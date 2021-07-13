

Путин и "Глобус русского первенства". Фото: kremlin.ru

Владимир Путин разразился статьей "Об историческом единстве русских и украинцев". Текст, анонсированный во время последней прямой линии и опубликованный на двух языках, состоит, как обычно, из передергивания исторических фактов, полуправды и откровенной лжи. Путин в который уже раз силится доказать, что русские и украинцы - один народ. Делает он это потому, что хорошо осознает одну старую геополитическую истину: Россия, включающая в себя Украину, - это империя, которой побаиваются даже великие державы, а Россия без Украины - уже не империя. Путин мечтает о восстановлении империи и потому стремится доказать нелигитимность Украинского государства и украинского национального самосознания.

"Стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды", - пишет тот, кто напал на Украину. Конечно, он не считает ошибками ни российскую оккупацию и аннексию Крыма, ни развязанную Кремлем войну в украинском Донбассе с участием ограниченного контингента российских войск. Путин настаивает, что "Киеву Донбасс просто не нужен", поскольку его жители будто бы "никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами". Отдавать Украине территории "ДНР" и "ЛНР" он не собирается.

Путин полагает, что крупнейшим государством средневековой Европы была "Древняя Русь". Вообще-то историки это государственное образование обычно называют Киевской Русью. Но устоявшееся название Путин в своей статье не использует ни разу - у "бандеровцев" не может быть прав на "Русь". Так вот, в Древней Руси "славянские и другие племена на громадном пространстве - от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова - были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей". Тут все определения неточные. Если говорить о IX-X веках, то ни о каком языковом единстве в рамках Киевской Руси и речи быть не могло. Норманны (русь) говорили на своем древнескандинавском языке, славяне же - на славянском, точно так же как на своих языках говорили жившие на этой территории угро-финские, балтские и тюркские племена. Только с принятием в конце X века христианства в его византийской версии русь довольно быстро была ассимилирована славянами благодаря богатому славянскому культурному наследию Византии, тогда и образовалась древнерусская народность, из которой потом выросли русские, украинцы и белорусы. Постепенно древнерусский язык распространился и среди других племен.

Хозяйственных же связей в эпоху натурального хозяйства почти не было, и они никак не могли объединять население Киевской Руси, зато их отсутствие способствовало ее распаду на отдельные княжества в XII веке, после чего объединяющая роль династии Рюриковичей стала чисто номинальной. Наоборот, часто отдельные княжества имели более интенсивные торгово-хозяйственные связи не с собственно древнерусскими, а с соседними, более развитыми, государствами: Галицко-Волынское княжество - с Польшей, Новгород - с ганзейскими городами и так далее. И ниоткуда не следует, что в эпоху феодальной раздробленности "и знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну". Наоборот, княжества постоянно враждовали друг с другом и заключали союзы с другими государствами, не имевшими отношения к Древней Руси.

Путин считает, что "и в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке", что тоже не соответствует истине. На самом деле уже с середины XIV века из прежнего древнерусского языка на восточнославянских землях, попавших в состав Польского королевства, Великого княжества Литовского и данника Золотой Орды Великого княжества Московского, стали формироваться три диалекта, позднее превратившиеся в украинский, белорусский и русский языки (в русской лингвистике этот предшественник русского языка именуется старорусским языком). Расхождение между украинским и белорусским языками произошло в XVI-XVII веках, после Люблинской унии, в результате которой почти все земли современной Украины оказались в составе Польского королевства, тогда как земли современной Беларуси остались в составе Великого княжества Литовского. И во всяком случае в XVII веке украинский и русский язык уже существовали, русские и украинцы воспринимались как два разных народа, почему украинские земли в составе Московской Руси и были выделены в автономный гетманат, упраздненный только в XVIII веке.

