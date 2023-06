Татьяна Гришко



Оккупанты на левобережной Херсонщине не только провалили эвакуацию населения, о чем проговариваются даже подцензурные медиа. Они стреляли в спину тем, кого эвакуировали украинские спасатели. В воскресенье, 11 июня, было обстреляно три лодки с мирными жителями, в основном пожилыми и маломобильными людьми. Трое погибли, еще 10 человек получили ранения. Один из погибших - 74-летний мужчина, пытавшийся прикрыть своим телом жену. Российские военные активно препятствовали эвакуации местных жителей на подконтрольную Украине территорию - тому есть немало свидетельств, в том числе от волонтеров.



Жертвой этой политики удержания в заложниках для принуждения к любви стала Татьяна Гришко, 32-летняя уроженка Голой Пристани. Которая на момент смерти была беременна. О ее гибели первым сообщил 8 июня гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо. Тот самый, который рассказывал 6 июня о выгоде разрушения Каховской ГЭС для российских войск и заявлял, что на ситуации в регионе оно скажется "не сильно". Вода прибывала, а Сальдо рапортовал, что "населенные пункты живут, люди спокойно двигаются по улицам", эвакуации не потребуется.



Сальдо не назвал ни имени, ни фамилии погибшей. Неправильно указал ее возраст - приписал лишний год. И обвинил в ее смерти "украинских нелюдей". Приложив к своему сообщению фото старого обстрелянного автобуса, где отверстия от осколков успели проржаветь. Российские СМИ написали о "беременной россиянке, погибшей при аробстреле ВСУ".



О том, что это была Татьяна Гришко, стало известно от ее подруг. Они написали, что женщина погибла, "спасая своих бабушку и дедушку". И обвинили в ее гибели оккупантов.



Татьяна выехала из Голой Пристани еще в начале оккупации, рассказала "Граням" ее кума, Екатерина Гудзь. Она не получала паспорта РФ, поэтому российские медиа, которые назвали ее "россиянкой", соврали и тут. В момент гибели Татьяна не находилась ни в автобусе, ни рядом с ним. Никакого обстрела "эвакуационного пункта", о котором заявлял Сальдо, не было. Татьяна вывозила бабушку с дедушкой на собственном транспорте, который "преследовал дрон". Потом "завис" и сбросил взрывное устройство на автомобиль. Татьяна была на последнем месяце долгожданной беременности. Ждала девочку. Осколок попал и в живот тоже - малышка погибла.



Сальдо, на ее месте должен был быть ты. И когда-нибудь ракета, от которой ты зайцем бегаешь, тебя обязательно достанет, лживый ты подонок.



В этот же день, 8 июня, был действительно обстрелян из артиллерии эвакуационный пункт. Но не в Голой Пристани, а в Херсоне. Этот обстрел был задокументирован журналистами. Находившийся на месте событий фотограф и журналист Стас Юрченко написал в твиттере, что, судя по звукам, армия РФ обстреливает город из ствольной артиллерии и "Градов". Украинская журналистка Кристина Бердинских также стала очевидицей обстрела: "Сегодня работала в Херсоне у воды, было тихо и спокойно. Много волонтеров, спасателей, журналистов со всего мира. Затем начался обстрел. Все убегали кто куда". На одном из коротких видео толпа людей у эвакуационного пункта разбегается после начала обстрела.



Американское издание The New York Times сообщило, что "на видеозаписях, проверенных редакцией, видны многочисленные российские удары по эвакуационному пункту в городе Херсоне, пострадавшем от наводнения". В частности, под обстрел попал главный раввин Украины Моше Асман. Он как раз записывал видео, когда раздался взрыв. Религиозному лидеру и другим людям пришлось упасть на землю. Чудом никто из команды не пострадал.



Просто сравните это с "доказательством" Сальдо в виде снимка неизвестного автобуса в неизвестной локации.



Гауляйтеры изоврались до корней волос и кончиков ногтей. Даже в мелочах врут. Глава оккупационной администрации Новой Каховки, например, врал, что все животные из зоопарка "Казкова Діброва" были вывезены еще в 2022 году и "там никого не осталось". На самом деле животные были в зоопарке и почти все погибли.



Нас ждут новые страшные открытия. Голая Пристань и Олешки уходили под воду практически полностью, спасением тысяч людей занимались в основном немногочисленные волонтеры. На 10 июня родственники не могли восстановить связь по меньшей мере с 395 людьми, оказавшимися в зоне затопления. Только в одних Олешках, по словам волонтеров, погибших может быть около 100 человек.



Экологические последствия подрыва плотины Каховской ГЭС еще впереди. В одночасье практически полностью исчезло Каховское море - водохранилище длиной 230 км, максимальной шириной 24 км, площадью 2155 км². Один из крупнейших водоемов Европы. Фауна которого включала свыше 150 видов зоопланктона, свыше 180 беспозвоночных, 56 видов рыб. На его месте теперь образуется болото.



Изменение экологической ситуации в регионе, по некоторым оценкам, в итоге может привести к появлению полутора миллионов "климатических беженцев". Около 700 тысяч человек уже сейчас лишились надлежащего доступа к питьевой воде. Об этом в интервью Associated Press заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Кроме того, глобальному Югу, с которым заигрывает Россия, пытаясь представить себя выразителем его интересов, придется столкнуться с сокращением экспорта зерна, а значит, повышением цен на хлеб. Что в ряде регионов может вызвать голод.



Еще одна опасность - опреснение и загрязнение Черного моря. Государственная экологическая инспекция фиксирует у берегов Одессы соленость воды в 2,9 раза ниже нормы. Это важный показатель - множество организмов очень восприимчивы к изменениям солености. Это может привести к цветению опасных сине-зеленых водорослей и другим губительным процессам. Кроме того, в море попадут различные загрязняющие вещества - химикаты и возбудители инфекционных заболеваний. Экологи и врачи говорят, что в воду уже попало много опасных веществ, которые могут вызвать вспышки кишечных инфекций, гепатита, ботулизма, холеры и даже сибирской язвы. Не говоря уже о многочисленных трупах животных и просто о твердом мусоре, а к берегам Одессы прибивает теперь даже дома. И об огромном количестве боеприпасов.



Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, на днях его представители посетили Херсонскую область. "Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации", - сказал президент Владимир Зеленский.



Со своей стороны просим приобщить к делу информацию о бесчеловечной расправе оккупантов над Татьяной Гришко и ее нерожденной дочерью. Прямым соучастником которой, поскольку он эту расправу покрывал, является гауляйтер Сальдо.