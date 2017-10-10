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новость Президент Каталонии призвал парламент региона повременить с независимостью

10.10.2017
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
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Президент Каталонии Карлес Пучдемон, выступая в парламенте региона, призвал депутатов отложить на несколько недель принятие декларации независимости провинции, сообщает La Vanguardia.

По мнению Пучдемона, такой шаг необходим для облегчения переговоров о судьбе Каталонии с Мадридом и Брюсселем. Глава региона назвал "жестом щедрости" со стороны Барселоны отказ от немедленного объявления независимости.

Пучдемон призвал не разжигать конфликт в Каталонии. По его словам, после референдума о независимости многие жители испанской провинции оказались "обеспокоены и напуганы", а компании стали сворачивать бизнес в регионе. "Мы не должны провоцировать насилие. Напротив, следует снижать напряженность", - подчеркнул глава провинции.

Тем не менее плебисцит был "политическим успехом", сказал Пучдемон. Он выразил уверенность, что Каталония получила право на независимость, а избиратели смогли высказать свою волю, несмотря на "жестокие полицейские нападения".

Согласно ранее принятому парламентом Каталонии закону о референдуме, депутаты должны были провозгласить независимость региона через 48 часов после окончания голосования.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей провинции, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били; в ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

Подготовка и проведение Каталонией референдума о независимости повлекли крупнейший за последние несколько десятилетий конституционный кризис в Испании. Основной закон королевства не дает регионам права выхода из состава страны. На основании этого Конституционный суд Испании приостановил действие каталонского закона о референдуме.

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10.10.2017
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