

Парад в Тирасполе. Фото с сайта "правительства ПМР".



Так называемое "министерство государственной безопасности ПМР" отчиталось о "предотвращении теракта" против "ряда должностных лиц" Приднестровья. По версии "МГБ ПМР", преступление заказала СБУ.



Как утверждается, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.



Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах рассказал, что 6 марта якобы должно было состояться покушение на "президента ПМР" Вадима Красноселького: во время следования его кортежа должен был взорваться автомобиль, начиненный гексогеном.



Как утверждает "прокурор ПМР" Анатолий Гурецкий, злоумышленники также готовили атаку в центре Тирасполя и, помимо устранения руководителей Приднестровья, рассчитывали на большое количество жертв среди жителей. "МГБ ПМР" заявляет, что в случае осуществления теракта в Тирасполе радиус поражения составил бы 400 метров.



Телеканал "Первый Приднестровский" назвал имена шестерых подозреваемых, пятеро из них - граждане Украины. "Вячеслав Кисничан (задержан) - следил за чиновниками, собирал взрывчатку, должен был привести гексоген в действие. За работу от СБУ получил 2 500 долларов. Игорь Сикайло (задержан) - гражданин Украины, одессит. В Приднестровье приехал под видом беженца. Амплуа: информатор и помощник. Выполнял мелкую работу: передавал Кисничану "посылки" от кураторов, собирал устройства для слежки. Юрий Бондар и Владимир Гребенюк - граждане Украины. Как и Сикайло, числились беженцами. Купили тот самый "Land Rover", который Кисничан начинил взрывчаткой. Машину оформили по доверенности. Страховку тоже попросили оформить на продавца", - говорится в сообщении телеканала. Как утверждается, кураторами подозреваемых в СБУ были некие "Александр" и "Максим", с которыми по мессенджерам общались Кисничан и Сикайло и получали от них "задания, деньги и технику для слежки".



Кисничан - уроженец Тирасполя, 12 лет назад переехавший в Одессу. Опубликовано видео его допроса: он рассказал, что якобы следил за приднестровскими чиновниками с помощью видеорегистратора, вмонтированного в подголовник автомобиля.



В Киеве, разумеется, выступили с опровержением. "Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чепуху, за распространением которой видится цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", - говорится в заявлении СБУ.



Премьер-министр Молдовы Дорин Речан .заявил, что у него нет информации о предполагаемой подготовке терактов в Приднестровье. "У нас нет подтверждений. Важно, что в Молдове стабильная ситуация, мир, стабильность в регионе. Бюро реинтеграции удается поддерживать мир и стабильность на левом берегу Днестра. Опасности эскалации, каких-либо проблем в этой сфере нет", - сказал Речан.





В конце апреля в Приднестровье неизвестные совершили ряд диверсий: обстреляли из гранатометов здание "МГБ ПМР" в Тирасполе, взорвали две вышки радиоцентра в селе Маяк Григориопольского района, транслировавшие сигнал российского радио, устроили взрывы на военном аэродроме в Тирасполе, обстреляли склад боеприпасов в селе Колбасна. Сообщалось также о диверсии неизвестного характера в войсковой части в селе Парканы, находящемся в 6 километрах от Тирасполя. Власти "ПМР" указывали на "украинский след" в этих акциях; президент Молдовы Майя Санду говорила, что к ним причастны силы в самом Приднестровье, заинтересованные в дестабилизации ситуации; украинская военная разведка обвиняла российскую ФСБ.





В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится совершить в Молдове госпереворот. Это подтвердили молдавские власти, в том числе президент Майя Санду.





В конце того же месяца Минобороны и МИД России обвинили Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье. В молдавском МИДе назвали заявления Москвы провокацией, а в Минобороны отметили, что "сейчас прямых угроз военной безопасности государства нет".