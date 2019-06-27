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Можно стыдливо умолчать, а можно сказать прямо: значительная часть российских правозащитников способствовала принятию позорной резолюции, позволившей России вернуться в ПАСЕ. Это их позиция, и они ее публично защищают.

Аргумент один: если Россию не вернут в Парламентскую ассамблею, то она может по своей инициативе выйти из Совета Европы, и тогда российские граждане останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Для российских правозащитников, вовлеченных в судебные страсбургские дела, участие России в СЕ безусловно важно, поскольку это часть их деятельности. Это возможность защищать интересы конкретных российских граждан, чьи права нарушаются. И для конкретных российских граждан это, разумеется, тоже важно. Какими успехами можно похвастаться?

За двадцать с лишним лет ЕСПЧ вынес около 2500 решений, осуждающих Москву за нарушение Конвенции о правах человека. Это чуть более ста решений в год. Обращений же в ЕСПЧ было 160 тысяч. То есть рассматривается ничтожная часть обращений. А что такое 160 тысяч обращений в Страсбург за 20 лет для 140-миллионной страны? Капля в море. Случаи нарушений прав человека в России наверняка исчисляются миллионами, ибо это не эксцессы исполнителя, а повседневная практика. Все это прекрасно понимают - и наши правозащитники, и европейские парламентарии, ищущие приличный предлог задружиться с Кремлем.

Правозащитники пафосно заявляют о необходимости защиты в Страсбурге российских граждан от произвола власти. А как быть с оккупацией чужих территорий, аннексией Крыма, военными действиями в Украине, бомбежками в Сирии, отравлениями в Лондоне, пассажирами сбитого "Боинга"? Нарушения прав нероссийских граждан можно не замечать? Не наше дело? Нет, конечно, они скажут несколько дежурных фраз с осуждением российской внешней политики, но единственные более или менее действенные механизмы воздействия на Кремль - санкции и ограничения в СЕ - им кажутся неправильными. Потому что Россия может обидеться, выйти из Совета Европы, и как же они тогда будут защищать российских граждан в Европейском суде?

Жалобы в ЕСПЧ они представляют в виде глобального правозащитного инструмента, потому что суд выносит правильные решения и пострадавшим выплачивается компенсация. Пора сказать, что эти компенсации похожи на откат Западу за его согласие не посягать на авторитарную систему в целом, смириться с агрессивной внешней политикой и признать за Россией право на законность ее интересов в странах бывшего СССР. А компенсации - да пожалуйста, заплатим! Невелика цена. Тем более что платятся они из карманов российских налогоплательщиков. При этом изменения в законы после решений ЕСПЧ не вносятся вовсе или вносятся в таком ничтожном и урезанном виде, что практически не влияют на общее состояние с правами человека в России. Кроме того, Конституционный суд РФ позволил судам игнорировать те решения ЕСПЧ, которые, по их мнению, угрожают безопасности государства.

Сторонники бескомпромиссного возвращения России в ПАСЕ убежденно заявляют, что членство в Совете Европы будет сдерживать Россию от противоправных решений и агрессивной политики, а выход из СЕ развяжет ей руки. Но разве полноправное членство в СЕ до сих пор сдерживало Россию от истребительной войны в Чечне, от оккупации грузинской территории, от аннексии Крыма и военных действий в Донбассе, от военного вмешательства в Сирии на стороне бесноватого диктатора? Почему они думают, что теперь, когда ПАСЕ идет на позорные уступки, Кремль вдруг возьмется за ум и начнет вести себя прилично? С какой стати? Не наоборот ли получится?

Можно предположить, что европейские парламентарии добросовестно заблуждаются в отношении намерений Москвы. Фантастический вариант, но допустим. Но уж российские правозащитники никак не могут ошибаться в оценке собственного авторитарного режима! Тогда в чем смысл их поддержки кремлевской стратегии?

Усилия российских правозащитников носят косметический характер. Они будто делают кремлевскому дракону педикюр на одной лапе - подрезают когти, чтобы дракон лучше выглядел в глазах мирового сообщества и не мог этой лапой шибко ранить невинных российских граждан. Дракону это все равно, у него этих лап еще с десяток. Зато правозащитники при деле.

Европейским депутатам в ПАСЕ тоже хочется с драконом дружить, потому что он богат и опасен. В дуэте с российскими правозащитниками они умоляют:

- Ваше превосходительство, мы согласны со всеми вашими драконовскими правами на нашем форуме, но вы уж, пожалуйста, потерпите нашу критику. Нам придется говорить вам иногда неприятные вещи, мы ведь зависим от наших избирателей.

- Ну ладно, - отвечает Дракон, - только без посягательств на наши законные интересы, иначе так хлопнем дверью, что вся Европа содрогнется.

- Конечно-конечно, ваше превосходительство, - уверяют благодарные депутаты. - Да вы не обращайте на наши резолюции никакого внимания, они для проформы делаются, их выполнять совершенно необязательно. Вы только взносы-то платите, а то ведь сами понимаете...

- Что, тяжко Европе без России? - усмехается Дракон. - То-то. Ишь, взбрыкнули! Куда вам без нашего газа да без наших взносов! Будете хорошо себя вести - мы, может быть, украинских моряков отпустим. А будете вести себя плохо - новых наберем.

И тут у российских правозащитников радостно загораются глаза, европейские парламентарии сидят, потупив взоры, а его превосходительство Дракон с довольной улыбкой смотрит на всех, изредка переводя взгляд на одну из десятка своих лап, любуясь мастерски сделанным педикюром.