От редакции

Россия, теперь уже в статусе мирового изгоя, спешит покинуть Совет Европы, не дожидаясь, пока ее исключат. Четверть века российского участия в этой важной когда-то международной организации - история позорнейших компромиссов, политического безволия Запада и все более наглого кремлевского шантажа.

Россию приняли в СЕ во время первой чеченской, перед президентскими выборами 1996 года - во избежание худшего. Закрыв глаза на явное несоответствие критериям. В надежде на медленный, но верный демократический транзит. Учитывая историю и географию. Деликатно наставляя на путь истинный.

А Российская Федерация постепенно отбрасывала приличия, чинила препоны мониторинговым миссиям, порывалась вернуть смертную казнь, а парламентскую площадку в Страсбурге использовала для буллинга и грубой пропаганды. Она откровенно глумилась над фундаментальными ценностями, правилами и процедурами Совета Европы. Довольно быстро стало ясно, что такая интеграция не просто дискредитирует СЕ, но разрушает европейское правовое пространство. "Икорные скандалы" стали сигналом "для тупых".

Однако токсичные отношения продолжились и после нападения на Украину в 2014 году. После всех военных преступлений и территориальных захватов, после того как Россия окончательно растоптала Европейскую конвенцию и отказалась от принципа верховенства международного права, мечту о "Европе от Лиссабона до Владивостока" могли лелеять только конченые идеалисты. Однако Меркель и Макрон ценой неимоверных дипломатических усилий втащили российскую делегацию обратно в ПАСЕ.

И знаете, теперь уже абсолютно неважно, дали ли России пинок под зад или она успела хлопнуть дверью. Настало время совсем других пинков и других дверей.