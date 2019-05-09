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Антипутинская акция у посольства Украины в Тбилиси. Фото Д. Борко
В Тбилиси 9 мая ждали провокаций: впервые было заявлено шествие "Бессмертного полка" в центре города. Сбор был назначен у входа в парк Ваке (в советское время - Парк Победы). Две антипутинские акции были запланированы в том же месте в то же время. Путинистам собирались устроить "коридор позора".
В итоге обошлось без стычек. Полицейских было много, они грамотно и неагрессивно разделяли две акции. По сообщениям местной прессы, задержаны два "излишне эмоциональных" активиста.
Участники антипутинского марша и акции памяти жертв сталинизма объединились в парке и скандировали "Путин хуйло", "Грузия свободна".
Видеорепортаж Дмитрия Борко:
30 лет назад в центре грузинской столицы советская армия была брошена на разгон мирных граждан. Дубинки, саперные лопатки и газовые гранаты - тбилисская трагедия потрясла тех, кто верил в перестройку и перемены к лучшему. Для расследования создали парламентскую комиссию во главе с Анатолием Собчаком. Но за гибель людей никто не понес наказания. Иначе и быть не могло, уверен Михаил Калужский.