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Также: Грузия, Россия, Телевидение, Европа, Политика, СМИ, Мир, Общество | Персоны: Владимир Познер

статья Вон из Грузии!

01.04.2021

Владимир Познер решил отпраздновать свой 87-й день рождения в Тбилиси в большой компании российских дельцов, звезд пропаганды и шоу-бизнеса. Но имениннику не простили хамских высказываний о Грузии. К тому же московские гости наплевали на комендантский час, введенный из-за коронавируса.

У Vinotel, где в среду вечером шло познеровское празднество, начались громкие протесты. Москвичи под охраной полиции переместились в гостиницу Rooms - там им тоже мало не показалось. Ранним утром Познер и его гости (среди них был гендиректор ТАСС Сергей Михайлов) покинули отель на автобусе, были закиданы яйцами и вылетели из Тбилиси чартерным рейсом.

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01.04.2021
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