нацбанке Беларуси заявили, что "не видят каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT" и "не считают высокой вероятность реализации данного риска". Тем не менее, по информации издания "Советская Белоруссия", регулятор инициировал интеграцию национальной системы СПФИ и системы СПФС Банка России. К сервису уже подключились шесть белорусских банков, еще 10 находятся в процессе подключения. Хотя пропагандистская газета называет отключение SWIFT "крайне маловероятным" и рапортует о готовности экономики в любом случае справиться без международной системы, одновременно рисуется апокалиптическая картина возможных последствий такой меры: "банкротство крупных предприятий, потеря рынков сбыта, массовые увольнения и безработица, развал системы здравоохранения и социальной защиты, катастрофическое снижение реальных доходов населения". Вплоть до "человеческих жертв".

Любит официальная пропаганда попугать гипотетическими человеческими жертвами. Не замечая при этом реальных - от бездарной политики в отношении пандемии COVID-19 и действий силовиков, которые, не покладая дубинок, обеспечивают дальнейшую узурпацию власти Лукашенко.