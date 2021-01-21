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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
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Также: Акции протеста, Интернет, Свобода слова, Право, Общество, Политика, Россия, СМИ

статья Школота против сволоты

21.01.2021
Кадр видео из ТикТока
Кадр видео из ТикТока

Цензоры по-своему готовятся к митингам в поддержку Алексея Навального, которые пройдут 23 января: Роскомнадзор потребовал от Тиктока и "Вконтакте" удалить призывы к несовершеннолетним выходить на протесты, Генпрокуратура также требует заблокировать "противоправную информацию" и выносит предупреждения. Но остановить поток сообщений о политике цензорам вряд ли удастся: в том же Тиктоке миллионы пользователей обсуждают ситуацию с арестом Алексея Навального, грядущие акции и то, как себя вести на них. Школьники устроили в этой соцсети своеобразный флешмоб: убирают в учебных заведениях портреты Владимира Путина и вешают вместо них фото Навального.

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21.01.2021
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