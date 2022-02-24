

Российские пленные. Фото опубликовано Антоном Геращенко

Российское вторжение началось с ракетных ударов по украинским городам. Агрессор бомбит стратегические объекты по всей Украине и ведет наземное наступление по нескольким направлениям, встречая упорное сопротивление.

Российские войска захватили города Геническ и Новая Каховка в Херсонской области.

От российских обстрелов погибли до 10 мирных жителей. Потери ВСУ и пограничников составляют около 40 человек. По данным украинской стороны, россияне потеряли 7 самолетов, 4 вертолета, около 100 человек личного состава, более 10 единиц бронетехники.

К вечеру стало известно, что оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. "Наши ребята отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года (авария на ЧАЭС. - Ред.) не повторилась. Сообщил об этом премьеру Швеции Магдален Андерсон. Это объявление войны всей Европе", - написал Зеленский в твиттере. Нацгвардия вступила в бой в районе города Припять, россияне высадили десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.

Под Глуховом в Сумской области украинские военные применили "Джавелины" и уничтожили 15 российских танков Т-72, говорится в сообщении сухопутных войск ВСУ. Колонна техники приблизилась к Конотопу Сумской области. Механизированные подразделения ВСУ вступили в бой, россиян остановили в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец. Российские танки замечены в центре самих Сум.

Россияне подошли вплотную к Харькову и понесли потери - Нацгвардия Украины уничтожила на объездной дороге под Харьковом четыре российских танка.

Подбитый российский танк под Харьковом pic.twitter.com/Mis7KDFJan — Грани.Ру (@GraniTweet) February 24, 2022

Украинские военные восстановили положение по всей линии соприкосновения в Донецком оперативном районе. Идут бои на Мариуполськом направлении.

Оккупанты атаковали украинских пограничников на острове Змеиный в Одесской области, сообщает МВД Украины. После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного обстрела остров обстреливает корабль Черноморского флота "Москва", также россияне применили боевую авиацию.

По данным CNN, российские военные захватили аэропорт Антонов под городом Гостомелем в 25 километрах от Киева. Вертолеты высадили там россиян, чтобы установить "воздушный мост". Велся обстрел других украинских аэропортов и военных аэродромов - в частности, были атакованы аэропорты в Ивано-Франковске и Луцке. Под Гостомелем украинские силовики задержали российского диверсанта с записями и специальными приборами, который пытался выдать себя за украинца.

В Черном море в 50 милях к югу от Одессы бомба попала в турецкий корабль, который шел в Румынию. Судно оказалось повреждено, но никто не пострадал, оно продолжает движение.

На Северщине россиян удалось остановить на реке Уж, танковый бой идет в районах Большие Осняки и Ровнополье. Первая отдельная танковая бригада ВСУ остановила колонны противника в районе Батурина и в окрестностях Чернигова.

Из Крыма российские войска движутся к Мелитополю и Херсону. Возле Херсона замечен российский десант. Группировка войск "Юг" ведет оборону по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов.

В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района разбился украинский военно-транспортный самолет Ан-12. Из 14 человек на борту пятеро погибли.

Сообщается о случаях пленения россиян украинскими военными. Под Черниговом украинцам сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Ранее 93-я бригада украинской армии взяла в плен двух военнослужащих 423-го гвардейского мотрстрелкового Ямпольского полка.

Глухов !



Відео допиту командиру, який разом зі своїми взводом здався ЗСУ.

Прохання поширити, щоб бачили росіяни. pic.twitter.com/7Qjhc1x9nK — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) February 24, 2022

Россия начала вторжение в Украину в 5 утра по киевскому времени. После серии ракетных и авиаударов российская техника пересекла украинскую границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях. Оккупанты выпустили более 30 крылатых ракет "Калибр", устроили артиллерийские обстрелы приграничных районов Украины, в том числе из РСЗО. Обстрелы велись не только с территории России - 4 баллистических ракеты в юго-западном направлении уже днем были выпущены из Беларуси.

Предлогом для вторжения России стали обращения к Владимиру Путин лидеров "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. В ночном видеообращении к россиянам Путин заявил, что Россия "не может мириться" с тем, что от Украины "исходит угроза". Он заверил, что в планы Москвы якобы не входит оккупация украинских территорий. Путин пригрозил, что если иностранные государства попытаются вмешаться, то ответ России приведет "к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались".