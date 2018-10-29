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статья Правила ловли детей

Илья Мильштейн, 29.10.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Возвращение и государь

В реальности как таковой судья Деваева освобождала под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, что немедленно порождало в зале заседаний аплодисменты, слезы и крики "ура!". А в реальности виртуальной тысячи русскоязычных граждан откликались ликующими постами.

Илья Мильштейн
17.08.2018

В прошлый раз было по-другому. На 16 августа были назначались очередные суды по делу "Нового величия", в ходе которых опять решались судьбы юных политзечек Ани и Маши, останутся они в тюрьме или пересядут на домашку, - и за сутки до объявлении вердикта люди вышли на улицу. Не спрашивая разрешения у властей и не внимая предостережениям всеведущей Симоньян, которая вместе со своим начальством пыталась шантажировать демонстрантов. Мол, если не будете своевольничать, то девочек выпустят, а если будете, то не взыщите. Так прошел "Марш матерей" - от Пушкинской площади до здания Верховного суда на Поварской. На другой день Аня и Маша вернулись домой.

Вчерашняя акция в защиту арестованных по делам "Нового величия" и "Сети" должна была вроде бы проходить примерно по тому же сценарию. Власти превентивно запугивали протестующих, а граждане не очень пугались. Разве что география протестов была пошире, чем в августе: помимо Москвы еще и Питер, и Пенза, и Ростов-на Дону, и Новосибирск, и Иркутск, и Воронеж. Но по сути все выглядело так же: мирные собрания, пикеты и шествия, привычные кричалки и плакаты. Тем не менее на этот раз правозащитные манифестации не обошлись без задержаний. Бессмысленных и беспощадных, как водится.

Более сорока задержанных в Санкт-Петербурге, среди них 12-летняя девочка. Восемнадцать - в Москве. Как объяснить, почему два с половиной месяца назад начальство не стало препятствовать гражданам, гуляющим по центру города, а вчера упорно и последовательно винтило их и на Тверской в столице нашей Родины, и на Малой Садовой в Питере? Откуда такая избирательность?

Вероятно, речь идет о своеобразной этике, которой руководствуются в АП РФ, когда решают, кого надо разгонять, а кого пока не надо. О неких нормах приличий, соблюдаемых там не то чтобы неукоснительно, но по мере сил. В конце концов о звездном небе над головой Антона Вайно и о нравственном законе в груди Сергея Кириенко.

Например, сами по себе сфабрикованные чекистами дела вымышленной анархистской организации "Сеть" и спровоцированное ими дело "Нового величия" ни малейшего отторжения у начальства не вызывают. Напротив, именно так, по мнению кураторов российской внутренней политики, собирательный товарищ майор и должен работать. Вылавливать, бдительно отслеживая Рунет, в свои шпионские сети племя младое, незнакомое. Самых неосторожных и простодушных выманивать в офлайн и подсовывать им всякие уставы, непосредственно в конторе изготовленные и прямо подпадающие под уголовные статьи. Потом ловить и сажать, дабы другим неповадно было. Правда, есть точка зрения, что настоящие террористы и экстремисты, насмотревшись на такие "активные мероприятия", будут действовать гораздо осторожнее и эффективнее, но это вряд ли сильно волнует кураторов. Ибо страх в обществе сеют и удавшиеся теракты, и липовые террористические процессы, а это для них главное: сеять страх.

Но все же в тех судах, где мучили Аню и Машу, был некий перекос в сторону полнейшего беспредела и непотребства. В тех СИЗО, где им калечили здоровье, был некий перекос в сторону гестаповских традиций дознания, а мы ведь твердо и непреклонно выступаем против приравнивания НКВД к СС. Вообще картинки, на которых вчерашние школьницы мертвыми глазами озирали публику в залах судебных заседаний, были в пропагандистском смысле вредными для репутации нашей замечательной страны и ее законно избранных представителей. Выяснялось, что собирательный товарищ майор, как правило безупречный во всех своих проявлениях, с девочками немного перестарался. Ошибку его следовало исправлять, а там видно будет.

Потому гражданам, вышедшим на недозволенную демонстрацию 15 августа, дозволено было безнаказанно прошествовать от Пушки до Поварской и Симоньян с ее призывами начальству не пригодилась. Потому девочек выпустили, как бы соглашаясь с несогласными, а когда граждане начали слегка бузить возле здания Верховного суда, человек в погонах и с мегафоном стал обращаться к ним с немыслимыми речами: мол, вы своего добились, расходитесь, пожалуйста. Потому никого не повязали тогда, два с половиной месяца назад, что руководство как-то застеснялось. Руководство, никогда не сомневающееся в своей правоте, испытало чувство неловкости. В таких случаях, как показывает однократный опыт, оно внезапно разжимает челюсти и дети выходят из клеток.

Однако сей опыт неповторим, и если граждане вновь отправляются на запрещенную акцию в защиту подельников Ани и Маши, а также, вообразите себе, всех политзеков, то финал предсказуем. С гражданами поступят как принято: сперва попросят разойтись, после начнут хватать. Здесь нормы приличий уже не действуют, хотя сохраняется все же надежда, что 12-летнюю девочку, которую нейтрализовали бойцы Росгвардии, все-таки не постигнет участь тех, кто причинял им невыносимые физические страдания.

Здесь - границы, запертые на замок, и покуда режим прочен, политическим процессам не видно конца, и протестующие, как в застойные годы, будут пополнять ряды политзеков.

Впрочем, отчаянные марши "за наших и ваших детей" на улицах и площадях все же, пусть медленно, размывают эти границы, а за ними проглядывает будущее. Открывается страна, в которой не мучают ни детей, ни взрослых и безнадежное беззаконное прошлое с его поразительной этикой изучается скрупулезно. Чтобы оно больше никогда не повторялось.

Москва, Тверская, 28 октября 2018 года. Видео Юрия Тимофеева:

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Илья Мильштейн, 29.10.2018
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