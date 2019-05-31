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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Стратегия-31, Полиция, Общество, История, Право, Акции протеста, Россия, Политика | Персоны: Эдуард Лимонов

статья Триумфальная марка

31.05.2019
"Стратегия-31". Фото Евгении Михеевой
"Стратегия-31". Фото Евгении Михеевой

10 лет назад, 31 мая 2009 года, стартовала бессрочная серия гражданских акций против ущемления свободы собраний, в защиту гарантирующей ее 31-й статьи российской Конституции. Началась "Стратегия-31" - всероссийское гражданское движение.

Первая акция прошла на Триумфальной площади в Москве (бывшей Маяковке) - традиционным месте демонстраций в защиту свободы слова.

Решено было явочным порядком отстаивать свободу по 31-м числам. Идея принадлежала лидеру нацболов Эдуарду Лимонову. Коалицию "Другая Россия" поддержали Московская Хельсинкская группа, правозащитный центр "Мемориал", движение "За права человека" и ряд других структур.

В Петербурге демонстрации проходили у Гостиного двора и разгонялись самым жестоким образом. Всего в "Стратегии-31" участвовало более 40 регионов России.

Ни одна из акций "Стратегии-31" за первый год ее существования не была согласована властями, которые организовывали в то же самое время и в тех же местах альтернативные публичные мероприятия (в основном митинги пропутинских молодежных движений).

Число участников акций "Стратегии-31" в Москве достигало 5 тысяч.

Триумфальная. 31 мая 2010 года. Видео Дмитрия Борко:

31 поцелуй. Видео Дмитрия Борко:

В конце 2010 года произошел раскол между Лимоновым, отвергавшим компромиссы с властями по поводу времени и места демонстраций, и другими участниками "Стратегии-31". После этого акции протеста постепенно сошли на нет.

Последний митинг состоялся 31 мая 2015 года и был посвящен событиям на Украине. Его санкционировали московские власти - Лимонов занял пропутинскую позицию в вопросах аннексии Крыма и войны в Донбассе.

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За буйный напрыг

02.11.2013

Питерские активисты "Другой России", задержанные у Гостиного двора 31 октября, оправданы Куйбышевским райсудом. Ожидается, что будут прекращены административные дела и в отношении пожилых участников Стратегии-31 Игоря Андреева и Елены Осиповой, которые по версии полиции прыгали через забор. ВИДЕО.
Александр Скобов. Фото Д.Борко

От умеренного до сильного

Александр Скобов , 14.01.2011

Абсолютно верная суть "программы Ихлова" заключается в необходимости восстановления единства Стратегии-31 на основе принятия ее умеренным крылом тактических установок радикалов, на основе готовности к длительной кампании гражданского неповиновения.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Повторозаконие

Илья Мильштейн, 03.01.2014

На языке прокуроров и судей Мохнаткин – повторник, то есть судить его будут как злостного нарушителя тишины по 31-м числам и чистоты зубной эмали. Как рецидивиста, прощенного было добрым Димоном, но не осознавшего всей глубины отеческой милости. Теперь его могут закатать по полной, и долг недобитого нашего гражданского общества – всеми силами противостоять этому беззаконию.

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