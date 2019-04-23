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Судьи Окружного Киевского административного суда просят привлечь к ответственности президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Национального банка Якова Смолия за вмешательство в дела судебной власти. Пришло время сведения счетов с проигравшим гарантом Конституции?

Эту историю можно рассказывать по-разному.

Например, так. Честные судьи долго страдали, корячась под пятой коррупционной власти, и вот настал их час. Пришел новый лидер, молодой, горячий, неподкупный, и служители Фемиды, ничего уже не боясь, смело обличают уходящего президента с его приспешниками. 18 апреля, еще очень сильно рискуя, они удовлетворили иск давнего врага Порошенко, миллиардера-изгнанника Игоря Коломойского: правительственное решение о национализации его "Приватбанка" было признано неправомерным. Власть попыталась оспорить этот вердикт, но, к счастью, второй тур президентских выборов принес победу Зеленскому, и взбодрившиеся судьи требуют наказания для тех, кто посмел усомниться в их порядочности. Обращаясь к главе Высшего совета правосудия, они просят начать досудебное расследование в отношении граждан Порошенко, Петренко, Смолия.

Или так. За несколько дней до выборов, итоги которых были предрешены, продажные судьи Качур, Келеберда и Амельохин переметнулись в стан врагов уходящего президента. Подобно всем гражданам Украины, они знали, что нового президента поддерживает олигарх Коломойский, люто ненавидящий Порошенко за то, что тот отнял у него "Приватбанк", и поспешили присягнуть им обоим на верность. Теперь, нет сомнений, проигравших сурово покарают, и это станет торжеством беззакония в стране, где команду профессионалов сменяют клоуны, ведомые злопамятным миллиардером.

Как правильно излагать данную историю, сказать не берусь. Не исключено, что истина обретается где-то посередине, как это с ней нередко бывает. Отмечу лишь, что в политике большое значение имеют внешние эффекты, и потому свежеизбранный слуга народа допустит серьезную ошибку, если станет орудием мести в руках Коломойского. Если Порошенко и его министров действительно привлекут к суду за то, что нехорошо обошлись с олигархом и протестовали против решения суда, видя в нем "угрозу миллионам вкладчиков "Приватбанка" и риск дефолта и экономического кризиса в Украине". Слишком уж демонстративно все это будет выглядеть: триумфальное возвращение Коломойскому изъятых у него миллиардов после победы Зеленского и унижение их противников. Особенно на фоне предвыборных клятв шоумена, уверявшего, что идет во власть, дабы покончить с несправедливостью, и ни от кого не зависит.

Оттого финал этой истории представляется пока открытым. Судьи выступили, но не факт, что в Высшем совете их просьбу удовлетворят. Коломойский сегодня торжествует, но это не значит, что его протеже, освоясь в президентском кресле, станет его послушной марионеткой. История, которую можно рассказывать по-разному, пишется у нас на глазах.