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В Москве задержаны трое волонтеров штаба Алексея Навального, сообщается в Твиттере "Навальный LIVE". Утром они растянули на ограде Белого дома баннер "Путин, ты ответишь за "Норд-Ост".

Задержанных доставили в отдел полиции "Пресненский". Их имена не сообщаются.

23 октября 2002 года чеченские боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили около 914 заложников в московском Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост". Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. Они убили пятерых заложников. Через три дня, 26 октября, здание центра было взято штурмом с использованием усыпляющего газа, от которого пострадали главным образом заложники. В результате штурма погибли все 40 террористов и, по официальным данным, 125 заложников, в том числе 10 детей.

Точная причина смерти заложников официально не установлена. Однако родственники погибших уверены, что они были отравлены газом, примененным при штурме, либо же умерли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

В мае 2008 года Путин в интервью французской газете Le Monde заявил, что во время терактов "Норд-Осте" и в Беслане российские власти принимали правильные решения. "Уверен, что если бы мы постарались решить иначе, это все продолжалось бы, - сказал Путин. - Можно было бы рассчитывать на более эффективную деятельность наших специальных подразделений. Но то, что мы должны были пресекать попытки дестабилизировать страну - это совершенно очевидно, и любая страна мира, как только она идет на уступки террористам, в конечном счете, она несет большие потери, чем те, которые возникают в ходе проведения спецопераций". По его словам, уступки террористам в конечном итоге разваливают государство и увеличивают количество жертв.