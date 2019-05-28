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Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство бывшему президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области, затем изгнаннику и скитальцу Михаилу Саакашвили. Лишение Михаила Николаевича указанного гражданства и депортация его из страны сопровождались многочисленными скандалами, включая международные. Возвращение происходит на фоне довольно решительной смены элит, затеянной Зеленским, и его заочных дискуссий с Владимиром Путиным о свободе и несвободе.
Будем справедливы: первым в защиту попранных гражданских прав одного из самых ярких современных политиков высказался президент РФ. Еще месяц назад. Как бы полемизируя со своим украинским, грубо говоря, коллегой, он заявил, что обеспокоен судьбами отдельных граждан, лишенных возможности вернуться на Украину.
Одного из них он по имени не назвал, сообщив лишь, что тому пришлось "уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования" у себя дома. Впрочем, все мы догадались, что он имел в виду Игоря Коломойского. Зато другого назвал по-всякому, включая имя, фамилию, национальность. Прямо бросалось в глаза, как переживает Владимир Владимирович за этого человека - "бывшего грузина Михаила Саакашвили", который "был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны". Обращаясь к свежеизбранному Зеленскому, несменяемый Путин призывал его вступиться за этих людей. Позволить олигарху, не опасаясь ареста, репатриироваться из Израиля на родину. А экс-губернатора "восстановить в его правах нарушенных".
Отдельные недоверчивые аналитики отмечали, впрочем, что маска правозащитника сидела на Путине кривовато, и вообще он подшучивал над Зеленским, вспоминая людей, которых ненавидит всей душой. Так это или не так, но с фактами не поспоришь: украинский президент последовал рекомендациям президента российского. Можно сказать, он исполнил все его пожелания.
Сперва вернулся Коломойский, тут же развернувший активную деятельность по спасению своих активов и укреплению политического влияния. Теперь дошла очередь и до Саакашвили, который уже завтра собирается прибыть в Киев, извещает громадян, что у него нет политических амбиций, и благодарит почти всех, кто не забывал про него. Начиная с президента Зеленского. Только вот президента Путина он не упоминает, но у нас практически нет сомнений в том, что еще упомянет, и неоднократно.
Собственно, их всех - и Зеленского, и Коломойского, и Саакашвили - неожиданно объединяет с Владимиром Владимировичем одно общее чувство. Неприязнь к экс-президенту Порошенко, с которым они единоборствовали. Это чувство взывает к мести, но мысль о том, что вместе с ними возможным драматическим переменам в жизни Петра Алексеевича страшно порадуются в Кремле, должна бы останавливать и вернувшихся эмигрантов, и нынешнюю украинскую власть. Ибо в конце концов не ради того, чтобы понравиться Путину, Зеленский восстанавливал в гражданстве Саакашвили и давал гарантии безбоязненного возвращения Коломойскому. По крайней мере, в это хочется верить, и ближайшее будущее покажет, умеют ли на Банковой отличать политических конкурентов от вечных врагов.
Спрашивается - что теперь делать? Титушек на приверженцев Саакашвили ты уже насылал, и их, разбойников, повязали менты, как это случается в демократической стране. С Польшей разругался в очередной раз. Европу поразил. Закадычному приятелю рейтинг поднял до небес.
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