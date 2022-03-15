Страсбургский порок
От редакции
Россия, теперь уже в статусе мирового изгоя, спешит покинуть Совет Европы, не дожидаясь, пока ее исключат. Четверть века российского участия в этой важной когда-то международной организации - история позорнейших компромиссов, политического безволия Запада и все более наглого кремлевского шантажа.
Россию приняли в СЕ во время первой чеченской, перед президентскими выборами 1996 года - во избежание худшего. Закрыв глаза на явное несоответствие критериям. В надежде на медленный, но верный демократический транзит. Учитывая историю и географию. Деликатно наставляя на путь истинный.
А Российская Федерация постепенно отбрасывала приличия, чинила препоны мониторинговым миссиям, порывалась вернуть смертную казнь, а парламентскую площадку в Страсбурге использовала для буллинга и грубой пропаганды. Она откровенно глумилась над фундаментальными ценностями, правилами и процедурами Совета Европы. Довольно быстро стало ясно, что такая интеграция не просто дискредитирует СЕ, но разрушает европейское правовое пространство. "Икорные скандалы" стали сигналом "для тупых".
Однако токсичные отношения продолжились и после нападения на Украину в 2014 году. После всех военных преступлений и территориальных захватов, после того как Россия окончательно растоптала Европейскую конвенцию и отказалась от принципа верховенства международного права, мечту о "Европе от Лиссабона до Владивостока" могли лелеять только конченые идеалисты. Однако Меркель и Макрон ценой неимоверных дипломатических усилий втащили российскую делегацию обратно в ПАСЕ.
И знаете, теперь уже абсолютно неважно, дали ли России пинок под зад или она успела хлопнуть дверью. Настало время совсем других пинков и других дверей.
Россию приняли в СЕ после ракетно-бомбовых ударов по жилым кварталам. И исключили после ракетно-бомбовых ударов по жилым кварталам. Давайте скажем: больше никакой "интеграции вместо изоляции". NEVER AGAIN— Грани.Ру (@GraniTweet) March 15, 2022
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Непротивление Толстому
Шантажисты остались на своих местах и при всех своих правах. Рядом с шантажируемыми и верхом на растоптанном международном праве, которое они теперь могут безнаказанно пинать ногами. Непонятно только, какой смысл теперь будет во всех этих парламентских ассамблеях, советах европы и прочей бюрократической чехарде, для которой защита финансовых интересов своих аппаратчиков и страх перед Москвой важнее элементарных норм и принципов.
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Усилия российских правозащитников носят косметический характер. Они будто делают кремлевскому дракону педикюр на одной лапе - подрезают когти, чтобы дракон лучше выглядел в глазах мирового сообщества и не мог этой лапой шибко ранить невинных российских граждан. Дракону это все равно, у него этих лап еще с десяток. Зато правозащитники при деле.
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Отказаться от участия в работе ассамблеи решила сама Россия. Это не ПАСЕ ставила ультиматумы Москве, а Москва - ПАСЕ. Это спикеры Госдумы шантажировали приезжавших в Москву руководителей ассамблеи тем, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ без полного снятия любых ограничений. Это в Москве решили перестать платить членские взносы в СЕ и таким образом "завербовали" чиновников из аппарата организации.