Путин украинское национальное движение рассматривает как порождение иностранного влияния - Польши и Австрии, а в настоящее время - коллективного Запада во главе с США: "В среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть". Тут надо заметить, что в Австро-Венгрии проводилась политика культурно-национальной автономии, благодаря которой украинские язык и культура развивались практически свободно, в отличие от Российской империи, где они всячески преследовались и подавлялись. Неудивительно, что деятели украинского национального движения в Восточной Украине, от Грушевского до Петлюры, использовали преимущества "галицийского рефагнума", где, в частности, можно было получить образование на родном языке. Но отсюда совсем не следует, что украинское национальное движение было порождением австро-венгерского генштаба.

Путин упоминает, что в советское время "был избран членом Академии наук М. Грушевский - бывший председатель Центральной Рады, один из идеологов украинского национализма, в свое время пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии". Насчет поддержки со стороны Австро-Венгрии - все поставлено с ног на голову. Царское правительство инкриминировало Михаилу Сергеевичу астрофильство и участие в формировании легиона украинских сичевых стрельцов в австрийской армии, хотя в момент начала Первой мировой войны он находился в Киеве и при всем желании не мог участвовать в формировании легиона. Но, что характерно, обстоятельства смерти Грушевского в 1934 году в Кисловодске позволяют заподозрить, что он был отравлен НКВД. И совершенно точно был отравлен в 1947 году по просьбе Хрущева сотрудниками лаборатории ядов МГБ популярный закарпатский греко-католический епископ Теодор Ромжа. Так что напрасно Путин возмущается насчет того, что "сегодня принято осуждать "преступления советского режима", причисляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более современная Россия не имеют никакого отношения". Как легко убедиться, советский режим совершил немало преступлений против Украины и украинцев, как и против других народов, и дело не сводится к Голодомору.

Путин отстаивает теорию "большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов". Собственно, это была теория последних десятилетий существования российского самодержавия, отрицавшая за украинцами и белорусами право считаться отдельными народами и низводившая их языки до диалектов великорусского языка. Российский президент от самодержавия недалеко ушел.

Со ссылкой на Анатолия Собчака Путин призывает к пересмотру Беловежских соглашений: "Республики - учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения - это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание". Идея абсолютно бредовая хотя бы потому, что она разрушает установленные после Второй мировой войне европейские границы. От Украины тогда, например, пришлось бы отторгнуть Западную Украину, которая во многом является колыбелью украинского национального движения. Однако встает вопрос - а кому ее тогда отдавать? Польше? Но тогда немцы сразу заговорят о возвращении Силезии и других немецких земель, переданных Польше в качестве компенсации за отнятые СССР восточно-польские земли (Западную Украину и Западную Белоруссию), и вся послевоенная система границ в Европе рухнет. Если же приводить российско-украинскую границу к состоянию конца 1922 года, то Украине в обмен на Крым придется передать значительную часть Ростовской области с Таганрогом, Шахтами, Новошахтинском, Каменском, Гуково и другими населенными пунктами, которые были переданы из Украины в Россию только в 1923-1924 годах. Но президент России явно не собирается возвращать Украине Таганрог и другие территории российского Донбасса.

А его слова о том, что "в 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР - с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм", являются откровенной ложью. За все время существования СССР территории от республики к республике или от области к области передавались единственным возможным образом, каким и был передан Крым, - постановлением Президиума ВЦИК, а в дальнейшем - постановлениями Президиума Верховного Совета СССР и президиумов Верховных Советов соответствующих республик. Ни референдумов по этому поводу никогда не проводилось, ни даже специальных постановлений пленарных сессий Верховного Совета СССР ни разу не принималось.

Путин утверждает, что цель Запада - "превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России". "Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина - не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся". И он обращается прежде всего не к украинским политикам, а к западным, ясно давая понять: Кремль готов терпеть только такую Украину, пусть даже формально независимую, которая будет под полным экономическим, политическим и военным контролем Москвы и где русский язык будет равноправен с украинским, а еще лучше - будет иметь преимущество. Украинская же православная церковь должна вечно оставаться частью Русской православной церкви. По путинской формуле, "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией".

Что ж, сигнал услышан и в Киеве, и в других столицах. Какими бы жалкими ни были путинские историософские экзерсисы, это обоснование вполне реальных агрессивных планов.