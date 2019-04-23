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Судьи Окружного Киевского административного суда просят привлечь к ответственности президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Национального банка Якова Смолия за вмешательство в дела судебной власти. Пришло время сведения счетов с проигравшим гарантом Конституции?
Эту историю можно рассказывать по-разному.
Например, так. Честные судьи долго страдали, корячась под пятой коррупционной власти, и вот настал их час. Пришел новый лидер, молодой, горячий, неподкупный, и служители Фемиды, ничего уже не боясь, смело обличают уходящего президента с его приспешниками. 18 апреля, еще очень сильно рискуя, они удовлетворили иск давнего врага Порошенко, миллиардера-изгнанника Игоря Коломойского: правительственное решение о национализации его "Приватбанка" было признано неправомерным. Власть попыталась оспорить этот вердикт, но, к счастью, второй тур президентских выборов принес победу Зеленскому, и взбодрившиеся судьи требуют наказания для тех, кто посмел усомниться в их порядочности. Обращаясь к главе Высшего совета правосудия, они просят начать досудебное расследование в отношении граждан Порошенко, Петренко, Смолия.
Или так. За несколько дней до выборов, итоги которых были предрешены, продажные судьи Качур, Келеберда и Амельохин переметнулись в стан врагов уходящего президента. Подобно всем гражданам Украины, они знали, что нового президента поддерживает олигарх Коломойский, люто ненавидящий Порошенко за то, что тот отнял у него "Приватбанк", и поспешили присягнуть им обоим на верность. Теперь, нет сомнений, проигравших сурово покарают, и это станет торжеством беззакония в стране, где команду профессионалов сменяют клоуны, ведомые злопамятным миллиардером.
Как правильно излагать данную историю, сказать не берусь. Не исключено, что истина обретается где-то посередине, как это с ней нередко бывает. Отмечу лишь, что в политике большое значение имеют внешние эффекты, и потому свежеизбранный слуга народа допустит серьезную ошибку, если станет орудием мести в руках Коломойского. Если Порошенко и его министров действительно привлекут к суду за то, что нехорошо обошлись с олигархом и протестовали против решения суда, видя в нем "угрозу миллионам вкладчиков "Приватбанка" и риск дефолта и экономического кризиса в Украине". Слишком уж демонстративно все это будет выглядеть: триумфальное возвращение Коломойскому изъятых у него миллиардов после победы Зеленского и унижение их противников. Особенно на фоне предвыборных клятв шоумена, уверявшего, что идет во власть, дабы покончить с несправедливостью, и ни от кого не зависит.
Оттого финал этой истории представляется пока открытым. Судьи выступили, но не факт, что в Высшем совете их просьбу удовлетворят. Коломойский сегодня торжествует, но это не значит, что его протеже, освоясь в президентском кресле, станет его послушной марионеткой. История, которую можно рассказывать по-разному, пишется у нас на глазах.
Теперь Украина будет "жить по-новому" (как долго - на этот вопросы суды не отвечают), то есть УПЦ МП вновь станет фактически государственной конфессией, а автокефалия - уделом самоотверженных борцов за украинскую идею. Почти как при Януковиче. Воистину, новое в политике - это хорошо забытое старое. Однако в новой политической реальности для украинской автокефалии открываются очень светлые перспективы.
Если свежеизбранный президент и его избиратели мечтают отныне жить так, словно нет никакой войны, и при самом худшем сценарии, если провалятся все переговоры и донбасские старики, подталкиваемые в спину местным руководством, гордо откажутся от пенсий, просто игнорировать Россию, то этого не получится. Потому что Путин не любит, когда его игнорируют. Путину требуется война. Путину нужны заложники.
Один из моих читателей, сторонник Владимира Зеленского и выходец из хорошей семьи недавнего прошлого, прямо посоветовал прекратить ставить клеймо на бывших политиках из Партии регионов - если они не воровали и не убивали, разумеется. И в этом есть логика момента. То, что избиратель Владимира Зеленского может воспринимать как замену старого лица новым, в управленческой практике может привести к перестановке знакомых элит.
Путин - родом из КГБ. Зеленский - родом из КВН. Путин мог рассчитывать на поддержку всей государственно-чиновничьей махины, и в первую очередь спецслужб. Зеленскому рассчитывать не на что. Когда Путин изгнал Березовского, тот моментально оказался не могущественным олигархом, а голым королем, ну хорошо - голым делателем королей. Если Зеленский изгонит Коломойского, голым королем рискует оказаться новый президент, а не старый олигарх.