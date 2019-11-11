Реклама

В последний перед роспуском день работы британского парламента, 5 ноября, оппозиция настойчиво досаждала членам правительства. Ее представители один за другим требовали ответа на вопрос: почему до сих пор не опубликован доклад о российском вмешательстве в британскую политику, прежде всего в кампанию за выход из ЕС - разве правительству есть что скрывать?

Доклад, составленный комитетом нижней палаты по разведке и безопасности, был готов еще в марте, прошел все согласования в спецслужбах к середине октября и теперь лежит на столе премьер-министра. Однако премьер отчего-то медлит.

Доминик Грив, бывший тори, а ныне независимый председатель комитета, подготовившего доклад, с подчеркнутой любезностью интересовался у министра по делам Европы и Америк Кристофера Пинчера:

Не соблаговолит ли министр подтвердить, что премьер-министр не вправе изменять содержание докладов или изымать из них материалы и что, если он желает воспользоваться своим правом вето, он обязан дать комитету убедительное объяснение, почему он это делает?

Лейбористка Эмили Торнберри, министр иностранных дел в теневом кабинете Джереми Корбина, грозно вопрошала:

Отчего так тревожится Даунинг-стрит? Почему не опубликовать официальный доклад о попытках российского вмешательства в референдум 2016 года, будь они успешными или наоборот? Боюсь, потому, что правительство понимает, что доклад повлечет за собой другие вопросы о связи между Россией, Брекзитом и нынешним руководством Консервативной партии, и эти вопросы способны пустить под откос ее избирательную кампанию.

Далее в выступлении Торнберри прозвучали имена Сергея Налобина, Доминика Каммингса, Нормана Стоуна и Владислава Суркова, а также фраза о том, что "в казну консерваторов рекой текут деньги русских эмигрантов... А если министр намерен отмахнуться от всего этого как от теории заговора или как от клеветы и заявить, что причина задержки не в этом, я ему отвечу: докажите это. Опубликуйте доклад, и мы убедимся в этом сами. В противном случае нам остается только спрашивать: что вы скрываете?"

Пинчер в изысканных выражениях благодарил членов парламента за вопросы и всем отвечал одно и то же: доклад еще не прошел процедуру рассекречивания. Достопочтенной же леди он особо обязан за ее интерес к теориям заговора. Но не стоит ли ей в таком случае поинтересоваться вождями ее партии, которые "годами действовали рука об руку со своими российскими друзьями".

А глава Форин-офиса Доминик Рааб, от которого Эмили Торнберри добивалась ответа на вопрос "Имеет ли мистер Каммингс неограниченный доступ к совершенно секретным разведданным - да или нет?", заявил, опять-таки со всеми полагающимися реверансами:

Намек на то, что на Даунинг-стрит, 10 распоряжается кремлевский крот, совершенно смехотворен, даже по меркам крайне левых. Что действительно настораживает, так это то, что лидер лейбористов оказался на стороне Кремля, когда тот отрицал свою причастность к нападению с использованием вещества нервно-паралитического действия в Солсбери в 2018 году, и это еще одна причина, почему лейбористам при их нынешнем руководстве нельзя доверять заботу о безопасности Британии.

Искрометный обмен любезностями продолжался вне стен парламента. Премьер Борис Джонсон опубликовал в The Daily Telegraph колонку (она вышла в тот же день, когда состоялись описанные нами дебаты), в которой писал:

Трагедия современной Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина состоит в том, что они питают инстинктивное отвращение к стремлению получать прибыль... Они делают вид, что их ненависть направлена лишь на каких-то определенных миллиардеров, и тычут пальцем в людей с мстительным наслаждением, невиданным с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков.

Размещая в Твиттере эту цитату, Джереми Корбин прокомментировал ее так: "Вздор, с которым носятся супербогачи, лишь бы не платить больше налогов".

Объявляя в среду на пороге своей резиденции о роспуске парламента и выборах, назначенных на 12 декабря, Джонсон призвал соотечественников:

Идите к нам, правительству, которое верит, что Британия должна встать в мире во весь рост, или ступайте с Джереми Корбином и Лейбористской партией, которые заодно с Путиным, когда он отдает приказы о применении отравы на улицах Солсбери.

