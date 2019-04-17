Реклама

Пять лет назад в города Донбасса пришел террор. Тех, кто бросал вызов террористам, были единицы. В Горловке 17 апреля 2014 года депутат местного горсовета Владимир Рыбак пытался снять флаг ДНР со здания горисполкома. Люди, захватившие здание, силой усадили депутата в машину и увезли. 22 апреля тело Владимира Рыбака со следами жестоких пыток нашли в речке Торец вблизи Славянска вместе с еще двумя телами.

Рыбаку посмертно присвоено звание Героя Украины. Расследование его убийства не дало никаких результатов. Принимавшие участие в сокрытии убийства Игорь Безлер и Игорь Гиркин остались безнаказанными, оба живут в России.

Убийство Владимира Рыбака

Акция памяти Владимира Рыбака в Киеве. 2016 год. Съемка Алексея Чернышева: