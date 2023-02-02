

Краматорск, ночь на 2 февраля. Фото: ГСЧС Украины



Трагедия Днепра, только в меньшем масштабе, повторилась в Краматорске. Вечером 1 февраля, в 21:45, по центру города был нанесен ракетный удар. Ракета "Искандер-К" попала в жилой сектор. Изначально сообщалось о разрушении одного-двух или нескольких подъездов четырехэтажного дома, позже полиция уточнила, что ударом был полностью разрушен один многоквартирный дом и повреждены по меньшей мере еще восемь. Известно о двоих погибших жителях и восьмерых раненых. В течение ночи продолжалась операция по разбору завалов, помощи пострадавшим и выжившим. Офис генпрокурора по факту обстрела открыл уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).



В российских пабликах традиционно сначала заявили о поражении военных целей, а когда стало известно о попадании в жилой дом, свалили вину на украинское ПВО. (Стоит напомнить, что это в любом случае не имело бы значения - виновен тот, кто создал ситуацию, результатом которой стали жертвы.)



"Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его победить, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", - отметил президент Зеленский, реагируя на обстрел Краматорска.



Жертв могло быть намного больше, если бы жители города, наученные еще горьким опытом 2014 года, активно не эвакуировались. В период наиболее интенсивной эвакуации здесь оставалось около 40 тысяч человек, или пятая часть населения города. На зиму многие из них предпочли вернуться: по словам городских властей, число жителей возросло до 80 тысяч, но и это менее половины. Для сравнения: в Днепре только официально зарегистрировано около 170 тысяч вынужденных переселенцев из соседних областей. По неофициальной статистике, в городе находятся 400 тысяч временно перемещенных лиц. Таким образом, Днепр оказался одним из городов, население которых после российского вторжения выросло. Что делает его очень уязвимым.



Свою наиболее кровавую трагедию Краматорск пережил 8 апреля 2022 года - тогда российские войска нанесли удар двумя ракетами "Точка-У" по железнодорожному вокзалу города, где ожидали эвакуации тысячи жителей. В результате удара погиб 61 человек, в том числе семеро детей, ранения различной степени тяжести получили свыше 120 человек, в том числе 16 детей. При этом на маршевом двигателе одной из российских ракет, упавшем на Привокзальной площади, было написано "За детей.



Аналитики Института изучения войны (ISW) приводят слова главы марионеточной администрации "ДНР" Дениса Пушилина, который заявил, что захват Бахмута позволит российской армии подойти к Славянску и Краматорску. Однако, как отмечают в ISW, эти заявления свидетельствуют об очередной переоценке россиянами своих возможностей. По словам Пригожина, темп продвижения российских войск под Бахмутом составлял 100 метров в день. Им понадобилось восемь месяцев, чтобы продвинуться на свои сегодняшние позиции из Попасной и Светлодарска, то есть преодолеть расстояние в 25 и 22 км соответственно. Славянск с Краматорском находятся в 40 километрах к северо-западу от Бахмута. Кроме того, сам Бахмут не взят. Аналитики ISW не считают его падение неизбежным. Разве что командование ВСУ может принять решение об отступлении, чтобы избежать неприемлемых потерь.



Тем не менее украинские эксперты, в частности полковник Олег Жданов, советуют жителям Краматорска по возможности покинуть город. Учитывая, что он подвергается регулярным обстрелам, оставаться там - значит играть в "русскую рулетку": прилетит - не прилетит. По словам Жданова, очередной этап "эпической битвы за Донбасс" уже начался, ее пика стоит ожидать к марту. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти России готовятся к максимальной эскалации войны. Новое обострение может произойти в ближайшие недели.



В тот же день, 1 февраля, оккупанты обстреляли село Елино на Черниговщине - на другом конце страны, примерно в 700 км от Краматорска. В результате попадания мины в погреб погибли четыре человека, которые прятались от обстрелов.



С 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, до 29 января нынешнего года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 18657 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 7110 погибших и 11547 раненых. Эти данные не включают в себя жертвы Мариуполя и ряда других городов, где невозможно получить достоверные сведения. На Донецкую и Луганскую области, которые Россия намеревалась "защитить", приходится больше половины всех зафиксированных случаев - 9998 (4144 погибших и 5854 раненых). И это не считая жертв Мариуполя.