Как видим, британская полемика по русскому вопросу повторяет американскую: Дональд Трамп переводит стрелки на демократов, а Борис Джонсон - на лейбористов. Наконец, в воскресенье The Times опубликовала утечку, присовокупив, что британское разведсообщество "в бешенстве" оттого, что правительство медлит с публикацией. В документе, по сведениям The Times, содержатся имена девяти российских спонсоров Консервативной партии, но в статье названы только четверо: Александр Темерко, Любовь Чернухина и отец и сын Лебедевы. Статья эта в основном повторяет то, что уже известно из расследований Reuters и Open Democracy.

По сведениям Open Democracy, в общей сложности Консервативная партия получила от российских спонсоров за последний год по меньшей мере 498 850 фунтов, или 642 тысячи долларов. Годом прежде эта сумма составила 350 тысяч фунтов. Если считать с 2010 года, то русский вклад в консерваторов выражается цифрой в 3,5 миллиона фунтов.

Самый щедрый из перечисленных лиц - Александр Темерко. Его пожертвования за семь последних лет - 1,2 миллиона фунтов. Темерко - бывший вице-президент "ЮКОСа" по связям с правительством. Он покинул Россию в 2005 году последним из акционеров компании. Москва добивалась его экстрадиции, но лондонский Высокий суд ответил отказом. Теперь Темерко - британский подданный и глава компании OGN Group, производящей сталь для буровых платформ. На персональном сайте можно полюбоваться его фотографиями в обнимку с Джонсоном и министрами его кабинета. В своих публичных заявлениях, размещенных на сайте, Темерко выражает несогласие с "другом Борисом Джонсоном" по поводу Брекзита, поскольку Европа - критически важный рынок для британской экономики. В интервью HuffPost UK он говорит, что консерваторы со своим маниакальным желанием выйти из ЕС превратились в "религиозную секту" во главе с "архиепископом Каммингсом".

Однако ранее, как отмечает Reuters, Темерко был сторонником Брекзита и называл его "революцией против бюрократии". Хорошо зная по работе в "ЮКОСе" нынешнего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, который прежде возглавлял ФСБ, бизнесмен высоко оценивает его профессионализм. В беседах с корреспондентом Reuters Темерко называл его "достойным семьянином" и говорил, что в Патрушеве "больше позитивного, чем негативного". Леонид Невзлин, еще один бывший акционер "ЮКОСа", подтвердил Reuters, что у Темерко "давние связи" с российскими спецслужбами и министерством обороны, благодаря которым он и был приглашен в компанию. Однако Невзлин отказался отвечать на вопрос, поддерживаются ли эти связи до сих пор. Сам Темерко на тот же вопрос ответил, что контакты были "формальными", но не "личными" и давно прекратились. Дмитрий Песков заявил Reuters: "Мы не знаем такого джентльмена". Спросить о Темерко Патрушева корреспонденту не представилось возможности.

Александр Темерко говорил, что участвовал в неудавшейся попытке отстранить Терезу Мэй от руководства партией в декабре прошлого года, и высокопоставленный член партии подтвердил Reuters, что его участие было "весьма значительным". После того как эти сведения были опубликованы, юристы Темерко прислали Reuters бумагу, в которой назвали их "неточными" и "порочащими" их клиента, однако агентство настаивает на своей версии.

В соперничестве за пост лидера партии Темерко поддерживал Джереми Ханта и призывал однопартийцев отвергнуть "волшебную сказку", то есть Брекзит без сделки, которую предлагает "забавный блондин". Данных, что он вкладывал деньги в кампанию Джонсона или Ханта, нет. По его собственным подсчетам, на прошлых парламентских выборах он спонсировал 40 членов парламента от Консервативной партии. Некоторые из них состояли в него на жаловании. Это, например, Джеймс Уортон, возглавлявший кампанию Джонсона за пост лидера партии, и Мартин Колланан, министр по выходу из ЕС. Первый значился советником, а второй входил в совет директоров энергетической компании Темерко Aquind Ltd.

В связи с обвинениями во вмешательстве в Брекзит некоторые из закадычных друзей, пишет Reuters, стали чураться энергичного выходца из России. Однако с Джонсоном у него, по сведениям агентства, отношения "по-прежнему близкие".

Единственный близкий к власти соотечественник Темерко, контакты с которым он подтверждает, - Андрей Гурьев, основной владелец компании "ФосАгро", которому принадлежит крупнейшее после Букингемского дворца британское поместье Уитенхерст.



