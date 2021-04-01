Вон из Грузии!
Владимир Познер решил отпраздновать свой 87-й день рождения в Тбилиси в большой компании российских дельцов, звезд пропаганды и шоу-бизнеса. Но имениннику не простили хамских высказываний о Грузии. К тому же московские гости наплевали на комендантский час, введенный из-за коронавируса.
У Vinotel, где в среду вечером шло познеровское празднество, начались громкие протесты. Москвичи под охраной полиции переместились в гостиницу Rooms - там им тоже мало не показалось. Ранним утром Познер и его гости (среди них был гендиректор ТАСС Сергей Михайлов) покинули отель на автобусе, были закиданы яйцами и вылетели из Тбилиси чартерным рейсом.
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