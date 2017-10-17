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Мадридский суд арестовал за "подстрекательство к мятежу" двоих активистов движения за независимость Каталонии, передает La Vanguardia.

Под стражу без права внесения залога попали лидер каталонской организации "Всеобщая культура" Жорди Куишар и глава "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчес.

Еще двоих подозреваемых суд оставил на свободе: это начальник полиции Каталонии майор Жузеппе Льюис Траперо и его заместитель Турезе Лаплан. Полицейским инкриминируют подстрекательство к неповиновению властям: местные правоохранители не помогали испанской Гражданской гвардии разгонять протестующих.

По версии следствия, Куишар и Санчес организовывали массовые протесты 20-21 сентября в Каталонии, в ходе которых демонстранты блокировали в административных зданиях испанских силовиков, проводивших выемки документов в связи с подготовкой референдума о независимости автономии. При этом протестующие уничтожили несколько автомобилей Гражданской гвардии.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били; в ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября президент Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ, пригрозив в противном случае сместить администрацию региона.

Подготовка и проведение Каталонией референдума о независимости повлекли крупнейший за последние несколько десятилетий конституционный кризис в Испании. Основной закон королевства не дает регионам права выхода из состава страны.