Любовь Чернухина - справа от Терезы Мэй. Фото: instagram.com/elizabeth.truss.mp

От Любови Чернухиной, жены бывшего министра финансов РФ Владимира Чернухина, тори, по сведениям Open Democracy, получили в прошлом году около 450 тысяч фунтов, а начиная с 2014-го - 1,2 миллиона. Эта дама прославилась тем, что в мае этого года заплатила 135 тысяч долларов за обед в обществе Терезы Мэй и шести членов ее кабинета в лондонском отеле Goring Hotel. Оппозиция потребовала тогда вернуть деньги "путинскому дружбану", но руководство партии ответило, что ничего оно возвращать не будет, потому что Чернухин никакой Путину не дружбан. Право на куверт за министерским столом Чернухина купила с молотка, как ранее за 160 тысяч теннисный матч с Дэвидом Кэмероном и Борисом Джонсоном и за 30 - обед с министром обороны Гэвином Уильямсоном в военном кабинете Черчилля.

Владимир Чернухин, который после работы в Минфине возглавлял "Внешэкономбанк", был креатурой Михаила Касьянова. Его имя, как утверждает "Новая газета", фигурировало в уголовном деле Дениса Михайлова - замдиректора департамента Минфина, осужденного в 2006 году за разглашение гостайны и взятку. Лишившись с отставкой Касьянова высокого покровителя, Чернухин улетел в Лондон. Источники происхождения его богатства неизвестны, но у российского правосудия претензий к нему как будто нет.

Open Democracy упоминает также Льва Михеева, который внес в избирательную кассу тори 212 тысяч фунтов начиная с 2014 года. The Daily Mail называет его "финансистом-миллиардером с офисами в Лондоне и в двух шагах от Кремля", но в русском списке Forbes он не значится.

Кроме того, в мае Консервативная партия получила 20 тысяч фунтов от лоббистской фирмы New Century Media Corp., которая в 2013 году "улучшала имидж" России на Британских островах, а в 2014-м устроила Василию Шестакову, соавтору Путина и его партнеру по дзюдо, рандеву с тогдашним премьером Кэмероном. Клиентом New Century Media является также Херардо Лопес, бывший владелец "Формулы 1", у которого имеются крупные деловые интересы в России и который в апреле 2016 года, за три месяца до референдума по Бpекзиту, пожертвовал тори 400 тысяч фунтов.



Сергей Налобин. Фото: gov.ru

Сергей Налобин, которого упоминала Эмили Торнберри, - российский дипломат, в прошлом первый секретарь посольства РФ в Лондоне, сын генерала КГБ, о чем со ссылкой на российскую газету сообщала The Guardian. В посольстве он курировал неформальное объединение "Консервативные друзья России" - в частности, организовывал поездку молодых активистов в Россию. Группа была организована известным лоббистом и политтехнологом Мэтью Эллиоттом, принимавшим участие в кампании за Брекзит а качестве исполнительного директора организации Vote Leave. "Друзья России" скандально прославились публикацией в 2012 фотографии видного лейбориста Криса Брайанта в нижнем белье, взятой на сайте знакомств. Брайант заявил тогда, что поплатился за свою критику путинского режима, и обвинил "друзей" в гомофобии. С тех пор в группе не осталось ни одного члена парламента. Она переименовалась в "Форум Вестминстер - Россия". А Сергей Налобин теперь возглавляет отдел цифровой дипломатии Департамента информации и печати МИД и рассказывает про "зарубежные фабрики интернет-троллей".

Осталось разъяснить Доминика Каммингса. Это советник Бориса Джонсона. Оппозиция приписывает ему безраздельное влияние на премьера. В частности, ему будто бы принадлежит идея роспуска парламента на пять недель, отмененного Верховным судом. Он изучал древнюю историю в Оксфорде (его однокурсником там был покойный историк Норман Стоун, посмертно угодивший в список лиц с подозрительными связями), а в 1994-1997 годах работал в различных проектах в России. Оппозиция считает эти сведения слишком расплывчатыми и недостоверными и предполагает, что он тогда завязал контакты в высоких политических сферах России. Дмитрий Песков говорит, что проследить тогдашние контакты Каммингса невозможно за давностию лет: "Вы представьте себе, сколько людей посещали и Советский Союз, и Российскую Федерацию. Поэтому я здесь не имею возможности найти ответ на этот вопрос".

Таковы на сегодняшний день последние сведения о российском вмешательстве в Брекзит. Доклад, о котором идет речь, составлен при участии бывшего сотрудника MI5 Кристофера Стила - того самого, который написал досье с компроматом на Трампа. Президент и его сторонники объявили его гнусной фальшивкой, но спецпрокурор Мюллер частично подтвердил данные досье, а те, подтвердить которые он не смог, никто пока убедительно не опроверг.