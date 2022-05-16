

Главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин. Фото: @valtioneuvosto

От редакции

Историческое решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО - слом еще одной скрепы прежнего европейского порядка. Нейтралитет больше невозможен - это верно не только для стран, находящихся в опасной близости от России, но и для всей западной цивилизации.

Сегодня даже у самых заядлых умиротворителей язык не повернется посоветовать шведам и финнам "не злить" и "не провоцировать" того, кто развязал в Европе большую войну. Новое расширение альянса произойдет очень быстро (несмотря на турецкое оппортунистское взбрыкивание), а на переходный период Стокгольму и Хельсинки будут предоставлены особые гарантии. И термин "финляндизация", который иногда до сих пор бесстыдно пытаются применить к Украине, отправится на помойку истории.

Эксперты единодушны: Швеция и Финляндия не просто идут под ядерный зонтик, они - доноры европейской безопасности. К НАТО сейчас присоединяются те, кто умеет воевать с русскими, кто серьезно и основательно все последние годы готовился к тому, чтобы самостоятельно отражать нападение, - как сейчас приходится делать украинцам.

Теперь Балтийское море становится полностью натовским. Черное тоже однажды должно перейти под контроль западного альянса. А глава Форин-офиса Лиз Трасс мыслит еще шире: она говорит о "глобальном призвании НАТО" и защите Тайваня.

В эти дни, когда украинцы творят большую историю, когда врага окончательно отогнали от Харькова, а "Азовсталь" все еще держится под непрерывным огнем, когда натовский генсек Йенс Столтенберг наконец признал, что Украина может и должна победить, когда слово "капитуляция" уже на устах у рашистских дипломатов, Эмманюэль Макрон в привычной роли "искреннего и требовательного" путинского собеседника продолжает удобрять гнилое деревце компромисса, что вызывает как минимум чувство тяжелой неловкости.

То он заявляет, что "мир не построить на унижении России", то заводит с Зеленским разговор о территориальных уступках (правда, в Елисейском дворце божатся, что за спиной у украинцев ничего с Путиным не обсуждалось), то предсказывает, что интеграция Украины в ЕС может занять десятки лет, и предлагает покамест создать "европейское политическое сообщество" - какой-то странный римейк миттерановского проекта "европейской конфедерации", видимо, тоже с прицелом на вовлечение Москвы в "диалог".

Ну почему французским политикам так хочется обсуждать европейскую безопасность с тем, от кого ее приходится защищать? Привычка мыслить священными "зонами влияния" и вести "диалог ради диалога" обернулась многолетним попустительством.

Ни диалог, ни даже мир не может быть самоцелью для защитников свободы. Как сказала премьер Эстонии Кайя Каллас, "мир не может быть конечной целью, если в итоге агрессия приносит выгоду".

Да, тон в ЕС теперь задают страны Балтии и Центральной Европы. Им предстоит встряхнуть морально одряхлевший франко-германский тандем.