Всестороннее коварство
Парад в Тирасполе. Фото с сайта "правительства ПМР".
Так называемое "министерство государственной безопасности ПМР" отчиталось о "предотвращении теракта" против "ряда должностных лиц" Приднестровья. По версии "МГБ ПМР", преступление заказала СБУ.
Как утверждается, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах рассказал, что 6 марта якобы должно было состояться покушение на "президента ПМР" Вадима Красноселького: во время следования его кортежа должен был взорваться автомобиль, начиненный гексогеном.
Как утверждает "прокурор ПМР" Анатолий Гурецкий, злоумышленники также готовили атаку в центре Тирасполя и, помимо устранения руководителей Приднестровья, рассчитывали на большое количество жертв среди жителей. "МГБ ПМР" заявляет, что в случае осуществления теракта в Тирасполе радиус поражения составил бы 400 метров.
Телеканал "Первый Приднестровский" назвал имена шестерых подозреваемых, пятеро из них - граждане Украины. "Вячеслав Кисничан (задержан) - следил за чиновниками, собирал взрывчатку, должен был привести гексоген в действие. За работу от СБУ получил 2 500 долларов. Игорь Сикайло (задержан) - гражданин Украины, одессит. В Приднестровье приехал под видом беженца. Амплуа: информатор и помощник. Выполнял мелкую работу: передавал Кисничану "посылки" от кураторов, собирал устройства для слежки. Юрий Бондар и Владимир Гребенюк - граждане Украины. Как и Сикайло, числились беженцами. Купили тот самый "Land Rover", который Кисничан начинил взрывчаткой. Машину оформили по доверенности. Страховку тоже попросили оформить на продавца", - говорится в сообщении телеканала. Как утверждается, кураторами подозреваемых в СБУ были некие "Александр" и "Максим", с которыми по мессенджерам общались Кисничан и Сикайло и получали от них "задания, деньги и технику для слежки".
Кисничан - уроженец Тирасполя, 12 лет назад переехавший в Одессу. Опубликовано видео его допроса: он рассказал, что якобы следил за приднестровскими чиновниками с помощью видеорегистратора, вмонтированного в подголовник автомобиля.
В Киеве, разумеется, выступили с опровержением. "Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чепуху, за распространением которой видится цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", - говорится в заявлении СБУ.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан .заявил, что у него нет информации о предполагаемой подготовке терактов в Приднестровье. "У нас нет подтверждений. Важно, что в Молдове стабильная ситуация, мир, стабильность в регионе. Бюро реинтеграции удается поддерживать мир и стабильность на левом берегу Днестра. Опасности эскалации, каких-либо проблем в этой сфере нет", - сказал Речан.
- В конце апреля в Приднестровье неизвестные совершили ряд диверсий: обстреляли из гранатометов здание "МГБ ПМР" в Тирасполе, взорвали две вышки радиоцентра в селе Маяк Григориопольского района, транслировавшие сигнал российского радио, устроили взрывы на военном аэродроме в Тирасполе, обстреляли склад боеприпасов в селе Колбасна. Сообщалось также о диверсии неизвестного характера в войсковой части в селе Парканы, находящемся в 6 километрах от Тирасполя. Власти "ПМР" указывали на "украинский след" в этих акциях; президент Молдовы Майя Санду говорила, что к ним причастны силы в самом Приднестровье, заинтересованные в дестабилизации ситуации; украинская военная разведка обвиняла российскую ФСБ.
- В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится совершить в Молдове госпереворот. Это подтвердили молдавские власти, в том числе президент Майя Санду.
- В конце того же месяца Минобороны и МИД России обвинили Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье. В молдавском МИДе назвали заявления Москвы провокацией, а в Минобороны отметили, что "сейчас прямых угроз военной безопасности государства нет".
Какие цели преследует Россия, нагнетая обстановку вокруг Приднестровья?
Еще никогда в истории независимой Молдовы не было правительства, которое так сильно делало бы ставку на евроинтеграцию, оборону и внутренние реформы, одновременно было бы проукраинским и дистанцировалось от России. Одно это - "красная тряпка" для Кремля, стремящегося любыми средствами пересобрать СССР 2.0. Вдобавок премьер-министр Молдовы Дорин Речан обнародовал 16 февраля в парламенте цели и приоритеты Кишинева в отношении Приднестровья, которые включали в себя в том числе демилитаризацию региона. Речан подчеркнул, что речь идет о поиске дипломатического решения, ведущего к восстановлению полного суверенитета Молдовы. Однако воспаленное воображение Путина скорее всего нарисовало ему иную картину. Его все водят за нос и замышляют против него подлости. Вот и здесь, очевидно, готовят военное вторжение - при помощи Украины и с негласной санкции НАТО.
Российский контингент, включая прокси-войска, расположенные в Приднестровском регионе Молдовы, явно уступает частям Вооруженных сил Украины, расположенным в Одесской области, по всем показателям - и по потенциалу, и по уровню подготовки, и по мотивации, и по численности. Украина могла бы занять регион за пресловутые "три дня". Что не может не вызывать паники у Путина.
Кроме того, Россия хотела бы использовать территорию Приднестровья как плацдарм для удара по Украине на юго-западном направлении. Именно поэтому для нее так важен был остров Змеиный - с него могло осуществляться артиллерийское прикрытие высадки десанта в Бессарабии. В нынешней ситуации переброска российских войск - технически трудноосуществимая задача. Но страх потерять Приднестровье толкает российское руководство на хаотические действия с целью "решения молдавского вопроса".
Создание напряженности может также преследовать цель оттягивания украинских войск на это направление - при одновременной подготовке удара в другом месте.
В тот же день ГУР Минобороны Украины заявило о подготовке Россией масштабной провокации на белорусско-украинской границе. "Для этого на территорию Беларуси прибудет несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают разрушение объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения", - говорится в официальном сообщении. В страну также прибудет российский информационный десант во главе с Владимиром Соловьевым для освещения событий с места. Как утверждает разведка, цель провокации - создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России.
Стоит отметить, что 9 марта самопровозглашенный президент Беларуси подписал закон, предусматривающий смертную казнь за "измену" для чиновников и силовиков. Также законом вводится уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил. Такой шаг может свидетельствовать о подготовке Беларуси к вступлению в войну. Стоит отметить, что накануне февральского вторжения России в Украину, по инсайдерской информации белорусского издания "Наша Ніва", мнения белорусских силовиков о присоединении к российскому оккупационному контингенту разделились. Главной причиной, почему этого не произошло, стала ненадежность белорусской армии. А смешивать белорусские части с российскими Лукашенко не захотел - очевидно, потому что это означало утрату субъектности белорусской армии и отсутствие каких-либо бонусов в случае предполагавшегося тогда скорого триумфа.
Наконец, задачей-минимум для России может быть приклеивание к Украине ярлыка "террористического" государства. За последнее время уже был "теракт" в Беларуси, "теракт" в Брянской области, "теракт" на Балтике. Теперь вот и в Тирасполе. Кроме попытки дискредитации Украины, это может быть информационной подготовкой к возможным очередным подлым ударам со стороны России.
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