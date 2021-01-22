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Власти и общество готовятся к субботе: по всей стране пройдут митинги в поддержку Алексея Навального.

Развернута обычная кампания запугивания и превентивных задержаний. В центре внимания - школьники и студенты.

Министерство просвещения призывает родителей "оградить" детей от "прогулок". Первый замглавы МВД Александр Горовой во вторник прямо заявил, что у ведомства есть "все правовые основания" "привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений" участвовать в митинге 23 января. В московском главке МВД предупредили, что попытки провести несогласованную акцию, "а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".

Во вторник вечером задержали четверых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией: юристов Любовь Соболь и Владлена Лося, сотрудника отдела расследований Георгия Албурова, пресс-секретаря Киру Ярмыш. На Соболь составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций) и отпустили из отдела полиции. Албурова схватили на Ленинградском вокзале, за Ярмыш полицейские пришли домой; обоих оставили в полиции на ночь. В пятницу Ярмыш арестовали на 9 суток. Лосю, гражданину Беларуси, в полиции вручили уведомление о том, что он должен покинуть Россию до 25 января и ему нельзя будет вернуться до ноября 2023 года. Приехавшего в полицию к Лосю адвоката Мансура Гильманова избили и оставили в отделе на ночь, как и его подзащитного.

К политактивистам и журналистам со среды ходят полицейские - им вручают или зачитывают "предостережения". Так, в Екатеринбурге такой документ вручили координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. В Москве о визитах полицейских сообщили главный редактор The New Times Евгения Альбац, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, ведущий "Эха Москвы" Александр Плющев, журналист и бывший болотный узник Алексей Полихович. Роману Крутовскому, участнику акции 12 июня в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в дверь звонили двое полицейских с автоматами. В регионах полиция действует еще грубее: в Нижневартовске местного жителя Александра Макарова доставили в городское управление МВД и там избили за участие в телеграм-чате сторонников Навального.

Еще раньше о визитах полицейских сообщили московские политики Юлия Галямина, Константин Янкаускас, бывший глава Либертарианской партии Сергей Бойко, сотрудник ФБК Николай Ляскин.

Как минимум в четырех регионах репрессии коснулись координаторов штабов Навального: в Краснодаре задержали Анастасию Панченко, в Тюмени - Ивана Вострикова, в Новосибирске - Сергея Бойко, а во Владивостоке - Екатерину Ведерникову. Ведерниковой дали трое суток ареста по статье об организации публичной акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). По той же статье в Калининграде арестовали на трое суток волонтера штаба Навального Рагнара Рейна. В Москве по "митинговой" статье задержали и затем оставили в отделе полиции пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина.

В Орле сотрудники ЦПЭ приходили "на беседу" к координатору местного отделения и члену федерального совета "Открытой России" Сергею Носову. Координатору московского штаба Навального Олегу Степанову полицейские пытались передать "предостережение" - для этого они пришли к журналистке Елизавете Нестеровой. Когда она сказала полицейским, что не может помочь им с поиском Степанова, те зачитали документ перед закрытой дверью квартиры. В Твери, чтобы вручить "предостережение", регионального координатора "Голоса" Артема Важенкова вызывали в прокуратуру. Максима Климова, координатора штаба Навального в Белгороде, и вовсе вызвали в полицию для дачи объяснений по уголовному делу о заведомо ложном сообщениии о теракте (статья 207 УК) - по словам полицейских, кто-то оставил в сети комментарий о возможном теракте.

Силовики оказывают давление и на родственников "профилактируемых": так, живущий в Берлине продюсер Александр Уржанов рассказал, что к его 97-летнему деду пришел оперативник УБЭП и сказал старику, что его внука необходимо допросить из-за того, что он в 2013 году перевел "500 рублей Навальному".

В Москве же в Митино зафиксирован как минимум один визит сотрудниц полиции к подростку, ранее участвовавшему в протестных акциях. Мать подростка подписала документ о проведении "профилактической беседы", но не стала подписывать "предостережение". Ее заставили написать объяснение.

А в подмосковной Балашихе девятиклассника в школе несколько часов опрашивал сотрудник ЦПЭ из-за того, что кто-то в классе убрал портрет Путина и повесил вместо него фото Навального.

В Ярославле полиция также провела "профилактическую беседу" с десятиклассницейй Алиной Морозовой - она опубликовала видео в Тиктоке, на котором снимает портрет Путина в классе. Это массовый флешмоб, в котором принимают участие школьники по всей стране, призывая в соцсетях выходить на протесты. Роскомнадзор потребовал от крупных соцсетей - Тиктока, "Вконтакте", Фейсбука, Инстаграма, YouTube - удалять такие публикации и вызвал их владельцев для составления административных протоколов за неудаление контента.

"Кто-то из школы" пожаловался в полицию на школьницу, которая сняла портрет Путина. Полиция провела профилактическую беседу. https://t.co/V1aEJFVLOp pic.twitter.com/bq1cS9nGQa — Грани.Ру (@GraniTweet) January 22, 2021

Школьников запугивают и по месту учебы, а студентов - в вузах: к примеру, по данным ОВД-Инфо, в питерской школе № 232 в академических 11-х классах директор школы угрожала ученикам проблемами с поступлением в вузы из-за участия в митинге 23 января, а в 544-й школе администрация вызывала учеников, состоящих в протестных группах, и запугивала статьей о массовых беспорядках. В Выборгском районе Петербурга администрация поручила руководству школ разъяснить детям "ответственность за нарушение установленного порядка" проведения акций. В Перми родителям школьников угрожали постановкой на учет в комиссию по делам несовершеннолетних из-за участия их детей в митингах, аналогичные угрозы родители получали в Казани и Петербурге. В Финансовом университете при правительстве участникам митингов прямо угрожали отчислением (позже в вузе, правда, открестились от этих слов своей сотрудницы). В Поволжском колледже технологий и менеджмента составляют списки студентов, состоящих в группах сторонников Навального.

В некоторых вузах суббота объявлена учебным днем.

Агитация против субботних протестов ведется и в родительских школьных чатах. В четверг к кампании запугивания подключилась "Новая газета".