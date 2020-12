Впрочем, ничего другого они не могли сказать: любые политические амбиции, если они посягают на монополию власти Лукашенко, в Беларуси мгновенно и жестко караются. А в то, что Лукашенко добровольно согласится ограничить свои полномочия в пользу неподконтрольного ему парламента, верится с трудом. Как раз на то, чтобы этого не произошло, направлено анонсированное им превращение Всебелорусского народного собрания (ВНС) в "конституционный орган", которому должны перейти президентские полномочия: нечто вроде ливийского Всеобщего народного конгресса при Каддафи или итальянской Палаты фасций и корпораций при Муссолини. ВНС - марионеточный орган, члены которого не избираются, а отбираются по принципу лояльности. Любопытно, что в учредительной программе партии "Право народа", опубликованной The Insider, есть пункт о том, что нельзя усиливать ВНС: "Недопустимо внесение в Конституцию структур, не соответствующих мировым демократическим нормам ("народные собрания", непрямое избрание представителей граждан и территорий и т.п.)".

Белорусский портал TUT.BY взял комментарии у двух человек, которые фигурируют в материале The Insider как члены пророссийского "актива" в Беларуси. Это председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец и соучредитель Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко - их имена фигурирует в списке генерала Чернова. The Insider приводит цитаты их выступлений на круглом столе в российском Центре социально-консервативной политики, которые ложатся в канву программы будущей партии "Право народа". Швец и Данейко подтвердили свое присутствие на круглом столе, но опровергли факт какого-либо сотрудничества с администрацией президента России и участия в российских политических проектах.

В распоряжении издания The Insider оказался ряд документов , в которых раскрываются планы вмешательства кремлевской администрации во внутренние дела Беларуси и перекройки политического устройства страны таким образом, чтобы Россия сохраняла над ней полный контроль. Документы, как утверждает издание, получены из управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР Владимир Чернов. Это "Стратегия работы в Республике Беларусь", подготовленная в сентябре 2020 года, выступление самого генерала Чернова в октябре предположительно на совещании в Кремле, а также учредительная программа марионеточной пророссийской партии с рабочим названием "Право народа" и список "актива", привлекаемого АП РФ для работы в Беларуси.