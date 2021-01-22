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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
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Также: Акции протеста, Право, Дети, Студенты, Полиция, Общество, Политика, Россия, Политзеки, Свобода слова, Интернет, СМИ | Персоны: Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Кира Ярмыш, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Александр Уржанов, Александр Плющев, Сергей Смирнов, Николай Ляскин, Алексей Полихович, Владимир Путин

статья Не ходите, дети

22.01.2021
Алина Морозова снимает портрет Путина. Кадр видео
Алина Морозова снимает портрет Путина. Кадр видео
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Власти и общество готовятся к субботе: по всей стране пройдут митинги в поддержку Алексея Навального.

Развернута обычная кампания запугивания и превентивных задержаний. В центре внимания - школьники и студенты.

Министерство просвещения призывает родителей "оградить" детей от "прогулок". Первый замглавы МВД Александр Горовой во вторник прямо заявил, что у ведомства есть "все правовые основания" "привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений" участвовать в митинге 23 января. В московском главке МВД предупредили, что попытки провести несогласованную акцию, "а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".

Во вторник вечером задержали четверых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией: юристов Любовь Соболь и Владлена Лося, сотрудника отдела расследований Георгия Албурова, пресс-секретаря Киру Ярмыш. На Соболь составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций) и отпустили из отдела полиции. Албурова схватили на Ленинградском вокзале, за Ярмыш полицейские пришли домой; обоих оставили в полиции на ночь. В пятницу Ярмыш арестовали на 9 суток. Лосю, гражданину Беларуси, в полиции вручили уведомление о том, что он должен покинуть Россию до 25 января и ему нельзя будет вернуться до ноября 2023 года. Приехавшего в полицию к Лосю адвоката Мансура Гильманова избили и оставили в отделе на ночь, как и его подзащитного.

К политактивистам и журналистам со среды ходят полицейские - им вручают или зачитывают "предостережения". Так, в Екатеринбурге такой документ вручили координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. В Москве о визитах полицейских сообщили главный редактор The New Times Евгения Альбац, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, ведущий "Эха Москвы" Александр Плющев, журналист и бывший болотный узник Алексей Полихович. Роману Крутовскому, участнику акции 12 июня в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в дверь звонили двое полицейских с автоматами. В регионах полиция действует еще грубее: в Нижневартовске местного жителя Александра Макарова доставили в городское управление МВД и там избили за участие в телеграм-чате сторонников Навального.

Еще раньше о визитах полицейских сообщили московские политики Юлия Галямина, Константин Янкаускас, бывший глава Либертарианской партии Сергей Бойко, сотрудник ФБК Николай Ляскин.

Как минимум в четырех регионах репрессии коснулись координаторов штабов Навального: в Краснодаре задержали Анастасию Панченко, в Тюмени - Ивана Вострикова, в Новосибирске - Сергея Бойко, а во Владивостоке - Екатерину Ведерникову. Ведерниковой дали трое суток ареста по статье об организации публичной акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). По той же статье в Калининграде арестовали на трое суток волонтера штаба Навального Рагнара Рейна. В Москве по "митинговой" статье задержали и затем оставили в отделе полиции пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина.

В Орле сотрудники ЦПЭ приходили "на беседу" к координатору местного отделения и члену федерального совета "Открытой России" Сергею Носову. Координатору московского штаба Навального Олегу Степанову полицейские пытались передать "предостережение" - для этого они пришли к журналистке Елизавете Нестеровой. Когда она сказала полицейским, что не может помочь им с поиском Степанова, те зачитали документ перед закрытой дверью квартиры. В Твери, чтобы вручить "предостережение", регионального координатора "Голоса" Артема Важенкова вызывали в прокуратуру. Максима Климова, координатора штаба Навального в Белгороде, и вовсе вызвали в полицию для дачи объяснений по уголовному делу о заведомо ложном сообщениии о теракте (статья 207 УК) - по словам полицейских, кто-то оставил в сети комментарий о возможном теракте.

Силовики оказывают давление и на родственников "профилактируемых": так, живущий в Берлине продюсер Александр Уржанов рассказал, что к его 97-летнему деду пришел оперативник УБЭП и сказал старику, что его внука необходимо допросить из-за того, что он в 2013 году перевел "500 рублей Навальному".

В Москве же в Митино зафиксирован как минимум один визит сотрудниц полиции к подростку, ранее участвовавшему в протестных акциях. Мать подростка подписала документ о проведении "профилактической беседы", но не стала подписывать "предостережение". Ее заставили написать объяснение.

А в подмосковной Балашихе девятиклассника в школе несколько часов опрашивал сотрудник ЦПЭ из-за того, что кто-то в классе убрал портрет Путина и повесил вместо него фото Навального.

В Ярославле полиция также провела "профилактическую беседу" с десятиклассницейй Алиной Морозовой - она опубликовала видео в Тиктоке, на котором снимает портрет Путина в классе. Это массовый флешмоб, в котором принимают участие школьники по всей стране, призывая в соцсетях выходить на протесты. Роскомнадзор потребовал от крупных соцсетей - Тиктока, "Вконтакте", Фейсбука, Инстаграма, YouTube - удалять такие публикации и вызвал их владельцев для составления административных протоколов за неудаление контента.

Школьников запугивают и по месту учебы, а студентов - в вузах: к примеру, по данным ОВД-Инфо, в питерской школе № 232 в академических 11-х классах директор школы угрожала ученикам проблемами с поступлением в вузы из-за участия в митинге 23 января, а в 544-й школе администрация вызывала учеников, состоящих в протестных группах, и запугивала статьей о массовых беспорядках. В Выборгском районе Петербурга администрация поручила руководству школ разъяснить детям "ответственность за нарушение установленного порядка" проведения акций. В Перми родителям школьников угрожали постановкой на учет в комиссию по делам несовершеннолетних из-за участия их детей в митингах, аналогичные угрозы родители получали в Казани и Петербурге. В Финансовом университете при правительстве участникам митингов прямо угрожали отчислением (позже в вузе, правда, открестились от этих слов своей сотрудницы). В Поволжском колледже технологий и менеджмента составляют списки студентов, состоящих в группах сторонников Навального.

В некоторых вузах суббота объявлена учебным днем.

Агитация против субботних протестов ведется и в родительских школьных чатах. В четверг к кампании запугивания подключилась "Новая газета".

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.01.2021
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Школота против сволоты

21.01.2021

В Тиктоке развернулось противостояние школьников и цензоров. Миллионы юных пользователей призывают выходить 23 января на акции в поддержку Алексея Навального, обсуждают, как себя вести и что их ждет. Роскомнадзор и Генпрокуратура требуют от соцсети удалить "противоправную информацию".
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