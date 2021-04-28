Председатель ПАСЕ бельгиец Рик Демс стал надежной опорой Кремля в беспокойное время. В середине марта Демс побывал в Москве. Он ясно дал понять, что Навальный для него "не главная тема", и с энтузиазмом обсуждал вакцинацию.

По словам нашего источника в ПАСЕ, Демс крайне воодушевлен "конструктивным подходом" российской делегации. Наверно, поэтому он не отказывает своему заместителю Петру Толстому в сладких заголовках вроде "Глава ПАСЕ пообещал защитить русскоязычных журналистов в Латвии".

И самого Толстого спикер всегда готов защитить от украинских обидчиков: на прошлой неделе Демс отключил микрофон украинскому депутату Олегу Гончаренко за то, что тот развернул простреленный на фронте украинский флаг. А потом Гончаренко и вовсе лишили голоса по требованию Толстого.

Кстати, на июньской сессии российские безобразия обсуждаться не будут: по правилам ПАСЕ страну следует оставить в покое накануне парламентских выборов. На которые обязательно поедут наблюдателями европейские парламентарии. Не откажет себе в этом удовольствии и Рик Демс. А кто аннексию Крыма помянет...