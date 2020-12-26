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В распоряжении издания The Insider оказался ряд документов, в которых раскрываются планы вмешательства кремлевской администрации во внутренние дела Беларуси и перекройки политического устройства страны таким образом, чтобы Россия сохраняла над ней полный контроль. Документы, как утверждает издание, получены из управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР Владимир Чернов. Это "Стратегия работы в Республике Беларусь", подготовленная в сентябре 2020 года, выступление самого генерала Чернова в октябре предположительно на совещании в Кремле, а также учредительная программа марионеточной пророссийской партии с рабочим названием "Право народа" и список "актива", привлекаемого АП РФ для работы в Беларуси.

Судя по опубликованным документам, Лукашенко воспринимается Кремлем как списанный балласт и хромая утка. Так, в ходе совещания в Кремле 3 октября Чернов отмечает, что в Беларуси "растет массовое и глубинное неприятие президента Александра Лукашенко, которое все сильнее захватывает административные слои". Ситуация с протестами, казалось бы, стабилизируется, но на самом деле они распространяются "вглубь и вширь". Поэтому политическое будущее Беларуси - за конституционной реформой и переходом реальной власти к пророссийскому парламенту. Что сделает "внутреннюю и внешнюю политику страны более определенной". Для этого в Беларуси должна быть создана партия, выступающая против Лукашенко, но за более тесную интеграцию с Россией. По мнению генерала Чернова, социальная база для воплощения такого плана - это большинство белорусских избирателей, "критически настроенных к власти и позитивно - к России". В кремлевский план входит также получение влияния над максимальным количеством формирующихся политических сил в Беларуси, создание общественных организаций и сети местных лидеров мнений, собственной информационной инфраструктуры.

По мнению Чернова, чтобы в Беларуси "не повторился украинский сценарий», меры по политической трансформации "должны начаться безотлагательно". Кроме прочего, генерал делает и неожиданное предложение официально объявить столицей союзного государства белорусский город. "Для обозначения в сознании белорусов причастности к "Большому Отечеству" целесообразно официально объявить столицей Союзного государства либо пару городов - Витебск и Смоленск, либо Витебск (как официальное местонахождение Постоянного Комитета СГ, его парламента и иных союзных органов). Возможен и вариант Минска, но символический вывод союзной столицы в региональный центр будет позитивно воспринят в обеих странах, где столицы оказались административно перегружены", - предлагал генерал Чернов на совещании в Кремле.

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка считает, что опубликованные "Инсайдером" документы выглядят "немножко несерьезно". Вячорка предлагает рассматривать их как "симптом тренда... симптом процессов, которые происходят за кулисами".

"О создании пророссийской партии уже несколько месяцев говорят медиа и телеграм-каналы. О необходимости говорят также в Москве и экспертных центрах. То, что сейчас происходит, это результат продолжительных политических дискуссий о том, как Россия может сохранить свое влияние даже при условии ухода Лукашенко. И эта партия, о которой мы услышали, это не первая. В октябре и ноябре уже создавали лидеры "Румола" партию "Родина", партию "Союз". И сейчас это новое движение, которое хочет получить каким-то образом поддержку Москвы", - отметил советник Тихановской в интервью "Настоящему времени".

Тем не менее, говорит Вячорка, Кремль не может тайно создать в Беларуси партию без договоренности с Лукашенко, потому что тому ничего не стоит ее разрушить и даже не допустить к регистрации. И все же в Москве, по его мнению, ищут альтернативу Лукашенко. Такой компромиссной фигурой мог стать Виктор Бабарико, считает политик, но поскольку "компромисса у них не получилось", то решили создавать "что-то более лояльное".

Белорусский портал TUT.BY взял комментарии у двух человек, которые фигурируют в материале The Insider как члены пророссийского "актива" в Беларуси. Это председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец и соучредитель Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко - их имена фигурирует в списке генерала Чернова. The Insider приводит цитаты их выступлений на круглом столе в российском Центре социально-консервативной политики, которые ложатся в канву программы будущей партии "Право народа". Швец и Данейко подтвердили свое присутствие на круглом столе, но опровергли факт какого-либо сотрудничества с администрацией президента России и участия в российских политических проектах.

Впрочем, ничего другого они не могли сказать: любые политические амбиции, если они посягают на монополию власти Лукашенко, в Беларуси мгновенно и жестко караются. А в то, что Лукашенко добровольно согласится ограничить свои полномочия в пользу неподконтрольного ему парламента, верится с трудом. Как раз на то, чтобы этого не произошло, направлено анонсированное им превращение Всебелорусского народного собрания (ВНС) в "конституционный орган", которому должны перейти президентские полномочия: нечто вроде ливийского Всеобщего народного конгресса при Каддафи или итальянской Палаты фасций и корпораций при Муссолини. ВНС - марионеточный орган, члены которого не избираются, а отбираются по принципу лояльности. Любопытно, что в учредительной программе партии "Право народа", опубликованной The Insider, есть пункт о том, что нельзя усиливать ВНС: "Недопустимо внесение в Конституцию структур, не соответствующих мировым демократическим нормам ("народные собрания", непрямое избрание представителей граждан и территорий и т.п.)".

Центр политической конъюнктуры бывшего замсекретаря генсовета "Единой России" Алексея Чеснакова еще в августе этого года представил аналитический доклад, в котором для выхода из политического кризиса предлагалось превратить Беларусь в парламентскую республику, ослабив полномочия президента. "России выгодно, чтобы белорусский президент ушел в отставку как можно быстрее", - говорилось в докладе. То есть как минимум у какой-то из башен Кремля стратегия соответствует тому, что изложено в утекших документах.

Тут стоит отметить, что идее сместить Лукашенко и устроить интеграцию двух стран в обход диктатора уже почти два десятка лет. Еще в 2002 году публиковалась прослушка разговора Бориса Немцова и лидера белорусской Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, упоминаемой в нынешних документах как "имеющийся ресурс" для продвижения российских интересов. Из той публикации следовало, что Кремль ведет тайные переговоры с белорусской оппозицией, делая ставку на свержение Лукашенко. Очевидно, что от таких планов либо в итоге отказывались, либо их сливы сами по себе были формой давления на главу братского государства.

Именно Лукашенко, какие бы неудобства он ни доставлял Кремлю, держал и продолжает держать Беларусь в российской орбите. Оппозиция ему в стране отнюдь не такая пророссийская, как это видится генералу Чернову. И даже если в условиях свободных выборов будет сформирована пророссийская партия (а она, конечно, возникнет), проевропейские силы на них также проявятся и обретут политическую субъектность. Поэтому Кремлю нужен Лукашенко, чтобы выборы прошли под его контролем и в парламенте не оказалось проевропейской оппозиции. И этот фактор делает крайне трудным, если не вообще невозможным любой процесс транзита по российскому сценарию. Заставить Лукашенко добровольно ограничить собственную власть - слишком сложный фокус, и он сейчас не в той форме, чтобы быть способным провести контролируемые выборы.

Ситуация тупиковая и взрывоопасная. Не исключено, что Кремль, понимая это, поступит как всегда: продолжит сохранять в отношениях с Лукашенко статус-кво, выступая в роли главного спонсора его диктатуры. Но внутри Беларуси позиции Лукашенко неустойчивы, он слишком токсичен, чтобы на него можно было опереться. Поэтому высока вероятность того, что Лукашенко просто утащит Кремль за собой - популярность России как политического партнера продолжит падать среди белорусов.