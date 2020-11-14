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Интеллигентным людям свойственно верить в волшебную силу слова. А еще - предполагать в других наличие совести, разума и способности к принятию здравых решений. Им сложно понять, что у некоторых эти функции отключены или вовсе отсутствуют. Белорусская революция, безусловно интеллигентная в своей основе, раз за разом становится жертвой своей интеллигентности. "Воспитанные, вежливые, интеллигентные люди столбенеют перед агрессивными хамами и жлобами, цепенеют, не в силах представить, как такое возможно", - пишет белорусский философ и общественый деятель Владимир Мацкевич.

Столбенеют и цепенеют, но при этом упрямо не оставляют надежды, что "агрессивные хамы" и "жлобы" вдруг преобразятся и перейдут на сторону добра. Из этой надежды исходит новая инициатива Светланы Тихановской: политик предложила амнистию тем, кто окажет помощь в "захвате" Александра Лукашенко и других ключевых фигур режима, ответственных за преступления против белорусского народа, для предания их справедливому суду. Очевидно, предполагается, что это сделают действующие силовики. Но если не совесть, разум и способность к принятию здравых решений, что еще заставит их пойти на такой шаг?

Таким мотиватором могла бы стать угроза, воспринимаемая как реальная, скорого захвата власти протестующими. С этим проблема: протестующие не дают повода поверить в реальность такой угрозы. Они до сих пор полагаются только на свое моральное превосходство над противником. И категорически отказываются ему "уподобляться", то есть отвергают любые силовые действия.

Не призывает к свержению узурпаторского режима ни Светлана Тихановская, ни кто-либо еще из политических лидеров. Владимир Мацкевич, например, пишет, что режим не дождется "бунта" и "погромов", потому что это "эстетическое и этическое восстание". Но почему же тогда Лукашенко должен "драпать", как советует ему Мацкевич? Драпают, когда боятся, а боятся, когда сталкиваются с превосходящей силой. И моральное превосходство в таких случаях не работает.

В сухом остатке - почти ничем не подкрепленное упование на то, что противник почему-то должен перейти на сторону протестующих. При этом не испугаться, потому что пугать его не собираются, а понять-осознать-устыдиться. Хотя противник - со своей точки зрения - может считать, что в его интересах победить (подавить, уничтожить). И надеяться стоило бы прежде всего на себя, разрабатывая тактику и стратегию свержения диктатуры, а не на то, что все случится само собой. Не случится. Пожалуй, Светлана Тихановская должна была бы сказать, что ей нечего предложить белорусскому народу, кроме крови, пота и слез. Свобода имеет цену. И эта цена высока.

Другая инициатива, которая гуляет сейчас по белорусским соцсетям, кажется более рациональной, хотя и отдает Диким Западом: создание "Фонда спасения" - счета, куда можно будет перечислить деньги на вознаграждение за арест Лукашенко и его соратников. В алчность функционеров системы поверить легче, чем в их совестливость или разумность.

Без внятной стратегии свержения диктатуры "захват" Лукашенко останется только благими мечтаниями. Этот пункт в инициативе Тихановской такой же слабый, каким был и "народный ультиматум", так и не воплощенный. Всеобщей стачки не случилось, а режим резко усилил репрессии, не оставив вообще никакого пространства для безопасных форм протеста. Если бы не дикое убийство Романа Бондаренко на "Площади перемен", вероятнее всего, в политической жизни Беларуси наступил бы период подавленного затишья.

Не вполне понятен и призыв Тихановской "нейтрализовать идеологов и пособников режима", "остановить беззаконие на местах". Кроме того, что "это реально сделать", других обнадеживающих подсказок в тексте нет.

Сложно сказать, насколько реально добиться признания "террористическим" режима Лукашенко, чем, по словам Тихановской, занимается ее международная группа, но в этом случае, по крайней мере, кто-то над этим уже работает.

Наиболее ценное предложение команды Тихановской - создание централизованной системы фиксации и подтверждения свидетельств преступлений режима. Отдельно - для обычных граждан, отдельно - для сотрудников силовых структур, которые за содействие сбору доказательств смогут надеяться на смягчение наказания или амнистию. Как отмечается в тексте Тихановской, правосудие в Беларуси стало такой же фикцией, как избирательная система. Поэтому пришло время для создания параллельной системы правосудия. После сбора свидетельств преступлений на платформе "Голос" будет проведен процесс "Народного обвинения". Каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. Это не будет приравниваться к вынесению приговора, но виновные по итогам народного голосования будут первыми привлечены к ответственности.

Как база данных для предполагаемых будущих процессов это нужная вещь. Дело за малым - положить конец диктатуре, чтобы такие процессы стали возможными. Только вот предложить план решительных действий пока никто не решается. Надежда на то, что это произойдет путем критического накопления багов и глюков, то есть как бы само собой. Но пока что накапливаются страдания, лишения и унижения.