Путин хочет воссоздать Советский Союз и уничтожить украинскую независимость - выступая на слушаниях в Конгрессе, замгоссекретаря США Виктория Нуланд впервые так четко назвала вещи своими именами. Заявление это прозвучало в 30-ю годовщину роспуска СССР.

8 декабря 1991 года в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще произошло долгожданное событие, которое Путин позже назовет геополитической катастрофой века. Президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Президиума Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств. Тем самым был окончательно похоронен новый союзный договор, идею которого продвигал президент СССР Михаил Горбачев, пытаясь остаться в мировой политике во главе "обновленного Союза". Решающую роль в том, что этот договор так и не был подписан, сыграла позиция Украины.

Сразу после провала августовского путча, 24 августа, Верховная Рада приняла "Акт провозглашения независимости Украины":

"Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,

продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства на Украине,

исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,

исполняя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно ПРОВОЗГЛАШАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ".

Одновременно было прекращено действие законов СССР на территории Украины. Заседание Рады транслировалось украинским телевидением в прямом эфире. Акт о независимости был принят по предложению члена Народного Руха Украины поэта Дмитрия Павлычко, а его текст был спешно разработан в перерыве заседания. 364 депутата проголосовали "за". 12 депутатов не участвовали в голосовании, 3 воздержались, и 1 депутат проголосовал против. Лидеры Народного Руха Вячеслав Черновол, диссидент, проведший 17 лет в советских лагерях, и Иван Заец, активный борец за возрождение украинского языка и культуры, внесли в зал флаг Украины, с которым украинцы стояли на баррикадах возле Верховного совета РСФСР в Москве в дни путча. В тот же день Верховная Рада подчинила себе все военные формирования на территории республики и создала Министерство обороны Украины.

Принятие Акта независимости Украины означало, что глубоко потрясенный августовским путчем союзный центр вступил в стадию агонии. Если крупнейшая по населению после России республика СССР становится независимой, само существование Союза для Москвы утрачивало смысл. К тому времени страны Балтии считались уже "отрезанным ломтем" и на их членство в новом Союзе Михаил Горбачев не рассчитывал. А без Украины в новом Союзе оставались главным образом дотационные республики.

В 1994 году Збигнев Бжезинский сказал: "Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю". Неудивительно, что путинский режим так ненавидит Украину, главную виновницу краха Советского Союза, и делает все, чтобы вновь подчинить ее.

В Украине с самого начала горбачевской перестройки развернулась напряженная борьба между национально-демократическими силами и коммунистами. Народный Рух Украины был наиболее влиятелен в западных и центральных областях, а противники независимости - в восточных, включая Донбасс и Харьковскую область, а также в Крыму. Народный Рух, созданный в сентябре 1989 года, свою первую крупную акцию провел 22 января 1990 года, в 71-ю годовщину объединения Украинской Народной Республики с Западно-Украинской Народной Республикой. В этот день живая цепь протянулась от Ивано-Франковска до Киева. Уже в марте 1990 года Народный Рух, декларировавший своей целью обретение Украиной независимости, вместе с союзниками из Украинской республиканской партии и Демократической партии Украины образовал блок "Народная рада", получивший на выборах 211 мест из 450.

Но для того чтобы дело независимости победило, необходимо было, чтобы его поддержала не только интеллигенция, помнящая об Украинской Народной Республике 1918-1920 годов, но и хотя бы часть партийной номенклатуры. И после августовского путча такой поворот произошел. Бывший 2-й секретарь ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук, ставший в июле 1990 года председателем Верховной Рады, во время августовского путча воспротивился введению в Украине чрезвычайного положения, а после провала путча вышел из КПСС и поддержал Акт о независимости. В результате за этот акт проголосовал не только оппозиционный блок, но и большинство коммунистической фракции в Раде. После этого Советский Союз был обречен.

Часть национал-демократов поддержала кандидатуру Кравчука на пост первого президента Украины. Выборы прошли 1 декабря 1991 года одновременно с Всеукраинским референдумом, утвердившим Акт о независимости.

Еще задолго до путча Кравчук начал саботировать подписание нового союзного договора, фактически превращавшего СССР в нежизнеспособную конфедерацию с очень неопределенными полномочиями центральной власти. В июне 1991 года Кравчук отказался ехать в Ново-Огарево на обсуждение проекта договора и проинформировал Горбачева, что в соответствии с решением Рады Украина определится со своим отношением к союзному договору не ранее середины сентября.

За несколько дней до путча Горбачев встретился с Кравчуком. Леонид Макарович, как он сам вспоминал, сказал главе агонизирующего советского государства: "Я знаю, что ЦК (компартии Украины. - Б.С.) "за". А я против. Договор подписывает Кравчук, а не ЦК. А я его подписывать не буду". По словам Кравчука, в октябре он ясно дал понять Москве: "пока не состоится всеукраинский референдум, никаких соглашений Украина подписывать не будет". "В средствах массовой информации украинское руководство изложило свою позицию: мы готовы к диалогу с независимыми республиками, но нам не о чем договариваться с центром, который уже никого не представляет, - объяснял потом Кравчук. - К тому же наша страна не собирается ограничивать свою внешнеполитическую деятельность сотрудничеством только с новыми суверенными государствами. Еще я отметил: если на референдуме народ поддержит независимость, необходимость подписания нового союзного договора для Украины отпадет".



Горбачев как заклинание повторял в беседах с Кравчуком, что референдум о независимости непременно провалится - мол, он-то "знает настроения в Украине". Но Кравчук и поддержавшая его часть номенклатуры понимали, что поддержка cоюзного договора чревата проигрышем выборов и приходом к власти демократов из Народного Руха.







Итоги референдума, состоявшегося 1 декабря, показали, что независимость Украины поддержали 90,32% проголосовавших при явке в 84,18%. За независимость проголосовало большинство в каждом из регионов Украины. В Крымской АССР - более 54%, в Севастополе - более 57%, в Донецкой и Луганской областях - почти 84%. Уже 5 декабря президент России Борис Ельцин заявил о признании независимости Украины. Логическим следствием этого шага стало подписание Беловежских соглашений и ликвидация СССР.



С этим Горбачев уже не мог ничего сделать. После августовского путча он фактически утратил контроль над армией и другими силовыми структурами. Да и трудно было в тот момент найти хоть одну надежную воинскую часть, которую можно было бы бросить для свержения руководства Украины и других мятежных республик. Горбачев уже шага не мог ступить без позволения Ельцина. Так Украина вместе с Россией похоронили Советский Союз. В тот момент практически никто, включая самого Владимира Путина, помогавшего Анатолию Собчаку противостоять путчистам в Петербурге, не видел в крахе СССР никакой геополитической катастрофы.