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Белорусские спецслужбы тоже делают это. Или, по крайней мере, стремятся не отставать от российских коллег. Они планируют убийства политических оппонентов за границей по заказу главы государства. Об этом свидетельствует разговор главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева в его минском кабинете с офицерами секретного 7-го отдела антитеррористической группы "Альфа", полученный и опубликованный изданием EUobserver. В числе намеченных жертв упоминается Павел Шеремет.

Разговор датирован 12 апреля 2012 года. Эксперт Национального центра медиакриминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, изучивший запись по запросу EUobserver, не обнаружил следов манипуляций с аудио. При этом эксперт отметил, что из записи удалена цифровая подпись, которая могла бы помочь идентификации источника в КГБ РБ.

3 января эта аудиозапись была опубликована также популярным белорусским политическим каналом Nexta (его автора Степана Путило белорусский КГБ включил в список "террористов"; сам канал объявлен "экстремистским", за любой его репост в Беларуси грозит преследование).

Запись разговора была предоставлена Игорем Макаром, бывшим заместителем командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз", ныне политическим беженцем, сотрудником ассоциации By_Pol, которая помогает сотрудникам правоохранительных органов, отказавшимся подчиняться преступным приказам. По информации источников Игоря Макара, 7-й отдел группы "Альфа" был создан в 2012 году для решения "грязных" задач.

Как следует из записи, задачу устранения своих политических оппонентов на территории других государств поставил перед КГБ лично Александр Лукашенко. В 2012 году он выделил на эти цели 1,5 миллиона долларов США. На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатых веществ и других способов убийства. Называются конкретные имена тех, кого планировалось устранить. В частности, Зайцев говорил об устранении Олега Алкаева, живущего в Германии бывшего начальника СИЗО № 1 (Минск), единственного учреждения в современной Европе, где проводится смертная казнь (путем расстрела). В 2001 году Алкаев выступил с разоблачениями по делу о похищении и предполагаемом убийстве известных белорусских политиков. Для этих целей, по утверждению Алкаева, "эскадрону смерти" выдавался специальный расстрельный пистолет, находившийся в СИЗО № 1.

Политические убийства, которые совершил режим Лукашенко в 2020 году, далеко не первые преступления такого рода на территории Беларуси. В 1999 году, когда согласно белорусской Конституции 1994 года истекал срок полномочий Лукашенко, позже увеличенный им на два года, и оппозиция собиралась провести президентские выборы, в Минске начали исчезать наиболее популярные оппозиционные политики. Бесследно пропал Виктор Гончар, бывший председатель ЦИКа, незаконно отстраненный от должности и возглавивший альтернативный избирком. Вместе с ним исчез и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский. Исчез бывший министр МВД Юрий Захаренко, ушедший с должности в знак протеста против режима, который, по его словам, "хуже фашистского". Захаренко собирал организацию силовиков, готовых уйти в оппозицию. Умер при подозрительных обстоятельствах Геннадий Карпенко, считавшийся одним из главных конкурентов Лукашенко. В 2000 году исчез Дмитрий Завадский, бывший личный оператор Лукашенко, коллега Павла Шеремета.

Расследованию исчезновения политиков, которое вывело на высокопоставленных силовиков, воспрепятствовал лично Лукашенко. Следствие было спущено на тормозах. Тела политиков и журналиста так и не были найдены. Впоследствии в прессе неоднократно появлялась информация о том, что Захаренко, Гончар и Красовский, а также Дмитрий Завадский были убиты сотрудниками белорусского СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома и по поручению властей страны. В 2019 году журналисты Deutsche Welle поговорили с бывшим бойцом этого отряда Юрием Гаравским - и тот рассказал, как именно совершались убийства.

Наибольший интерес среди упоминаемых Зайцевым имен представляет имя Павла Шеремета - белорусско-российского журналиста, который погиб в Киеве летом 2016 года в результате взрыва автомобиля. На опубликованной записи обсуждается способ убийства Шеремета - и ставится задача взорвать его автомобиль.

"Вот по Шеремету нужно сработать, который заебал, блять. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу, блять, совсем, блять, ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом", - говорит на совещании Зайцев.

Шеремет, на момент убийства живший в Украине, оставался больше вовлечен в российскую и белорусскую политическую жизнь, поэтому находился в двойной группе риска. В Кремле он мог восприниматься как "перебежчик", а с режимом Лукашенко его связывает давняя история взаимной нелюбви. Тем не менее возможный белорусский или российский след в убийстве журналиста практически не расследовался. По обвинению в организации взрыва в Украине арестованы несколько человек, которые украинским гражданским обществом воспринимаются либо как случайные козлы отпущения, которые понадобились, чтобы раскрыть громкий "висяк", либо как майдановцы, преследуемые силами реванша.

В понедельник украинская Нацполиция заявила, что получила ту же аудиозапись от Службы внешней разведки Украины в декабре 2020 года. В заявлении говорится, что следственные действия по делу Шеремета будут проводиться "в одной из европейских стран".