

Евгения Гуцул. Фото с ее страницы в Фейсбуке



Молдова всегда была неудобной страной для РФ из-за ориентации на Европу значительной части ее населения. Но по причине неустойчивости национального консенсуса, неразвитости государственных институтов и экономической слабости Молдова оставалась одной из наиболее уязвимых стран для агрессивного влияния со стороны Кремля. После того как в 2020 году на пост президента была избрана Майя Санду, а в 2021-м ее партия получила большинство в парламенте, Молдова стала для Кремля бельмом на глазу и костью в горле. Тем более после провала российского блицкрига в Украине. РФ упорно пытается дестабилизировать обстановку в Молдове. В том числе с целью создания плацдарма для новой атаки на Украину с юга. И в качестве основного инструмента этой дестабилизации использует популистскую партию "Шор". Финансированием которой, по данным журналистов-расследователей, занимается ФСБ.



Лидер партии, Илан Шор, с 2019 года находится в бегах. В Молдове он заочно приговорен к 15 годам заключения, в том числе за "кражу века" - самую крупную в истории Молдову банковскую аферу, в результате которой из местных банков на счета подставных компаний за рубежом была переведена сумма в размере 1 миллиарда долларов. Потери составили 12 процентов ВВП Молдовы. Это не помешало Шору остаться влиятельным политиком в стране. И даже потеснить экс-президента Игоря Додона с места любимчика Кремля. Об этом могут свидетельствовать прошедшие только что выборы в Гагаузии, сепаратистском анклаве на юге Молдовы, где на место башкана (главы) "Шор" провел абсолютно никому неизвестную кандидатку. При том что Гагаузия была оплотом социалистов и коммунистов, блок Додона набирал тут "среднеазиатские" проценты, на этот раз их кандидат занял второе место.



В пролете оказался и Виктор Петров, также птенец гнезда Додона, член республиканского совета Русской общины Республики Молдова, который многим казался "ставленником Москвы" - ведь он словно прописался на сайте РИА "Новости", где его цитировали по поводу и без повода. К нему на подмогу летел (но не долетел) глава Татарстана Рустам Минниханов. А в феврале прошлого года Петров обратился лично к Путину с просьбой помочь разрешить газовый кризис. В июле он возглавил новое пророссийское движение "Народный союз Гагаузии", который обвинил власти Молдовы в "ужасающей русофобии" и "втягивании страны в войну".



Пролетев на выборах, Петров, который явно рассчитывал на кремлевский ярлык, завел было шарманку об иностранном вмешательстве. Но, видимо, ему уже все объяснили где надо, поэтому теперь он осуждает "беспрецедентное" вмешательство в выборы со стороны Кишинева. Имеется в виду проведение Национальным центром по борьбе с коррупцией следственных мероприятий по делу о подкупе избирателей во время выборов в автономии.



"Людей купили оптом", - заявил один из кандидатов, Сергей Чимпоеш. "Аукцион состоялся! Лот номер один - Гагаузия! Продано!", - написал Михаил Формузал, экс-башкан Гагаузии, также один из претендентов. Но никто из кандидатов, несмотря на прямые или завуалированные обвинения в несправедливости выборов, не стал подавать жалоб.



По данным из различных источников, установленный лимит трат на избирательную кампанию был превышен "в десятки раз". Как говорят молдавские эксперты, "таких денег здесь еще не видели". Так или иначе незаконное финансирование получали все восемь кандидатов, разница только в суммах. И более всех остальных - никому до этого неизвестная Евгения Гуцул (в девичестве Буюклы), у которой даже в соцсетях едва наберется несколько тысяч подписчиков. Говорит она немногими заученными фразами, пытаясь изображать эмоции, делая большие глаза. На рекламных плакатах за ней всюду изображен Илан Шор. Собственно, он и не скрывал: "голосуя за Евгению Гуцул, вы голосуете за меня". В рамках избирательной кампании ее штаб провел череду концертов с лазерными шоу и "мегасюрпризами", одним из которых была агитация за кандидатку от "Шор" Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Стаса Михайлова. Они спели гимн Гагаузии на русском языке в майках с агитационными призывами. И по отдельности призвали поддержать "Женечку". Все это, естественно, совершенно бесплатно. Как и "сценические услуги", оказанные на концертах другими артистами.



Только официально Гуцул потратила на избирательную кампанию в пересчете на российские рубли на миллион больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Всего около 100 тысяч долларов. Речь идет о бедном регионе, население которого сопоставимо с районом Москвы. Предвыборный бюджет кандидата от "Шор" превышает бюджет большинства партий на парламентских выборах в июле 2021 года.



"Шор" обещает всем все и бесплатно. Рисуя картину Нью-Васюков, в которые за ближайшие два года должна превратиться Гагаузия. Гагаузам обещают даже собственный международный аэропорт.



Официально Гуцул до избрания башканом Гагаузии была безработной домохозяйкой. Но при деньгах, потому что, по ее собственным словам, "удачно вышла замуж". Кто ее муж, неизвестно. Как и все остальное. И едва ли это имеет какое-либо значение. Главное, что МИД РФ уже громыхает: "Молдавские власти обязаны уважать выбор жителей автономии, которые сказали однозначное "нет" курсу на разрыв связей с Россией", - как заявила Захарова.



Можно согласиться с выбывшим кандидатом Николаем Дудогло: "Гагаузия проиграла. Вместо устроения своей жизни, решения своих проблем ее втянут в политические и геополитические разборки". Стоит добавить, что Гагаузия повернула "не туда" еще когда решила, что для сохранения своего языка и культуры ей нужен союз с Россией. Теперь здесь все говорят на русском и смотрят российское телевидение.



"Шор" специализируется на уличных акциях, которые, согласно раскрытому ранее плану России, должны были привести к смене власти в стране. Манифестации до сих пор проходят в столице. Еще одной точкой напряженности теперь, похоже, будет Гагаузия. Местных жителей уже сейчас вывели на улицы, чтобы препятствовать проведению следственных мероприятий. Правоохранителям не давали выносить документы под крики "Фашисты!". А на 21 мая в Комрате, столице региона, намечен крупный митинг "в поддержку национальных интересов". Не прозвучит ли на нем сакраментальное "Путин, введи войска"? В 2014 году в регионе был проведен референдум "об отложенном статусе Гагаузии на внешнее самоопределение". Проще говоря, за возможность выхода из состава Молдовы и присоединение к России. Одновременно была запущена тема создания "Буджакской республики", которая должна была объединить гагаузов и болгар в Молдове и Одесской области.