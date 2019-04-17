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Пять лет назад в города Донбасса пришел террор. Тех, кто бросал вызов террористам, были единицы. В Горловке 17 апреля 2014 года депутат местного горсовета Владимир Рыбак пытался снять флаг ДНР со здания горисполкома. Люди, захватившие здание, силой усадили депутата в машину и увезли. 22 апреля тело Владимира Рыбака со следами жестоких пыток нашли в речке Торец вблизи Славянска вместе с еще двумя телами.
Рыбаку посмертно присвоено звание Героя Украины. Расследование его убийства не дало никаких результатов. Принимавшие участие в сокрытии убийства Игорь Безлер и Игорь Гиркин остались безнаказанными, оба живут в России.
Акция памяти Владимира Рыбака в Киеве. 2016 год. Съемка Алексея Чернышева:
Пять лет назад с рейда Игоря Гиркина в Славянск началась война в Донбассе. К тому времени уже возникли зловещие аббревиатуры ДНР и ЛНР, произошли кровавые столкновения в Харькове, по востоку Украины стремительно расползался "Антимайдан". Какие планы вынашивал Путин, почему "русская весна" обернулась пирровой победой и каковы реальные потери российской стороны в этой войне? Борис Соколов подводит итоги смертоносной пятилетки.